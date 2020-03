Heidelberg. (MR) "Endlich mal Zeit, ,Krieg und Frieden‘ zu lesen!" Der Pianist Igor Levit scheint jedenfalls nicht tief deprimiert von der gegenwärtigen Situation zu sein, sondern die durch das Corona-Virus verordnete Zwangs-Entschleunigung als Chance zu begreifen.

Im Live-Stream auf Twitter spielt er kurzfristig angekündigt im heimischen Wohnzimmer Beethovens "Appassionata", und es scheppert, kracht, poltert und rumpelt nur so im mickrigen Handy-Lautsprecher. Mit vollem Furor brettert er über die Tasten. Sein Spiel hat extrem viel Emotion geladen, und die Übertragung ist nicht die beste. Das heimische W-LAN geht in die Knie, in der Coda setzt es streckenweise ganz aus – aber Beethoven wäre nicht Beethoven, wenn sich der Impetus seiner Musik nicht durch alle Widernisse durchsetzen würde: Und Levit ist sein Stellvertreter auf Erden. Fortsetzungen folgen. Erkenntnis: Musik ist auch in Zeiten von Corona lebensfähig. Und ich brauche dringend eine gute Lautsprecher-Bluetooth-Box.