Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Menschenjagd ist eröffnet. So scheinbar abwägend und "gutwillig" die Männer und Frauen von Salem zunächst noch argumentieren, am Ende geht es doch nicht um den rechten Glauben und die ständig beschworene Wahrheit, sondern nur darum, die eigene Haut zu retten. In Arthur Millers Drama "Hexenjagd" ist viel von der Bibel die Rede, aber nicht von christlicher Demut und Barmherzigkeit. Vor dem Hintergrund der McCarthy-Ära und ihrer "Hexenjagd" auf alles und jeden, was sich auch nur eine Fuß breit links vom rechten Rand der amerikanischen Gesellschaft bewegt, hätte man angesichts der gegenwärtigen Zustände dort ein hochpolitisch-gegenwärtiges Drama machen können. Uta Koschel hat Regie geführt und sich anders entschieden.

Im Dickicht der Kirchenstühle - Tom Musch hat wieder ein schlüssiges Bühnenbild aus einer Art Kirchengestühl geschaffen, keine Dekoration, sondern exakt auf das Stück bezogen - bewegen sich Mädchen, Männer und Mächte nach einer Schicksalregie von zwingender Logik, bestimmt von Missgunst, Neid, Verlogenheit, Erbarmungslosigkeit, Lebensangst und der Herrschaft von "Law and Order" als Marionetten des Bösen. Der historisch verbürgte Hexenwahn wird in Salem - nur in Salem? - so lange hinterfragt, bis er sich zur Gewissheit manifestiert und über Leben und Tod entscheidet.

Man kennt diese Mechanismen und entkommt ihnen nicht, insofern ist Millers Stück, auch wenn 1953 uraufgeführt, später dann verfilmt, zeitlos geblieben. Wenn es in der Ankündigung des Theaters heißt "obwohl die geschilderten Mechanismen zeitlos sind, siedelt Uta Koschel die Inszenierung in der Zeit der Hexenprozesse an" und sie zudem mit dem Satz zitiert wird "man kann den religiösen Fanatismus nicht einfach ins Heute übertragen", dann verwundert das. Denn genau das aufzuzeigen gelang der Regie. Warum der Theaterabend dann doch nicht ganz "gelungen" war, hatte andere Gründe.

In der beklemmend aufgeheizten Atmosphäre in der amerikanischen Ostküsten-Kleinstadt, geprägt von recht gläubigen Pilgerväter, wo man den Teufel in allem und jeden vermutet und exorziert, ist schon der Zweifel eine Todsünde, auch das kennt man. Denn religiösen Fanatismus, der sich ständig aus sich selbst beschleunigt, dass Verrat, falsche Bezichtigungen, Täuschungen und das Vokabular der Vernichtung als Instrumentarium der Macht bestens funktionieren, das gibt es auch bei uns. Ob beim Cyber-Mobbing oder mit der Nähe des kleinbürgerlich-schwäbischen Pietismus zum fanatischen Protestantismus der Evangelikalen.

Also: Man sieht das Stück und man kann und muss sich viel dabei denken. Das ist schon mal gut. Nicht gut ist, dass man leider auch viel hören muss. Als Brüll- und Aufstampforgie hat es Miller sicher nicht gedacht. Er wusste, was man auch so weiß, nämlich dass Charakterlosigkeit, Feigheit, Bosheit, Verschlagenheit und Intrige genauso wie Verzweiflung und Todesangst leise Gesellen sind. Koschel aber belässt es nur bei deren lautstarken Behauptung, so dass man am Ende nur noch Bruchteile des Textes versteht und Mitleid, statt mit den Menschen auf der Bühne, nur mit deren Stimmbändern hat. Das ist schade.

Und schade ist auch, dass in dem Stück, eigentlich ist es ja ein "Mädchen-Stück" , nur die Männer Nils Brück als Pastor Samuel Parris, ums eigene Seelenheil am allermeisten besorgt, Stefan Eichberg als messerscharfer Stellvertreter des Gouverneurs wie ein Robespierre agierend und Hannes Rittig als mutiger und am Ende zweifach geopferter Proctor das Stück tragen.

Das selbst noch bei diesem Stück chronisch amüsierwillige Heilbronner Publikum spendete reichlich Beifall.

