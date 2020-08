Die Hip-Hop-Oper „Ubu“ wurde bereits am Dortmunder Theater zu sehen. Nun wird das Stück von Tobias früühauf, bei dem Philipp wolpert Regie führt, an zwei Terminen im September in Heilbronn aufgeführt. Foto: privat

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Theater lebt auf – und hoffentlich lebt es lange, so wie es jetzt in Heilbronn zu erleben ist. Denn darauf musste man lange warten, dass es, außerhalb der etablierten Stadttheater-Szene, auch wieder eine Art Theater zu bestaunen gibt, die sich weder an Platzausnutzung noch an "Sternchen-Themen" orientiert. Das schafft kreative Freiräume und die nutzen seit einiger Zeit die beiden jungen Heilbronner Theatermacher, der Dramatiker Tobias Frühauf und der Regisseur Philipp Wolpert, mit bereits beachtlichem Erfolg. Ihre Projekte gestalten sie unter dem Motto "Tacheles und Tarantismus".

Ihre Produktionen haben sie schon über die Grenzen Heilbronns hinaus präsentiert. So waren sie zum Beispiel am Theater Dortmund. Dass das Duo auch bundesweit durchaus Beachtung findet, zeigt unter anderem die Tatsache, dass unter anderem der populäre Schauspieler Robert Stadlober in die schwäbische Provinz kommt und nun in Heilbronn zu erleben ist. Zu verdanken haben die Fans das Hölderlin.

Innerhalb der Reihe "Heilbronn ist Kult", die äußerst erfolgreich vom städtischen Kulturamt initiiert und gesteuert wird, haben die beiden Theatermacher in Kooperation mit der Stadt Heilbronn und der Württembergischen Theaternachwuchsförderung Neckartal, den ersten "Heilbronner Theatersommer" in Leben gerufen. Er soll eine Chance für Künstler sein, in der Corona-Krise Auftritte wahrzunehmen. Begonnen hat der Theatersommer im August und endet erst am 12. September.

Cleverness schadet auch in diesem Metier nicht, Frühauf und Wolpert haben es außerdem geschafft, vielseitige Förderung zu erhalten. So wurden sie von der Kulturstiftung der Kreissparkasse, von der Dieter Schwarz Stiftung und vom Innovationsfonds des Landes unterstützt.

Gerade in Zeiten von Corona wolle man ein Kulturangebot schaffen, das kostenfrei besucht werden kann und das kulturelle Leben in der Stadt in Krisenzeiten bereichere, sagen die Initiatoren und Veranstalter. "Gleichzeitig ermöglicht das Theaterfestival den Künstlern und Künstlerinnen wieder eine Fortsetzung ihrer beruflichen Tätigkeit, garantiert eine Plattform für Austausch und Netzwerkbildung zwischen etablierten Größen der deutschen Kulturszene und jungen Nachwuchskünstlern wie auch Künstlerinnen", sagen sie.

Bei der Programmkonzipierung war es Wolpert und Frühauf wichtig, ein vielschichtiges Repertoire für alle Generationen zusammenzustellen, vom Experimentaltheater bis zum Chansonabend. Dabei werden auch Formate "wiederbelebt" oder erneuert, die im Aktionismus der Szene an den Rand oder ganz verdrängt wurden. Dazu zählt der szenischen Vaudeville-Chansonabend "Heut geh’n wir morgen erst ins Bett" von Musicaldarsteller Fabian Egli, mit dem der Theatersommer eröffnet wurde und der Ende August noch einmal wiederholt wird. Ebenso findet die Live-Radioshow "Switch Punkcast" von Sibel Taylan vom Data 77112 statt. Ein Höhepunkt dürfte die musikalische Theaterperformance zum fast ganz ausgefallenen Hölderlinjahr werden: "Hyperion" von und mit Robert Stadlober.

Die Hip-Hop-Oper "Ubu" von Frühauf, bei der Wolpert Regie führt, war Anfang des Jahres schon am Schauspielhaus in Dortmund zu sehen. Seit Jahrzehnten stand in Heilbronn kein Stück des "Absurden Theaters" mehr auf der Bühne, nun kann man die Transformation des "Klassikers" von Alfred Jarry erleben als "ein Experiment und ein weltweit neuartiges Format" wie man es in Dortmund beschrieb. Hier stand die Geschichte des wahnsinnigen Despoten nach Shakespeare-Vorbildern in einem Mahlstrom aus Rap, Trap, gesprochenem Wort, Performance, Tanz, Video- und Lichttechnik im Januar auf dem Spielplan.

Eine weitere Eigenproduktion ist das Kammerspiel "Vergessen – literarische Lethe von Frühauf bei dem Wolpert ebenfalls Regie geführt hat. "Lethe" der Fluss des Vergessens in der griechischen Mythologie, das lässt sich jetzt schon vorhersagen, wird diesem ersten Theatersommer genauso wenig hinwegspülen wie der Neckar.