Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Gerade noch haben sich die Theaterbesucher in dem freitagabendlichen Wirrwarr aus Einkäufern auf dem Nachhauseweg und eintreffenden Nachtschwärmen durch die Altstadt gekämpft. Und jetzt: Stille. Auf der Bühne des Marguerre-Saals sitzen sechs Senioren auf Rollatoren und Rollstühlen. Besser gesagt: Sie kauern oder hängen in ihren Sitzen und stieren ins Leere. Während im Hintergrund das krisselige Fernsehbild einen Moderator zeigt, der von Sternbildern und der Zukunft faselt, sind die ersten bereits weggenickt. Welche Zukunft?

Direkt mit der Eingangsszene von "Villa Abendsonne" macht Regisseurin Luise Voigt klar, um was es an diesem Premierenabend geht. Wer einen Schwank erwartet hat, bei dem eine rüstige Rentnertruppe noch mal so richtig auf den Putz haut, ist hier fehl am Platz. Nein, diese Protagonisten schwingen sich nicht mehr zu Abenteuern auf, für sie geht es dem Ende entgegen. Passenderweise hat Inga Timm die Bühne als Abwärtsrampe konzipiert. Und auch die Videoleinwand, auf der die Altersheimumgebung abgebildet wird, ist nach unten geneigt.

Eine bedrückende Atmosphäre, in der nun – auch hier lässt sich die Inszenierung Zeit – nach und nach die einzelnen Figuren in den Fokus rücken. Denn egal, wie oft sie unisono Phrasen dreschen, wie routiniert und teilweise sogar synchron ihre quälend langsamen Bewegungen wirken, sind sie eben doch weit mehr als graue Masse. Zunächst meldet sich die ältere Dame mit dem HSV-Wimpel am Rollator (Sandra Bezler) in schnodderigem Hamburger Dialekt zu Wort. Aus dem hohen Norden hat man sie hierher verfrachtet, erzählt sie. Nach Heidelberg, wo sie niemanden kennt. Die Tochter eines Apfelbauern – entwurzelt. "Aber man muss das Beste draus machen, nich’?!"

Auch wenn die Schauspieler deutlich jünger sind als die Figuren, die sie verkörpern – ein Lob an die Maskenbildner! –, wirken Monologe wie dieser nicht aufgesetzt. Das liegt auch daran, dass die Mitwirkenden Einblicke in eine reale Pflegeeinrichtung nehmen durften. Bei einigen Texten, die im Verlauf des zweieinhalbstündigen Stücks zu hören sind, handelt es sich um Interviewmaterial, das im Austausch mit Bewohnern des Mathilde-Vogt-Hauses in Heidelberg-Kirchheim entstanden ist. Jetzt wird es von den Schauspielern gekonnt zu neuem Leben erweckt. Ein halbdokumentarischer Ansatz, bei dem niemand bloßgestellt wird.

Stattdessen zeigt die Inszenierung Figuren, die einen mit ihrer kauzigen Art anrühren und nerven, zum Lachen bringen und langweilen. Echte Menschen eben. Der eine (Hans Fleischmann) offenbart mit deprimierendem Realismus, warum die Versuche, alles im Seniorenalltag mit Hilfe von Technik so schnell und angenehm wie möglich zu gestalten letztlich zum Scheitern verurteilt sind. Ein anderer (Hendrik Richter) wiederum findet genau in dem Glauben an Effizienz und Fortschritt Trost, während ein Dritter (Leon Maria Spiegelberg) die transzendente Wirkmacht von Beethovens entrückender Musik heraufbeschwört.

Überhaupt spielt Musik (Leitung: Jörg Teichert) eine entscheidende Rolle an diesem Abend. Banjo (Christian Lassen), Sousafon (Garrelt Sieben) und Klarinette (Gary Fuhrmann) lassen mit nostalgischen Dixieland-Klängen Erinnerungen an eine beschwingte Jugend wach werden. Und wenn die Alten aus dem Nichts durchdringend "Die Gedanken sind frei" anstimmen, kann man sich einer Gänsehaut kaum erwehren. Auch als kurz nach der Pause originalgetreu ein Gespräch zwischen zwei Pflegekräften – großartig: Sandra Bezler und Leon Maria Spiegelberg – wiedergegeben wird, die ihre Corona-Erfahrungen schildern, sind die Emotionen im Publikum spürbar. Dankbarer Applaus brandet auf.

Ebenfalls für eine Auflockerung der zum Teil arg lang geratenen Monologe sorgen humorvolle Momente. Zum Beispiel, wenn die Bewohner der "Villa Abendsonne" den SWR-4-Verkehrsfunk so gespannt verfolgen wie Fußballfans ein Elfmeterschießen. Luise Voigts Inszenierung besteht aber darauf, dass einem das erleichterte Lachen schnell wieder im Halse stecken bleibt. So kann es vorkommen, dass die an Demenz erkrankte Bewohnerin (Nicole Averkamp) zunächst fröhlich schreiend "Vater unser" auf "großer Brunser" reimt. Um kurz darauf die Zuschauer ganz direkt zu fragen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie von der gleichen Krankheit geplagt wären.

Einen finalen Höhepunkt setzt Katharina Ley als Frau Schaller. Mit keckem Blick und einnehmendem Kurpfälzisch formuliert sie eine Art Carpe-Diem-Philosophie fürs Alter, ohne dabei ihre von Trauma geprägte Vergangenheit auszusparen. Diesen Mix aus gemeinsam und einsam, Melancholie und Trotz, Todesgewissheit und Lebenswille transportiert die gesamte Inszenierung sehr stimmungsvoll. Auch deshalb wird dieser Abend die Premierenbesucher noch über das Wochenende hinaus beschäftigen.