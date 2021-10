Friedrich Witte als Dr. Jakob Fabian in der Kästner-Inszenierung am Theater Heidelberg. Foto: Reichardt

Heidelberg. (RNZ) Das Stück "Fabian" nach dem Roman von Erich Kästner feiert am Theater und Orchester Heidelberg Premiere. Nach "Emil und die Detektive" und "Pünktchen und Anton" erschien Kästners erster Erwachsenenroman 1931 als großartiges Epochengemälde. Große Bekanntheit erlangte die Romanverfilmung von Dominik Graf, die kürzlich in die Kinos kam. "Fabian" ist die erste Produktion von Brit Bartkowiak, die seit Februar Oberspielleiterin am Heidelberger Theater ist.

Mittendrin in der Weltwirtschaftskrise, im Berlin um 1930, streifen Jakob Fabian und sein Freund Stephan Labude ruhelos durch die brodelnde Großstadt. Sie lernen Menschen aus allen sozialen Schichten kennen, erleben die unmoralischen Seiten des großstädtischen Nachtlebens und müssen einen Weg finden, sich zu positionieren zwischen Handeln und Zuschauen am Vorabend der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Welt von Fabian und Labude befindet sich im Aufbruch und Bartkowiaks Inszenierung zeigt unangenehme Parallelen in die heutige Zeit auf. Sie thematisiert die Zerrissenheit zwischen "sich politisch engagieren" und "abwarten" etwa, die Fabian und Labude empfinden und die mit der Bundestagswahl präsent wie nie auch heute im gesamtgesellschaftlichen Vordergrund steht.

Heidelberg, Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, Theater Marguerre-Saal (Premiere). Karten ab 18,60 Euro sowie weitere Termine beim RNZ-Ticketshop