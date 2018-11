Von Matthias Roth

Heidelberg. Der Jubelchor am Ende kommt als Dauerschleife vom Tonband. Die Opernbesucher waren etwas irritiert und zögerten mit Beifall. Es war auch niemand mehr da, der hätte singen können: Die Trojaner, die Griechen, die Protagonisten, der Titelheld: alle niedergemäht, erschossen, selbst gerichtet. Das "Lieto fine", das traditionelle glückliche Ende der tragischen Opera Seria, fällt aus. Ersatzlos gestrichen. Einige Arien vermisste man auch.

Mozart selbst hatte seine Probleme mit dem "Idomeneo" (Uraufführung München, 1781). Das Lieto fine musste nachgedichtet werden, kurz vor der Premiere strich der Komponist drei Arien im 3. Akt, da sie den Fortgang der Geschichte hinderten und das Stück arg in die Länge zogen. Peter Konwitschny, der in Heidelberg seinen ersten "Idomeneo" inszenierte, hielt sich quasi an die Ur-Idee des Stücks und baute ein "Dramma per musica", das zumindest gegen Ende immer weniger Haltestellen aufweist, an denen die Sänger ihre schönen Stimmen präsentieren können: Konwitschny stützt sich hauptsächlich auf die Accompagnato-Rezitative, die eine Musik enthalten, wie sie Mozart kaum je wieder dramatischer erfunden hat. Die Oper wird so mit zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) recht kurz und schmerzhaft.

Es ist eine rabiate Kurzfassung dieser Oper, die der erneut zum "Regisseur des Jahres" gekürte Altmeister des Regietheaters hier auf die Bühne bringt. Okarina Peter und Timo Dentler bauen ein barockes Illusionstheater mit dauernd bewegten Wellen, die hoch und runter fahren - und das hinten auf der Bühne spielende Orchester wird in den ersten beiden Akten auch heftig auf und ab bewegt. Alles wankt, alle taumeln, man wird fast seekrank nur vom Zuschauen.

Die Küste Kretas ist ein Sandhügel mit Palme. Die trojanischen Gefangenen feiern auf diesem ihre wiedergewonnene Freiheit - die Frauen hochschwanger oder mit Säuglingen - bei reichlich Sex und Schnaps. Aber lange hält sich Konwitschny damit nicht auf. Ihm ist die Zerrissenheit des Protagonisten der eigentliche Kern der Geschichte, der für seine Errettung den ersten Menschen opfern soll, der ihm an Land begegnet: Dass dies sein Sohn Idamante ist, verschärft den für Menschen unlösbaren Konflikt.

Idomeneo rebelliert schließlich gegen den grausamen Gott Poseidon, erklimmt die Plattform des Orchesters und wirft die Partitur ins Meer: "Du darfst das nicht verlangen!" Wilfrid Mikus verkörpert die Titelrolle mit starker körperlicher Präsenz auf der Bühne. Sein vokaler Ausdruck nimmt keine Rücksicht auf die Stimme, seine Wut wie seine Verzweiflung sprengen jede Grenze. Man fragt sich besonders im 3. Akt, warum er seinem eigenen Leben nicht ein Ende setzt, bevor die anderen dahingemetzelt werden. Das wäre ja auch eine Lösung.

Für stimmlichen Glanz sorgen der klangschöne Idamante von Namwon Huh und besonders Yasmin Özkans traumhaft lyrische Ilia. Hye-Sung Na blieb nicht viel Möglichkeit, sich sängerisch zu profilieren, da auch ihre fulminante Schlussarie gestrichen wurde.

Nach der Pause hat sich der Strand in einen schwarzen, leeren Kasten verwandelt, der noch mehr Kammerspiel erfordert, und das Orchester ist auch etwas nach vorn gerückt. Das hat den großen Vorteil einer direkteren Akustik und von etwas mehr Ruhe des Bühnenbilds. Denn im ersten Teil wirkt das Orchester oft blass und klanglich wenig präsent, nicht nur, wenn sich die Wellen vor ihm auftürmen. Dietger Holms Mozart ist schlank und stringent. Die Ouvertüre demonstriert die stürmische See klanglich bildhaft. Die orchesterbegleiteten Rezitative, von denen es viele in dieser Oper gibt, könnten allerdings mehr Biss vertragen - aber dafür sind die Philharmoniker oft zu weit weg, vor allem in der ersten Hälfte.

Die Kürze der Aufführung wurde von vielen begrüßt: Allein, die wunderbaren Arien fehlen dann doch. Vielleicht kann man sie ja als Gala nachtragen.

Info: Nächste Aufführung am 29. November. Karten: 06221-5820000.