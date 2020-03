Von Cornelia Wystrichowski

Viele Kinos sind zu, Veranstaltungen fallen aus: In der Corona-Krise hilft das Fernsehen gegen die Langeweile. Wir stellen die interessantesten Klassiker, Geheimtipps und Neuerscheinungen vor, die es bei Streaminganbietern oder in den Mediatheken zu sehen gibt.

Arctic Circle: Unheimlich aktuell ist diese Krimiserie, in der es um den Ausbruch eines tödlichen Virus geht, der ursprünglich als Kriegswaffe entwickelt wurde. In einem Aussiedlerhof finden Ermittler tote Prostituierte, sie waren mit einem hochansteckenden neuen Virus infiziert, dessen Ausbreitung die Polizei und der Seuchenexperte Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) stoppen müssen. Doch so brisant und spannend die Story auch sein mag, der eigentliche Star ist die atemberaubende Landschaft: Der Fünfteiler spielt in einer tief verschneiten, dünn besiedelten Gegend nördlich des Polarkreises im finnischen Lappland. (ZDF-Mediathek) ● ●

Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) in „Babylon Berlin“.

Babylon Berlin: Mörderjagd in der Weimarer Republik: Die Serie "Babylon Berlin" nach den Bestsellerkrimis von Volker Kutscher ist ein gewaltiger Bilderrausch. Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und die junge Stenotypistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) ermitteln im Berlin der 20er Jahre, die Kriminalfälle sind kunstvoll mit politischen und gesellschaftlichen Aspekten verknüpft. Im Herbst zeigt die ARD neue Folgen – wer die Serie noch nicht kennt, hat jetzt die Zeit, die ersten beiden Staffeln nachzuholen. (ARD-Mediathek) ● ● ●

Comedians auf Kaffeefahrt: Mit der nach ihm benannten Sitcom wurde Jerry Seinfeld zum Star. Seine aktuelle Reihe ist noch ein Geheimtipp: Der Autofan holt Prominente mit einem seiner Oldtimer ab und fährt mit ihnen Kaffee trinken. Eine Sendung über nichts – aber das Wortgeplänkel der Stars ist politisch oft völlig unkorrekt und höchst unterhaltsam. Dank seines Ruhms steigen die größten Promis bei Seinfeld ein, in einer älteren Folge trifft er sogar den damals amtierenden US-Präsidenten Barack Obama – den Kaffee gibt’s in der Kantine des Weißen Hauses, die Autofahrt geht durch den Park davor. (Netflix) ● ● ●

Making The Cut: Falls es irgendwo da draußen wirklich Leute geben sollte, die nicht genug kriegen können von Heidi Klum: Künftig ist sie nicht nur in "Germany’s Next Topmodel" zu sehen, sondern auch in der Realityserie "Making the Cut". Nachwuchsdesigner schneidern um die Wette, die Sieger-Kollektion jeder Folge kann man praktischerweise gleich kaufen – Teleshopping in einer neuen Dimension. (Amazon Prime ab 27.3.) ●

Dunkelstadt:Es gibt zwei Dinge, die Doro Decker (Alina Levshin) auf hundert Meter riecht: "Angebrannte Steaks und angebrannte Ehen." Die junge Privatdetektivin ist auf Scheidungsfälle spezialisiert – bekommt es dabei aber schon mal mit einem üblen Mordfall oder einer fiesen Erpressung zu tun. Berufsrisiko. Die Serie "Dunkelstadt" mit ihrer coolen Heldin steht in der Tradition des "Film noir": Über Frauen mit Vergangenheit und Männer ohne Zukunft. (ZDF-Mediathek) ● ●

Follow The Money: Der dänische Zehn- teiler entfaltet ein packendes Gangsterpanorama im düsteren Look – es geht um Drogenfahnder, Dealer mit protzigen Luxusuhren und dubiose Drahtzieher in Nadelstreifen. Ruhig und konzentriert entfaltet die Serie die Story von großen Haien und kleinen Fischen, ohne Effekthascherei und Eile. Statt Hochglanzlook gibt es viel schmuddeligen Stadtbeton, verhärmte Cops mit abgewetzten Jeansjacken und authentische Einblicke in den tristen Dealeralltag. (Arte-Mediathek) ● ●

Robert Finster als Sigmund Freud. Foto:

Freud: Wien 1886: Sigmund Freud (Robert Finster), der spätere Erfinder der Psychoanalyse, ist noch ein junger Arzt, dessen Theorien vom Unbewussten auf Ablehnung stoßen. Gemeinsam mit dem Polizisten Alfred Kiss (Georg Friedrich) und dem Medium Fleur (Ella Rumpf) will Freud eine Mordserie aufklären, die bis in feinste Kreise reicht. Die Serie vermischt historische Fakten mit einem fiktiven Krimifall und ist eine Zeitreise ins Wien der Kaiserzeit, sie verschenkt ihr Potenzial aber leider. (Netflix ab 23.3.) ●

Hillary:Ihre Niederlage gegen Donald Trump im Kampf um die US-Präsidentschaft war 2016 für viele ein Schock. Diese Dokuserie gibt Einblicke in Hillary Clintons damaligen Wahlkampf, thematisiert aber auch ihren Werdegang von der Jurastudentin in Yale bis zur Außenministerin und ihre Ehe mit Bill Clinton. In den vier Episoden geht es unter anderem um dessen Affäre mit Monica Lewinsky und um die Frage, wieso Hillary die Öffentlichkeit in den USA so polarisiert. So ist die Serie auch eine Bestandsaufnahme zum Thema Emanzipation. (Sky) ● ●

I Am Not Okay With This: "Hilfe, eine Teenagerserie!" – wer so denkt, der verpasst eine sehenswerte Netflix-Perle. Die frustrierte Schülerin Sidney (Sophia Lillis) ist eine pubertäre Kratzbürste aus einer zerrütteten Kleinstadtfamilie – doch plötzlich verwandelt sich Sidneys notorische Wut in eine zerstörerische Superkraft. (Netflix) ● ●

Jerks: Es gibt nichts mehr zu lachen in Krisenzeiten? Mit dieser Serie doch: Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen in den hinreißend komischen Improvisationen sich selber oder besser gesagt zwei Comedyversionen von sich. Die Chaoten strapazieren die Nerven ihrer Mitmenschen bis zum Anschlag und springen mit Karacho in jedes Fettnäpfchen: Derb, aber witzig. (Joyn) ● ● ●

Die beiden Tatort-Kommissare Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers)

Tatort: Mehr als 1000 "Tatort"-Filme wurden in den vergangenen 50 Jahren gedreht – viele davon stehen online. Warum nicht mal wieder einen alten Fall des persönlichen Lieblingsermittlers anschauen? Zum Beispiel mit Brummbär Thiel und Schnösel Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) aus Münster – die Folge "Schlangengrube" etwa, die im Zoo spielt: Zwischen Pinguinen, Katzen und Flamingos liefert sich das lustige Ermittler-Team tierisch gute Wortgefechte. (ARD-Mediathek) ● ● ●

The Mandalorian: Mitten in der Corona-Krise startet mit Disney+ ein neuer Streamingdienst, der Fans von Familienunterhaltung und Popcornkino viel Stoff bietet. Im Angebot sind zig Filme von "Dschungelbuch" bis "Avengers" – und "The Mandalorian", die erste Realserie aus der "Star Wars"-Welt. Der Titelheld arbeitet in ferner Zukunft als Kopfgeldjäger. Im Auftrag eines Finsterlings (Regielegende Werner Herzog) spürt er ein Kind aus derselben Spezies wie Jedi-Meister Yoda auf. Er beschließt, den grünen Knirps zu beschützen und wird selber zum Gejagten – eine Odyssee durchs Universum. (Disney+ ab 24.3.) ● ●

Unorthodox:Nach der umstrittenen Actionorgie "Hunters" (Amazon Prime) mit Al Pacino ist dies schon die zweite neue Serie, die jüdisches Leben thematisiert. Aber "Unorthodox", die komplexe Adaption der Autobiografie von Deborah Feldman, ist völlig anders und viel besser: Die junge Esty (Shira Haas) ist in New York in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen, doch sie kann mit dem rigiden Regelkorsett nicht länger leben. Sie flieht nach Berlin, lernt dort eine Clique von Musikstudenten kennen und muss sich in der säkularen Welt behaupten, deren Codes sie nicht kennt. Leider gibt es nur vier Folgen der intelligenten deutschen Serie. ( Netflix ab 26.3.) ● ● ●