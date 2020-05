In der Nazizeit prangte an der Neuen Universität der Schriftzug „Dem deutschen Geist“. Foto: Wissenschaftsatlas Heidelberg

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Als die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 kapitulierte, war der Zweite Weltkrieg in Heidelberg bereits zu Ende. Nachdem die Stadt am 30. März von US-Truppen besetzt worden war, wurde die Universität am 1. April von der amerikanischen Militärregierung geschlossen. Dies geschah aufgrund der Proklamation Nr. 1 des Obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte, General Dwight D. Eisenhower.

Äußerlich unversehrt geblieben, war die Ruperto Carola am Ende der Hitler-Zeit innerlich zerstört. Die Alliierten beschlagnahmten zahlreiche Einrichtungen, ausgenommen die Alte Universität sowie die Medizininstitute und Kliniken, deren Betrieb unter amerikanischer Aufsicht fortgeführt wurde. Damit war die dunkelste Zeit der gesamten Heidelberger Universitätsgeschichte seit 1386, die zwölf fatalen Jahre seit der Machtübernahme der Nazis 1933, beendet worden.

In der Stadt war der Nationalsozialistische Studentenbund bereits seit 1930 auf dem Vormarsch gewesen. Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise 1929, des verlorenen Ersten Weltkrieges und der nachfolgenden inneren Radikalisierung Deutschlands gestanden die vorwiegend nationalkonservativen Hochschullehrer den Nazis den Kredit zu, den sie der Weimarer Republik zuvor verweigert hatten. Das Reich vor 1914 war ihr Ideal geblieben. So kam es zu rascher Anpassung an die nationalsozialistische Ideologie und Herrschaftspraxis.

Etwa im Jahr 1936 war die 550-Jahr-Feier der Ruperto Carola im Vorfeld der Olympischen Spiele in Berlin von Adolf Hitler wie auch vom Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda vor den Augen der Weltöffentlichkeit pompös als wichtige Reichsangelegenheit veranstaltet worden. Die Inschrift an der Neuen Universität lautete seinerzeit bereits "Dem deutschen Geist".

Damals wollte der Physiker Philipp Lenard Heidelberg zum Zentrum der "deutschen Physik" machen, und Carl Schneider, der Inhaber des Lehrstuhls für Psychiatrie, führte Patienten Euthanasieaktionen zu. Seit 1942 betrieb er eine "Forschungsstelle Heidelberg", in der mit Gehirnen getöteter Kinder gearbeitet wurde. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde die Hochschule vorübergehend geschlossen und setzte sich anschließend das Ziel, "Waffenschmied für die Wehrmacht" zu werden.

Der Philosoph Karl Jaspers (Bronzebüste in seiner Geburtsstadt Oldenburg) spielte 1945 beim Neubeginn der Ruperto Carola eine Schlüsselrolle. Foto: Wagner

Entgegen der abwartenden Haltung der Amerikaner kam es wenige Tage nach der Schließung der Universität 1945 zu einer hochschulinternen Initiative: Bereits am 5. April bildeten Heidelberger Professoren den "Dreizehnerausschuss". Zu ihm zählten Karl Jaspers, Gustav Radbruch, Alfred Weber, Martin Dibelius, Otto Regenbogen, Karl Freudenberg, Renatus Hupfeld, Karl Heinrich Bauer, Fritz Ernst, Ernst Engelking, Curt Oehme, Walter Jellinek, Wolfgang Gentner – sowie Alexander Mitscherlich als Vertreter der Nichthabilitierten. Dieser Kreis strebte den geistigen Neuanfang und die Wiedereröffnung der Ruperto Carola an.

Fünf Mitglieder dieses Gremiums waren aus dem Amt verdrängte Professoren, die nach 1945 wiedergewonnen worden waren: der Philosoph Jaspers, die Juristen Radbruch und Jellinek, der Altphilologe Regenbogen sowie der Nationalökonom Alfred Weber. Der "Dreizehnerausschuss" erarbeitete gleich zu Beginn eine neue Satzung für die Universität und stellte die Weichen zur Vorbereitung der nur eingeschränkt hochschulreifen Kriegsabiturienten auf ihr Studium. Diese sollte in Form von "Vorsemesterkursen" erfolgen. Rektor war zunächst der über achtzigjährige unbelastete Anglist Johannes Hoops. Er war durch Paul Schmitthenner, den letzten Heidelberger Rektor der Nazizeit, im Vorfeld von dessen Flucht vor den amerikanischen Truppen als sein Vertreter bestimmt worden.

Drei Monate nach Kriegsende, am 8. August 1945, wurde dann der Chirurg Karl Heinrich Bauer zum ersten Nachkriegsrektor der Ruprecht-Karls-Universität gewählt. Er war erst 1943 von Breslau nach Heidelberg gewechselt und hatte sich hier mit Nachdruck für die Wiedereröffnung der Universität eingesetzt. Der Mediziner war allerdings auch umstritten. Denn zwar hatte er wegen seiner jüdischen Frau im Dritten Reich häufig Schwierigkeiten gehabt und sich vom Nationalsozialismus distanziert. Aber im Jahr 1925 hatte er auch eine Arbeit über "Rassenhygiene" veröffentlicht und in späterer Zeit zudem die Sterilisation von "Erbkranken" befürwortet. Man hielt ihm jedoch zugute, dass er mehrfach die Beschlagnahme der Universitätskliniken vermeiden konnte.

Nach der Entnazifizierung der Dozenten konnte mit der allmählichen Wiederaufnahme des Lehrbetriebs begonnen werden. Und nachdem bereits Teileröffnungen in der Medizinischen sowie Theologischen Fakultät erfolgt waren, konnte die akademische Feier zur Wiedereröffnung der Gesamtuniversität am 7. Januar 1946 über die Bühne gehen.