Von Volker Oesterreich

Heidelberg. "Wie eine wilde Katze" sei Elektra, heißt es in Hugo von Hofmannsthals Antikenadaption frei nach der Sophokles-Tragödie über die rachsüchtige Königstochter. Als das nach ihr benannte Stück 1903 uraufgeführt wurde, schwärmte der Starkritiker Alfred Kerr in den höchsten Tönen: "Elektra" sei "ein Werk von großen Schönheiten", schrieb er, "stark an Herrlichkeit der Sprache".

Erstaunlicherweise verlor Kerr in seinem Text keine Zeile über die näheren Umstände der Uraufführung, auch nicht über die fulminante Elektra-Darstellerin Gertrud Eysoldt (in deren Namen in Bensheim alljährlich der Eysoldt-Ring verliehen wird) oder über den Regie-Star Max Reinhardt, mit dem Hofmannsthal ein paar Jahre später die Salzburger Festspiele begründet hatte. Mit dessen "Elektra" begann die Zusammenarbeit der beiden Ausnahmetalente, zugleich bildete der Einakter die Grundlage für Hofmannsthals gleichnamiges Opernlibretto, das von Richard Strauss vertont und 1909 uraufgeführt wurde.

Im Gegensatz zur "Elektra" des Sophokles und zur Strauss-Oper kommt Hofmannsthals Tragödie heute höchst selten auf die Bühne. Das ist fatal, denn diese "exakte Blutraserei mit Stil" (um nochmals Kerr zu zitieren) ist äußerst theaterwirksam, speziell im zentralen Zickenkrieg zwischen der mörderischen Mutter Klytämnestra und ihrer rachedurstigen Tochter Elektra.

Genau auf diesen furiosen Konflikt konzentriert sich Wolfgang Graczol in seiner Inszenierung im Heidelberger Taeter-Theater. Er lässt mit seinem versierten Laienensemble die Sprache glänzen, setzt - trotz mutiger Striche und der Hinzufügung von Goethes "Lied der Parzen" aus dessen "Iphigenie" - auf Werktreue und penible Textauslegung. Dabei scheut er sich auch nicht vor dem Pathetischen und Deklamatorischen.

Gemeinsam mit Aegisth hatte Klytämnestra (in der Vorgeschichte der Tragödie) ihren Ehemann Agamemnon im Bad gemeuchelt. Er war der Vater der gemeinsamen Kinder Elektra, Chrysothemis, Orest und Iphigenie. Eine Bluttat führt zur nächsten, so ist das bei dem fluchbeladenen Geschlecht der Tantaliden. Im Taeter-Theater wird Elektras Racheplan auf einer schön puristisch gehaltenen Guckkastenbühne präsentiert: ein schwarzer Raum mit zentralem Portal im Hintergrund, durch das ein Lichtkeil auf den Dielenboden fällt; rechts ein kahler Baum, an dem die trauernde Elektra (ähnlich wie Hamlet) an den Geist des ermordeten Agamemnon denkt; links eine Zinkwanne, in der keiner seine Hände in Unschuld waschen kann, egal, wie oft darin geplätschert wird. Durch einen Scheinwerfer über der Wanne zeichnen sich immer wieder magische Spiegelwellen auf den Gesichtern ab. Ein einfacher Trick, aber sehr wirkungsvoll.

Anne-Steiner-Graczol ist in der Titelpartie ganz die grüblerisch-überlegene Rächerin, die ihre Mutter Klytämnestra wortmächtig mit ihrer Schuld konfrontiert. Barbara Kosariszuk spielt den Part der Mutter mit sehr klarer Artikulation und selbstironischer Komik. Ihr fälschlicherweise totgeglaubter Sohn Orest (Wübke Sanders) kehrt zurück - und befördert ganz in Elektras Sinne Klytämnestra und Aegisth (Wolfgang Gracol) ins Jenseits. Mit dem Hackebeilchen. Daraufhin befreit sich die Titelheldin während ihres finalen Totentanzes. Beate Lesser, Claudia Kampmann, Gabriele Soyka, Carmen Pesce und Shenja Sauer komplettieren das Ensemble. Gemeinsam genießen sie nach 100 pausenlosen Minuten den kräftigen Premierenbeifall.

Info: Die nächsten Vorstellungen am 18., 20., 25.-27. Mai, jeweils um 20 Uhr im Taeter-Theater, Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg. Tel.: 06221 / 16 33 33. www.taeter-theater.de