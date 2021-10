Von Welf Grombacher

Heidelberg. Auf der Straße spuckt eine ältere Frau ihr in den Kinderwagen, weil das Baby darin eine dunkle Hautfarbe hat. Und auf den Scheiben der kleinen Nähstube, die sie mit ihrer Mutter eingerichtet hat, steht eines Morgens "Negerhure – Deutsche Frauen schämt euch!". Als Ostflüchtling kam Greta 1946 nach Heidelberg, wo ihre Tante Elise lebt. In einem ehemaligen Bienenhäuschen am Ende der Hirschgasse findet sie eine provisorische Bleibe und wohnt zusammen mit Mutter, Schwester und den Großeltern.

Am Anfang brüllt sie dem schwarzen GI, der die Straße bewacht, noch "Arschloch" entgegen, weil sie während des Dritten Reichs in der Schule gelernt hat, dass nur Weiße die "Herrenrasse" seien. Bald aber schon verliebt sie sich in den schwarzen Soldaten und bekommt von ihm ein Kind. Der Anfang einer Tragödie.

Mit ihrem Romandebüt "Stay Away From Gretchen – Eine unmögliche Liebe" ist Susanne Abel ein großer Wurf gelungen. Der Titel steht seit Wochen auf der "Spiegel"-Bestsellerliste, hat es bis in die Top Ten geschafft, und das ist gut so! Beleuchtet das Buch doch ein dunkles Kapitel und erzählt nicht nur von der alltäglichen Diskriminierung im Deutschland der 50er-Jahre, sondern auch von den Amerikanern, die während des Zweiten Weltkrieges Europa vom Rassenwahn der Nazis befreiten, innerhalb der Army aber weiter Rassentrennung betrieben.

Souverän, in zwei alternierenden Handlungssträngen erzählt die im südbadischen Kork aufgewachsene Susanne Abel die Geschichte. Der eine reicht von 1939 bis 1953 und lässt den Leser miterleben, wie Greta im Jungmädchenkreis in Preußisch Eylau Briefe an Frontsoldaten schreiben muss, später vor der Roten Armee flieht, in Heidelberg ein neues Zuhause findet, sich aus alten Hakenkreuzfahnen ein Sommerkleid schneidert und den GI Bob kennenlernt, der mit ihr trotz des Fraternisierungsverbots "Stay Away From Gretchen" mit dem Jeep Richtung Neckargemünd tuckert und ihr ein Baby macht. Den Job bei der Army will er aufgeben und als Trompeter in Deutschland sein Brot verdienen. In Amerika sind Ehen zwischen Schwarzen und Weißen damals verboten. Das Brautkleid hat Greta schon angezahlt. Dann aber kehrt Bob aus den USA, wo er noch ein paar Dinge erledigen will, nicht zurück und Greta als alleinerziehender Mutter wird das Sorgerecht für ihr Mädchen Marie abgenommen, das ins Kinderheim nach Ziegelhausen muss.

Ein zweiter Erzählstrang spielt in den Jahren 2015/16 und zeigt Greta als an Demenz erkrankte Frau. Was sie ein Leben lang verdrängt hat, kommt jetzt hoch, und ihr Sohn Tom Monderath, Anchorman bei einem Kölner Sender, staunt nicht schlecht, als er plötzlich ein Foto sieht, dass seine Mutter mit einem schwarzen GI zeigt. Damit nicht genug: Soll er doch noch eine Schwester haben, von der er nie etwas erfahren hat. Wo aber ist sie abgeblieben? Ist sie eines der "Mischlingskinder", von denen es in der Rhein-Neckar-Zeitung von 1953 heißt, sie hätten in Amerika Adoptiveltern gefunden? Tom beginnt zu recherchieren. Wie sich herausstellt, wurden beide, Greta und Bob, um ihre Liebe betrogen. Und auch, wenn er den ehemaligen Liebhaber seiner Mutter in einem Veteranenheim in New Orleans ausfindig macht und ein Treffen arrangiert, muss er einsehen, dass sich die Vergangenheit nicht zurückholen lässt. Wie Susanne Abel das Wiedersehen der beiden nach 62 Jahren schildert, ist eine der eindringlichsten Szenen des Buches.

Überhaupt ist dem Roman nicht anzumerken, dass er ein Erstlingswerk ist. Vielleicht liegt das daran, dass Abel nach Jahren als Erziehungshelferin und Erzieherin eine Ausbildung zur Puppenspielerin machte und als Autorin und Regisseurin später beim Fernsehen landete. Gekonnt führt sie ihre Figuren und behält immer die Fäden in der Hand. Sie erzeugt Spannung und Empathie. Durch gute Recherchen und Zeitzeugengespräche lässt sie alles authentisch wirken, auch, wenn sie die harten Nachkriegsjahre nicht selbst miterlebt hat. Zwischen 1945 und 1955 kamen 68.000 nichteheliche Kinder von alliierten Soldaten und deutschen Frauen zur Welt. Die 4800, die wegen ihrer Hautfarbe auffielen, hatten es am schwersten. Die afroamerikanische Aktivistin Mabel Grammer vermittelte durch ihren "Brown Baby Plan" manches Kind nach Amerika, wo es dann als "Kraut" verspottet wurde.

Gott sei Dank leben wir nicht mehr in den 50ern, denkt man sich während der Lektüre mehr als einmal. Wobei manches der Probleme von damals bis heute nachhallt, wie der Protest gegen Rassismus in den USA oder die Flüchtlingsdiskussion in Deutschland 2015 zeigen, die in Susanne Abels Roman ein Hintergrundrauschen bildet, vor dem die Handlung angesiedelt ist. Ohne erhobenen Zeigefinger gelingt es ihr damit, Mitgefühl zu erzeugen und Geschichte erlebbar zu machen.

Info: Susanne Abel: "Stay Away From Gretchen – Eine unmögliche Liebe." dtv, München 2021, 528 Seiten, 20 Euro.