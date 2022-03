Von Jörg Joachim Riehle

Heidelberg. Mit "Nosferatu" schuf der Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau einen Gruselklassiker für die Ewigkeit und beeinflusste ein neues Genre, den Horrorfilm. Murnau wurde am 28. Dezember 1888 in Bielefeld als Friedrich Wilhelm Plumpe geboren und wählte 1910 den Künstlernamen "Murnau" für seine Schauspiel- und Regiekarriere. In Heidelberg studierte er Kunstgeschichte und Literatur. Nebenbei spielte er Theater bei einer Studentenbühne und wurde von Max Reinhardt entdeckt, der ihn an seine Schauspielschule in Berlin holte.

"Nosferatu. Tönt dies Wort Dich nicht an wie der mitternächtige Ruf eines Totenvogels. Hüte Dich, es zu sagen, sonst verblassen die Bilder des Lebens zu Schatten, spukhafte Träume steigen aus dem Herzen und nähren sich von Deinem Blut." Frei nach Bram Stokers "Dracula" schrieb Henrik Galeen das Drehbuch zu "Nosferatu". Eine leidenschaftliche Filmcrew und geniale Schauspieler trugen zum Erfolg des Films bei. Beispielsweise der Produzent Albin Grau mit seiner Vorliebe für okkulte Themen – er zeichnete sich auch für Kostüme und Filmbauten verantwortlich – oder Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau, der sich zu manchen Filmszenen von Malern wie Caspar David Friedrich oder Arnold Böcklin inspirieren ließ.

Für die stärksten Gruselmomente des Films sorgten aber Schauspieler wie Alexander Granach, der den völlig durchgeknallten Bösewicht Knock spielte, und vor allem Max Schreck als blutsaugende Nachtgestalt Graf Orlok. Glatzköpfig, spindeldürr, mit krallenartigen Fingernägeln, Fledermausohren und spitzen Schneidezähnen brachte er das Grauen ins Kino.

Im Juli 1921 begannen die Dreharbeiten der neu gegründeten Prana-Film GmbH mit Außenaufnahmen in Wismar. Die Stadt wird im Film als Wisborg bezeichnet. Weitere Dreharbeiten zu "Nosferatu" fanden in Lübeck und Rostock statt. Die Strandszenen drehte Murnau auf Sylt, und das gruselige Vampir-Schloss fand das Produktionsteam in den Karpaten. Am 4. März 1922 wurde Nosferatu im Berliner Marmorsaal am Zoo uraufgeführt. Zunächst war dem Film allerdings nur wenig kommerzieller Erfolg und eine ungewisse Zukunft beschieden. Weil sich Albin Grau die Rechte an Bram Stokers "Dracula" nicht gesichert hatte, verklagte Stokers Witwe Florence die Prana-Film GmbH. 1925 entschied ein Berliner Gericht, dass sämtliche Kopien und Materialien zu "Nosferatu" vernichtet werden müssten. Glücklicherweise überlebten ein paar Kopien des Films im Ausland und machten ihn immer populärer.

Friedrich Wilhelm Murnau hat sich nicht nur als Regisseur um "Nosferatu" verdient gemacht, sondern spielte lange vor Alfred Hitchcock als Statist im eigenen Film mit. In einer Szene gegen Ende des Films ist er zusammen mit seinem Lebensgefährten und Assistenten Walter Spies zu sehen. Sie lauschen entsetzt dem Bericht einer alten Frau, die ihnen vom Bösewicht Knock erzählt, der den Gefängniswärter erwürgt hat. Um in der kurzen Szene mit Spies und der Frau auf gleicher Höhe zu agieren, beugt sich Murnau tief zu ihr herab, denn seine imposante Erscheinung überragte normalerweise alle Gesprächspartner um eine Kopflänge – Murnau war 1,93 Meter groß. Murnau und Spies trennten sich nach der Produktion des Films, aber der Fluch des Nosferatu schien ihren weiteren Lebensweg zu bestimmen.

Spies wollte 1923 die exotische Welt Indonesiens erkunden. Als ungelernter Leicht-Matrose heuerte er auf der SS Hamburg an, um billig nach Indonesien zu reisen. In Java flüchtete er vom Schiff und fand schließlich eine neue Heimat auf Bali. Dort arbeitete das Universalgenie Spies als Musiker, leitete ein Orchester am Fürstenhof, brachte westliche Unterhaltungsmusik auf die Insel und beschäftigte sich mit traditioneller balinesischer Gamelan-Musik. Als bildender Künstler reformierte er die balinesische Malerei und wurde zu ihrem berühmtesten Vertreter. Seine Gemälde erzielen heutzutage siebenstellige Beträge.

Spies starb am 19. Januar 1942 im Indischen Ozean. Er war als ziviler Kriegsgefangener auf dem holländischen Gefangenentransportschiff Van Imhoff auf dem Weg nach Ceylon. In der Nähe der Insel Nias wurde die Van Imhoff von einem japanischen Flugzeug bombardiert und die Besatzung verließ das sinkende Schiff auf Rettungsbooten, ohne sich um die über 400 eingesperrten deutschen Zivilisten an Bord zu kümmern.

Auch Friedrich Wilhelm Murnau starb keines natürlichen Todes: Am 11. März 1931 kam er bei einem Autounfall in der Nähe von Santa Barbara in Kalifornien ums Leben – eine Woche vor der Premiere seines Südsee-Films "Tabu". Am Steuer des Wagens saß sein 14 Jahre junger Diener Garcia Stevenson, der den Unfall nahezu unverletzt überlebte.

Info: Das Heidelberger Karlstorkino zeigt "Nosferatu" am Freitagabend um 19 Uhr. Der Autor unseres Beitrags hat 29 Jahre lang "Nosferatu"-Vorführungen im Berliner Musikinstrumenten-Museum begleitet.