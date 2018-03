Von Carmen Oesterreich

Stuttgart. Quasimodo hat ganz Paris im Blick, aber ihn sieht keiner. Er lebt versteckt im Glockenturm von Notre Dame, seitdem er als Waisenkind vom Domprobst Frollo aufgenommen worden ist. Als Victor Hugo seinen historischen Roman "Notre Dame de Paris" 1828 geschrieben hatte, konnte von Inklusion oder Toleranz in der spätmittelalterlichen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts noch keine Rede sein. Jedem, der anders war, drohte der Scheiterhaufen.

Der bekannte Disney-Film verdichtet Hugos Handlung auf Quasimodo, den "Glöckner von Notre Dame" so sehr, dass die Geschichte über den hässlichen, aber liebenswerten Mann zu Herzen rührt. Auf dieser Grundlage hat Scott Schwartz ein Musical inszeniert, in dem die Darsteller auch "spielen" dürfen. Geht ein Musical oft absolut perfekt über die Bühne, korrespondiert die übliche Maschinerie aus gigantischem Bühnenbild, Live-Orchester (dirigiert von Bernhard Volk), Gesang und Tanz diesmal mit dem feinen Schauspiel. Jede Hauptfigur trägt als gebrochene Persönlichkeit sein Ränzlein, nicht nur Quasimodo. Wie zuvor schon in Berlin und München berührt dies auch im Stage Apollo Theater in Stuttgart die Zuschauer. David Jakobs schnallt sich vor den Augen des Publikums einen unförmigen Buckel auf den Rücken und humpelt durch das Geschehen. Sein mit schwarzen Striemen geschminktes Gesicht verzerrt er zu einer Fratze, die sich nur entspannt, wenn er singt. Quasimodo verzehrt sich vor Sehnsucht, sich wenigstens einmal mitten unters Volk mischen zu dürfen.

Doch Frollo verbietet es ihm, mehr aus Sorge um sich selbst als um diesen Sohn seines Bruders. Bernd Martin entwickelt die Figur des Erzdiakons Frollo vom fürsorglichen Bruder, der verzweifelt in den Zwängen der Kirche verharrt, zu einem bösartigen Mann, der die Macht der Kirche nutzt, um seine Widersacher aus dem Weg zu räumen oder zu bestrafen. Gegen das Gebot kümmert er sich anfangs um den Waisen, er duldet die Gaukler in der Stadt und dann verliebt er sich auch noch in die schöne Esmeralda. Diese Zerrissenheit zwischen seinem christlichen Gelübde und der verbotenen Liebe macht ihn zum wahnsinnigen, mörderischen Intriganten.

Die Schwedin Mercedesz Csampai verleiht Esmeralda eine durch und durch reine Ausstrahlung. Sie ist eine temperamentvolle Tänzerin, die mit den Gauklern durch Paris zieht. Als sie Quasimodo am Tag der Narren zunächst irrtümlich der Lächerlichkeit ausliefert, erkennt sie als erste seine Not und schützt ihn. So viel Mitgefühl einer Frau bleibt bei ihm nicht ohne Folgen, doch die hübsche Esmeralda liebt den großen starken Hauptmann (hervorragend besetzt mit Maximilian Mann). Aus diesem Beziehungswirrwarr spinnt sich ein höchst dramatisches Musical, das durch einen wunderbaren Chor kommentiert und von farbenfrohen Gauklern umspielt wird. Fesselnd wechselt das Düstere des Kirchenschiffs mit dem bunten Leben in Paris ab. Dieses spannende Spiel in einem beeindruckenden Bühnenbild mit sieben unterschiedlich großen Glocken, zwei beweglichen Spielebenen und dem faszinierenden Glockenturm lässt über manche kleine Ungereimtheiten hinwegblicken.

So versteht Quasimodo recht viel, obwohl er durch das Glockengeläut eigentlich taub ist. Der von Frollo mit einem Messer attackierte Hauptmann Phoebus, humpelt, obwohl der Stich in die Herzgegend zielte. Egal. Was zählt, ist die Botschaft des Musicals. Und diese wird diesmal so gut herausgearbeitet, dass man am Ende tatsächlich ergriffen ist. Während das Ensemble gebeugt auf Quasimodo zugeht und sich dabei schwarze Striemen ins Gesicht malt, legt Quasimodo befreit seinen Buckel ab und richtet sich auf. Er ist ein Mensch, wie alle anderen auch. Starker Applaus, natürlich im Stehen.

