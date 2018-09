Von Matthias Roth

Darmstadt. Da steht ein Franziskanermönch in seiner braunen Kutte auf der Terrasse des Staatstheaters Darmstadt und unterhält sich. Man ist irritiert, sucht nach Belegen seines Äußeren, die ihn als Mitglied des Theaters oder authentischen Geistlichen identifizieren könnten: Die Kordel, die seine schlichte Robe zusammenhält, die einfachen Sandalen, in denen nackte Füße stecken. Später sehen wir, dass er im Zuschauerraum Platz nimmt.

Es bleibt nicht die einzige Irritation an diesem Abend. Wenn Erwin Aljukic, ein schwerst behinderter Kleinwüchsiger mit großen Händen und Füßen, sich entlang der Feuerschutzwand, die die Bühne vom Zuschauerraum trennt, schleppt und dann quietschend die Buchstaben "O.A.M.D.G." (Omnia Ad Majorem Dei Gloriam: Alles zur größeren Ehre Gottes) auf die riesige Fläche schreibt, sich umdreht und grinst, ist man ebenfalls irritiert. Diese Formel schrieben viele gläubige Komponisten unter ihre Partituren, auch Olivier Messiaen.

Dessen Oper "Saint François d’Assise", die hier Premiere hatte, ist ein spezielles Werk. 1983 in Paris uraufgeführt, weiß man nicht, ob man es "Oper" nennen soll und "Musiktheater" schon gar nicht. Eher hat es etwas von einer religiösen Weihehandlung, einer Messe, und es könnte als Oratorium durchgehen. Wie Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal" hat das Werk enorme Dimensionen: Fünfeinhalb Stunden inkl. zweier Pausen. In acht Bildern, eigentlich klingenden Tableaus mit wenig Handlung, werden Leben, Denken und Spiritualität des Heiligen Franz von Assisi betrachtet. Eigentlich: angebetet. Denn der Glaube steht im Mittelpunkt.

Texte und Dialoge hat der Komponist selbst aus Originalquellen zusammengestellt. Kontemplation und religiöse Meditation spielen dabei eine große Rolle, eine größere jedenfalls als Details des Irdischen, das den in jungen Jahren sehr rebellischen, in den Augen seiner Zeitgenossen vielleicht sogar etwas abwegig-spinnerten Mann aus Umbrien begleitete, der von ca. 1182 bis 1226 lebte.

"Du sprichst zu Gott durch Musik. Er wird dir durch Musik antworten", singt der Engel (die einzige Frauenstimme im Solistenensemble: Katharina Persicke), und das dürfte die eigentliche Motivation des streng katholischen Komponisten gewesen sein, dessen Klangwelt bei häufiger Komplexität auch immer wieder ganz schlichte Züge annimmt. Dennoch braucht es für die Begegnung mit dieser Musik mehr nur als die Lust an gepflegter Unterhaltung, hier ist echte Hingabe nötig: Die Zeit, die schon bei Messiaens frühem berühmten "Quatuor pour la fin du temps" bisweilen nicht enden will, wird hier sonst ziemlich lang, und wer die "Turangalîla"-Sinfonie kennt, der wird hier auch selten von gänzlich Neuem überrascht.

Dennoch ist dieses Bühnenwerk unzweifelbar ein Meisterwerk und eine faszinierende Zumutung. Regisseur Karsten Wiegand und Videokünstler Roman Kuskowski hüten sich davor, solche Meditationen mit zu viel Beiwerk zu überladen. Dafür greifen die szenisch-optischen Ideen umso besser. Etwa beim bekannten Sonnenhymnus des Hl. Franz, der in die Wüste geht, um Gott zu erfahren: Der fantastische Bariton Georg Festl, der den Heiligen ohne jeden Weihrauch singt und dabei wunderbar authentisch bleibt, geht die ganze Szene im Kreis - bis zur physischen Erschöpfung.

Ähnlich körperlich spürbar wird der "Kuss des Aussätzigen" (intensiv in Darstellung und Stimme: Mickael Spadaccini), wo hingegen die "Vogelpredigt" fast allein durch eine den ganzen Theaterraum füllende Videoinstallation imaginiert wird und der Klang des hoch auf der Bühne aufgestellten Orchesters unter der Leitung von Johannes Harneit hier am prächtigsten aufblüht. Hier erklingt, was die Freunde der Moderne an Messiaen entzückt: Ein befreiend chaotisch wirkendes, bis ins letzte Detail durchstrukturiertes Etwas, das keiner Erklärung bedarf, wenn man es vorbehaltlos wirken lässt. Hier entwickelt diese Musik tatsächlich etwas Himmlisches.

Zu Beginn sind es vor allem die berühmten Giotto-Fresken aus Assisi, die zur Illumination des Raums (Bühne: Bärbel Hohmann; Licht: Nico Göckel) herangezogen werden und die eine ganz besondere Atmosphäre zaubern. Dagegen verzichtet man im Schlussbild auf die Darstellung des Todes und folgt Messiaens Intension, die Musik als Treppe zum Glauben zu stilisieren: Der Chor sitzt in Kreuzform im Zuschauerraum und übernimmt die Klangherrschaft der letzten Szene. Akustisch ist das natürlich ein heikles Unterfangen und bleibt letztlich auch unbefriedigend. Nichtsdestoweniger herausragend sind die Leistungen aller Beteiligten (Choreinstudierung Johannes Püschel und Christian Ross).

Der große musikalische Aufwand, so wurde Messiaen oft gescholten, stehe im Widerspruch zur Demut und Bescheidenheit, den Wesenskernen der Lehre des Heiligen Franziskus. Freilich ist es merkwürdig, dass rund 200 Menschen auf der Bühne nötig sind, um Armut und Selbstvergessenheit zu lobpreisen. Doch wie so oft in Kunst- und Glaubensfragen, lässt sich auch dieser Widerspruch nicht auflösen. Dennoch: Man muss weder Katholik sein noch Heilige verehren, um sich von diesem singulären Werk faszinieren zu lassen. Auch wenn das religiöse Pathos gegen Ende manchem gerade im Theater zu viel sein mag.

