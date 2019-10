Von Matthias Roth

Heidelberg. Es wird alles anders und bleibt doch vieles gleich: Aber eilen sollte man sich, um Wunschkarten für den nächsten Heidelberger Frühling zu bekommen, der am 21. März 2020 - am astronomischen Frühlings-Anfang - startet. Denn die Ersatzspielstätten für die Stadthalle, die wegen Sanierung geschlossen ist, sind klein, und die Konzerte werden nicht wiederholt.

Festival-Intendant Thorsten Schmidt unterstrich bei seiner Vorstellung des Programms, dass man zwar mehr Veranstaltungen als je anbiete - insgesamt 167 - aber diese eben an 20 Spielstätten durchführen müsse, von denen die Aula der Neuen Universität mit rund 700 Sitzplätzen die größte sei. Da sind begehrte Karten schnell weg.

Hintergrund 167 Veranstaltungen an 20 Orten: Der Besuch beim Heidelberger Frühling will gut geplant sein. Einige Programmtipps: > 21. März Ingenium Ensemble in der Peterskirche, 19.30 Uhr. > 22. März Pablo Sáinz-Villagas (Gitarre) in der Alten Aula, 16 Uhr. > 22. März Les Forces Majeures spielen Mozart, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 24. März [+] Lesen Sie mehr 167 Veranstaltungen an 20 Orten: Der Besuch beim Heidelberger Frühling will gut geplant sein. Einige Programmtipps: > 21. März Ingenium Ensemble in der Peterskirche, 19.30 Uhr. > 22. März Pablo Sáinz-Villagas (Gitarre) in der Alten Aula, 16 Uhr. > 22. März Les Forces Majeures spielen Mozart, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 24. März Mittagskonzert Kammermusik Akademie Alte Aula , 12.30 Uhr. > 24. März Leif Ole Andsnes Klavierabend Neue Aula, 19.30 Uhr. > 25. März Mittagskonzert in der Alten Aula, 12.30 Uhr. > 26. März Standpunkte Eröffnung mit Igor Levit Neue Aula, 19.30 Uhr. > 27. März Labyrinth, Peterskirche, 16 Uhr. > 28. März Lucas & Arthur Jussen mit Amsterdam Sinfonietta, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 28. März Levit’s Late Night, HebelHalle, 22 Uhr. > 29. März Levit & Becker: Wetterbericht, Neue Aula, 11 Uhr. > 29. März Goldmund Streichquartett in der Alten Aula, 16 Uhr. > 29. März Igor Levit spielt Schostakowitsch, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 31. März Benjamin Appl, Ensemble Masques, Jesuitenkirche, 19.30 Uhr. > 3. April Lied Akademie Follow Konzert, Alte Aula, 13 Uhr. > 3. April Johannespassion mit Benedikt Kristjánsson. Peterskirche, 19.30. > 4. April MCO und Voices8, Jesuitenkirche, 19.30 Uhr > 7. April Jaroussky & Ensemble Artaserse, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 14. April Re-inventing, Frauenbad, 21 Uhr. > 16. April Michael Volle singt Mahler, Neue Aula, 19.30 Uhr. > 17. April Neuland.Lied Alte Aula, 11 und 16 Uhr. > 17. und 18. April Liedertheater in der Hebelhalle, jeweils 19.30 Uhr.

Neben Frühlings-Treuen gibt es wieder interessante Neulinge beim Festival - der genaue Blick auf das Programm lohnt sich. Eröffnet wird mit einer vollen Breitseite von Ereignissen, von denen die Festrede des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck in der Neuen Aula mit anschließendem Konzert des Aurora Orchestra und Solistin Ingrid Fliter (Klavier) nur einer von sechs Punkten ist: Live übertragen wird die Rede auch in die Peterskirche (mit Ingenium Vokalensemble) und in die Alte Aula (Busch-Klaviertrio) - im Anschluss an die Eröffnungsrede folgt jeweils andere Musik.

Mittags hat bereits der Musikfrachter des Beethovenfestivals in Bonn auf seinem Weg nach Wien in Heidelberg Station gemacht - er wird das ganze Wochenende bleiben und bietet allerlei Abwechslungsreiches, und in der Jesuitenkirche, dem Romanischen Keller, dem Palais Engelhorn, dem Friedrich-Ebert-Haus und im Salon des Kurpfälzischen Museums wird am Nachmittag bei freiem Eintritt ebenfalls Musikalisches geboten.

"Wir sehen die Umbau-Phase der Stadthalle als Herausforderung, aber auch als große Chance, unsere Arbeit in die Bevölkerung hineinzutragen", so Schmidt. Das Festival-Zentrum auf dem Universitätsplatz soll ebenfalls niedrigschwellig dazu beitragen.

Dabei bleiben die programmatischen Eckpfeiler bestehen: Die Kammermusikakademie von Weltstar Igor Levit, der an drei Tagen (24.-26.März) zusammen mit Mark Berry, Anselm Cybinsky den Pianisten Marc-André Hamelin und Markus Berger sowie dem palästinensischen Trio Joubran Lectures Workshops und Konzerte organisiert. Levit, gerade wieder mit dem Opus Klassik Preis ausgezeichnet, wird am 29. März auch ein Klavier-Rezital mit Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen für Klavier geben. Neben den genannten werden in Heidelberg weitere Pianisten erwartet: erstmals Leif Ove Andsnes (24.3.), Sergej Babayan (1.4.) und Boris Giltburg (15.4.) zum mehrfach wiederholten Male Grigory Sokolov (4.4.).

Auch die Lied Akademie (3.-8. April) und Neuland.Lied (16-19. April) werden fortgesetzt, abwechselnd in der Alten und Neuen Aula. Bariton Thomas Hampson leitet die Akademie und wird bereits im Januar in Berlin zusammen mit Thorsten Schmidt die engere Auswahl der Stipendiaten treffen. Brigitte Fassbaender und Malcolm Martineau sind weitere Dozenten. Die Akademie-Veranstaltungen sind wie immer öffentlich.

Hampson selbst, der mit dem Heidelberger Musikpreis geehrt wird, singt Schuberts "Winterreise" am 19. April, begleitet von Wolfram Rieger. Erstmals wird der Countertenor Philippe Jaroussky mit Ensemble in Heidelberg auftreten (7.4.), und Mark Padmore/Tim Fellner gestalten am 9.4. einen Schumann-Liederabend.

Artist in Residence ist das Mahler Chamber Orchestra unter Pekka Kuusisto (Violine): Die Musiker werden nicht nur in traditionellen Konzertformaten zu hören sein, sondern auch in Kneipen und Bars oder mit Geistlicher Musik in der HebelHalle (zusammen mit dem Ensemble "Voces8"). Im Frauenbad wird ein Streichseptett des Orchesters John Adams "Shaker Loops" realisieren. Eine musikalische Stadtführung ist auch geplant.

Magdalena Kozená schließlich bringt mit einem Cole-Porter-Programm den Heidelberger Frühling 2020 zum Abschluss, dessen Motto "Unterwegs" man auch so auffassen kann: ein Festival, das unterwegs ist durch die Stadt, aber auch durch alle musikalischen Stile und Epochen.

Info: Der Vorverkauf beginnt am Montag, 21. Oktober. Telefon 06221/5840044