Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Der Titel lässt Raum für Interpretation. Nur so viel verrät das in Mannheim ansässige Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) vor dem vorläufigen Höhepunkt seiner Jahrestagung: Zum Ende des ersten von drei Veranstaltungstagen soll es um "Sprache und Gewalt" gehen. Ein weites Feld, das Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen, MdB), der Sozialpsychologe Christian Gudehus, Sprachwissenschaftlerin Konstanze Marx und Christian Holtzhauer vom Nationaltheater bei ihrer Online-Podiumsdiskussion ausleuchten könnten. Aber schon in den ersten von 90 Minuten wird klar: Alle Scheinwerfer sind auf die Sozialen Medien gerichtet.

Nicht unbedingt verwunderlich. Schließlich ist der prominenteste Gast der Runde bekannt dafür, Falschmeldungen auf Facebook konsequent mit Strafanzeigen zu quittieren. Nicht nur das: Zusammen mit einer Reporterin hat Renate Künast Menschen, die sie im Internet zuvor wüst beleidigt, ihr zum Teil Vergewaltigung und Mord angedroht hatten, zu Hause besucht. Fünf Jahre sei das her, erzählt die Grünen-Politikerin, die am Dienstag mit farbenfrohem Hintergrund, und pointieren Aussagen auf sich aufmerksam macht. Bei den Hausbesuchen ihrer Hater sei ihr aufgefallen, dass es sich nicht – wie vielleicht zu vermuten – um verarmte, von der Gesellschaft abgehängte sprachliche Einzeltäter handelt. Künast betont vielmehr: "Über allem steht ein Rechtsextremismus, der sich seit Mitte der Neunziger verbreitet hat."

Dieser Rechtsextremismus habe sich digital geschult, mit der AfD neu aufgestellt und inzwischen erstaunliche Wirkmacht entfaltet. Netzattacken, gerade gegenüber Frauen, beschreibt die Politikerin als konstant und orchestriert. "Sprache kann verletzen, sie kann ein spitzes Messer sein", sagt sie besorgt darüber, was in die analoge Welt überschwappen kann. Die anderen Teilnehmer der von Henning Lobin moderierten Runde stimmen zu – bis auf einen.

Christian Gudehus warnt davor, Menschen allzu schnell eine Gruppenzugehörigkeit zuzuschieben. Und mit Blick auf das bisher Gehörte: "Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, ich sitze in einer Echokammer." Eine andere Art, die Welt wahrzunehmen werde von den Diskussionsteilnehmern bislang ignoriert. Der Sozialpsychologe spricht vom Faktor Zukunftsangst und von den allgegenwärtigen Forderungen, sich einzuschränken – was den Umgang mit Ressourcen und nicht zuletzt mit Sprache angeht. "Das ist in gewissen Teilen der Gesellschaft mit hohem Prestige versehen, in anderen aber gar nicht. Und diesem Teil wird jetzt etwas in Form von Individualpolitik angeboten."

Wenn ein Politiker wie Trump behauptet "wir können wieder Merry Christmas sagen", spreche er damit eine Einladung zur Teilhabe aus. Bislang sei die Politik nicht in der Lage, den Bürgern, die sich nicht einer bestimmten Ideologie anschließen wollen, attraktive Gegenangebote zu machen. Sein Appell: Teilhabe an der Gesellschaft muss wieder attraktiver werden. "Mitmachen muss Spaß machen – ansonsten bleibt die Mitte zu Hause und sagt nichts mehr."

Besorgt und doch um Einordnung bemüht: Christian Gudehus, Konstanze Marx, Renate Künast und Christian Holtzhauer. Screenshot: RNZ

Nun hat sich das IDS zwar die Aufarbeitung aktueller Entwicklungen auf die Fahnen geschrieben, aber droht die Diskussionsrunde gerade ihr eigentliches Thema aus dem Blick zu verlieren? Nicht unbedingt. Christian Holtzhauer, Schauspielintendant des Nationaltheater Mannheim, sieht eine Verbindung zwischen dem Zerbröseln gesellschaftlicher Mitten, medial vermittelter Sprache und Gewalt. Er erinnert an Zeiten, die ebenfalls von enormen Umbrüchen geprägt waren: Das neue Medium Buchdruck habe mit Propagandablättern die Weichen für den Dreißigjährigen Krieg gestellt. Weiter erwähnt der Intendant die Rolle des Radios im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Sind die sozialen Netzwerke und die dort ausgelebte sprachliche Gewalt nur Vorboten von Schlimmerem? "Ich hoffe nicht", betont Holtzhauer. Die Geschichte könne als Warnung dienen: "Es kann zu Eskalationen kommen, die wir uns alle nicht wünschen."

Überraschend: Obwohl die Teilnehmer eine überhitzte Diskussionskultur auf Twitter und Facebook wahrnehmen, halten sie die politische Debatte – das, was Kommunikationsforscherin Andrea Römmele in ihrer Einstimmung als "Herzstück der Demokratie" bezeichnet hat – für vergleichsweise zahm. Holtzhauer äußert Verwunderung darüber, dass die jüngste Sitzung des Mannheimer Kulturschausschusses als hitzig und kontrovers beschrieben wurde. "Als Theatermacher habe ich schon ganz andere Konflikte erlebt." Einige der etwa 400 Zuschauer dürften spätestens jetzt an Römmeles Eingangsbemerkungen zurückdenken. Die Wissenschaftlerin hatte bemängelt, dass im Bundestag nicht wie zu Wehners Zeit gestritten werde. Mitverantwortlich dafür aus Römmeles Sicht: die derzeitige Corona-Krise, Angela Merkels konsensualer Führungsstil und, nicht zuletzt, die Große Koalition.

Hat sich das verbale Schlachtfeld vielleicht einfach vom Parlament ins Internet verlagert? Sprachwissenschaftlerin Konstanze Marx – früher ebenfalls in Mannheim tätig – formuliert es eine Spur optimistischer: "Wir alle sind sensibler geworden." Nicht zuletzt, weil man im Netz Diskurse mitverfolgen und daraus lernen kann, herrsche derzeit eine große Reflexivität.

Auch Renate Künast scheint die Diskussion Anlass zum Nachdenken gegeben zu haben. Spaltung und Aggression habe es schließlich auch früher gegeben, räumt sie ein. "’Geh rüber in den Osten, wenn’s dir hier nicht gefällt’, hieß es damals. Da frage ich mich schon: Ist heute wirklich alles anders? Oder diskutieren wir unsere Probleme nur anders?"