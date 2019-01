Von Heribert Vogt

Heidelberg. Um strahlende Sterne des Musikhimmels Italiens wie Verdi, Puccini, Bellini oder Giordano zauberte das Philharmonische Orchester Heidelberg beim Silvesterkonzert in der voll besetzten Stadthalle ein Feuerwerk der Emotionen in die Nacht. Aber auch Komponisten anderer Nationalitäten wie Charles Gounod sowie Ernst Fischer und Richard Strauss waren beteiligt an dem facettenreichen Festabend unter dem Motto "Südlich der Alpen - Eine italienische Reise". Es ging dabei also um das alte Sehnsuchtsland der Deutschen. Und in der Stadthalle bekam man wieder Sehnsucht nach dieser Italien-Sehnsucht, die einst ein wichtiger Faktor für die europäische Identität war, im heute krisengeschüttelten Europa jedoch in den Hintergrund zu geraten droht.

Unter der umsichtigen Leitung von Nabil Shehata, Sohn deutsch-ägyptischer Eltern und Chefdirigent der Kammeroper München, wurde die Welt jenseits der Alpen nun erneut beschworen. Silvestermäßig-festlich aufgelegt lieferten die Heidelberger Philharmoniker ein vitales Panorama der Musiklandschaft Italiens. Und daran hatten die Sänger großen Anteil, obwohl die Sopranistin Uliana Alexyuk vom Badischen Staatstheater Karlsruhe krankheitsbedingt sehr kurzfristig einspringen musste. Aber diese hatte neben der Sopranistin Hye-Sung Na und dem Tenor Xavier Moreno ebenfalls einen bravourösen Auftritt.

Zu Beginn waren die Stücke "In einer Hafenstadt" und "Tarantella" aus Fischers so melodiöser wie klangprächtiger Suite "Südlich der Alpen" zu hören. Bereits anschließend hatte Einspringerin Alexyuk ihre Feuertaufe mit der lebensvollen Arie "Je veux vivre" aus Gounods Oper "Roméo et Juliette" zu bestehen, und dabei war die Anspannung noch zu spüren. Mit dem hochdramatischen Romeo-und-Julia-Stoff ging es dann auch in Bellinis Oper "I Capuleti e i Montecci" weiter: Auf die Ouvertüre folgte die Romanze "O quante volte", die Alexyuk souverän meisterte.

Wunderbar klangschön sang sodann Hye-Sung Na die zweifelnd-melancholische Arie "In quelle trine morbide" aus Puccinis "Manon Lescaut". Bevor der versierte Tenor Xavier Moreno seinen überzeugenden Einstand gab - mit der Arie "Un di all’azzurro spazio" aus Giordanos Oper "Andrea Chenier", die während der Französischen Revolution spielt. Überhaupt wurden an diesem Abend sowohl musikalische Gefühlsraketen der feurigen Liebe wie der flammenden Revolution abgeschossen.

Nach der Pause stand die Ouvertüre aus Verdis Oper "Les vêpres siciliennes" an, in der es ebenfalls um Revolutionäres geht, um einen sizilianischen Aufstand des 13. Jahrhunderts in Palermo. Und mit der Arie "Mercè, dilette amiche" aus diesem Werk glänzte Alexyuk erneut. In dem folgenden Block aus Puccinis "Tosca" sang zunächst Hye-Sung Na die innige Arie "Vissi d’arte", bevor sie mit Tenor Moreno das dramatische Duett "O dolci mani" darbot. Und der Sänger steuerte danach prächtig die sternenfunkelnde Arie "E lucevan le stelle" bei.

Als vorletzte Stufe des Silvester-Countdowns zündete das Orchester quirlig-spritzig das "Neapolitanische Volksleben" aus der Symphonischen Fantasie "Aus Italien" von Richard Strauss, der hier den volkstümlichen Klassiker "Funiculì, Funiculà" integrierte.

Danach war der Weg frei für das Finale mit dem berühmten Duett "Libiamo ne’ lieti calici" aus Verdis "La Traviata", in Sektlaune dargeboten von Alexyuk sowie Moreno - und in der "alkoholisiert" aus dem Ruder laufenden Variante von Sängern und Orchester zum Überschäumen gebracht. - Begeisterter Applaus.