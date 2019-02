Von Matthias Roth

Karlsruhe. Nach einer Viertelstunde wollten wir eigentlich gehen. Den Opener von Georg Friedrich Händels Oper "Serse", die berühmte Arie "Ombra mai fu", in parodistischer Version mit dem Countertenor Franco Fagioli, der sich selbst am Stutzflügel begleitet und so seine Las-Vegas-Show vorstellt wie weiland Władziu Valentino Liberace, das brauchten wir wirklich nicht. In der ersten Pause hielten wir zumindest Ausschau nach einem Seitenplatz, der ein unauffälliges Verschwinden ermöglicht hätte.

Nach der zweiten Pause hatten wir es uns im mittleren Parkett allerdings gemütlich gemacht und uns an das viele Pink und Lila gewöhnt. Nach letztlich über vier Stunden waren wir schließlich froh, geblieben zu sein: Was für ein wunderbarer Opernabend zur Eröffnung der diesjährigen Händelfestspiele in Karlsruhe! Eine ungewöhnliche, großartige Aufführung, auch wenn man sich erst etwas an die Szenerie gewöhnen muss, wenn man kein Freund der 70er Jahre ist und Glitter, Glamour und dem US-amerikanischen Showbiz wenig abgewinnen kann.

Händels "Serse" ist aber auch kein wahnsinnig tief gehendes Stück. Weder setzt es sich thematisch mit dem Perserkönig Xerxes I. auseinander, noch holen die psychologischen Arien-Bohrungen aus den Seelen und Herzen der sechs Protagonisten wirklich Interessantes hervor: Alle lieben den jeweils Falschen und sind vier Stunden lang hintereinander her, um sich letztlich doch zu kriegen. Wenn die wahnsinnige Musik nicht wäre, könnte man das Werk an sich vergessen.

Sex und Kohle sind die Triebfedern, und Serse und seine Show sind der Dreh- und Angelpunkt, um den alles geht. Der Regisseur verlegt die Story nach Las Vegas in die 1970er, und alles ist so irre bunt, dass einem bald die Augen schmerzen, und sexy bis zum Umfallen.

Tatsächlich: Serse, der sich für seine Liebste Romilda zurechtmacht während ihrer langen Koloraturarie im 2. Akt, indem er sich ein Paar Socken in die Unterhose stopft und ein paar Linien kokst, fällt um wie ein Kartoffelsack, als es endlich losgehen soll.

Solche Szenen würden weit weniger zünden, wären sie nicht so fantastisch gut gespielt: Franco Fagioli in der Titelrolle ist ein umwerfendes Bühnentier, das virtuos alle Register zieht, und alle Mitstreiter werden von ihm angesteckt. Der Regisseur hat dieses Potenzial erkannt und gibt ihm Futter: Es ist Fagiolis Kollege Max Emanuel Cencic, ebenfalls Countertenor, der sich das Ganze ausgedacht hat und der selbst als Serses Bruder Arsamene auf der Bühne steht.

Es ist ein Glücksfall, denn diese erfahrenen Sänger wissen, dass die Musik bei allzu viel Klamauk verliert. So hält Cencics Regie geschickt die Balance zwischen barocker Oper und Boulevardklamotte. Außerdem ist viel Selbstironie im Spiel, und die muss man wahrlich genau dosieren.

Doch es ist nicht nur die Regie bestechend: Dem Auge wird richtig was geboten, denn Rifail Ajdarpasics Bühne sowie die Kostüme von Sarah Rolke und Wicke Naujoks sind sensationell in Einfallsreichtum und Detailverliebtheit. Ein solch fröhliches Spektakel hat man selten erlebt, und Originalität bewahrt auch hier die Grenze zum Kostümschinken. So nahm der lange Abend mächtig Fahrt auf und hatte letztlich viel mehr Witz, als man zuerst vermuten mochte.

Die musikalische Seite trägt natürlich dazu bei, dass man diese Aufführung größtenteils lieben muss. Vor allem die Frauen singen brillant, artikulieren gut und können mit flexiblen Stimmen punkten: Lauren Snouffers Romilda ebenso wie Katherine Manley als Atalanta und genauso Adriana Lucas in der Rolle der Amastre.

Anders bei den Countertenören: Cencics nimmt als etwas rustikaler Arsamene noch für sich ein, aber der unbestrittene Star der Aufführung, Franco Fagioli, hat außer seiner schön klingenden hohen Stimme nicht wirklich viel zu bieten für die Liebhaber des Barockgesangs. Seine wild improvisierten Verzierungen sind wahllos reißerische Girlanden, die guten Geschmack und jede historische Schulung vermissen lassen. Seine Intonation ist mäßig, und die Stimme nimmt in enormen drei Oktaven fünf unterschiedliche Färbungen an. Das hat keinen Stil, sondern ähnelt Mario Lanza, als er Caruso imitierte, nur dass nun Jaroussky kopiert werden soll.

Festspielchor und Deutsche Händel-Solisten unter George Petrou standen dagegen auf sicheren barocken Füßen und ließen die Aufführung letztlich auch musikalisch zum Gewinn werden.

Info: Nächste Aufführungen im Staatstheater am 22. und 24. Februar. Karten: 0721/93-3333.