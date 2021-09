Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Ton ist ein Naturmaterial, und deshalb ist kein Ton wie der andere. Jeder verhält sich beim Brennen anders, entwickelt dabei je nach Inhaltsstoffen und je nach Brenntemperatur verschiedene Farben", sagt der Mannheimer Künstler Tom Feritsch über seine Arbeit. Er ist einer von 15 Künstlerinnen und Künstlern, die sich in der gARTen6-Ausstellung der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS) in der Orangerie des Schwetzinger Schlossgartens präsentieren.

Zum sechsten Mal kann die Gruppenausstellung in der Orangerie bestaunt werden. Sie wird seit 2011 im zweijährigen Wechsel mit der Ausstellung artSchwetzingen gezeigt. Diesmal werden die Grafiken, Gemälde, Fotografien, Plastiken, Objekte und Installationen unter der weit gefassten Themenvorgabe "Transformation" gezeigt. Die meisten Arbeiten der zwölf KIS-Mitglieder und drei Gästen stammen aus den Jahren 2020 und 2021. Es sind also brandaktuelle Manifestationen eines künstlerischen Schaffens in unserer Region. Dabei ist es beileibe nicht so, dass die Mitglieder alle Schwetzinger sind. Vielmehr kommen fast alle an der Ausstellung beteiligten Künstler nicht aus der Spargelmetropole.

Tom Feritsch ist einer der bekanntesten Köpfe der regionalen Kunstszene. Seine Tonplastiken fertigt er seit mindestens 35 Jahren. Der weiße Ton kann bei 1180 Grad Celsius gebrannt werden. Anderen Tonarten kann man nicht mehr als 1150 Grad zumuten. Beim in der Ausstellung gezeigten Objekt "Die Welle" kam es auf das richtige Timing an. Zuerst wird der Ton wie ein Kuchenteig ausgewalzt, dann muss er trocknen. Aber nicht zu sehr. Sonst bricht er beim Biegen. Zu weich und feucht darf er aber auch nicht sein, weil er sonst unter Wärmeeinwirkung zusammenfällt und die Form verliert.

So entwickeln sich seine Plastiken vom amorphen Zustand hin zur festen Form. In der jüngeren Vergangenheit tendierte der Plastiker eher zur geometrischen Gitterform, inzwischen ist er bei organisch wirkenden Formlösungen angelangt. Ausgangspunkt waren in den frühen 1990er Jahren die menschliche Figur und beinahe surreale Kopfformen. Der künstlerische Weg fügt sich nahtlos in das Thema der Ausstellung "Transformation" ein. Seine abstrakten Tonplastiken klingen sogar, wenn man sie beklopft. Ein banaler Gedanke drängt sich dabei auf: "Der Ton macht die Musik".

Jörg Künkel konterkariert die in Erdfarben gehaltenen Arbeiten von Feritsch mit farbigen Gemälden an der weißen Wand dahinter. Die Arbeiten haben ästhetische Qualität und fordern vom Ausstellungsbesucher nichts Unmögliches. Matthias Schöner ist ein klassischer Steinbildhauer. Seine geometrischen Steinskulpturen scheinen beweglich, obwohl sie streng geometrischen Formen folgen. Einst gaben die barocken Steinbildhauer den steinernen Säulen in Kirchenschiffen organisch-bewegte Formen und hauchten ihnen so Leben ein. Schöner wandelt künstlerisch in deren Spuren, bleibt aber im Konstruktiven. Karin Schmiedebach hat sich edlem Material zugewandt, denn Marmor ist ihr bevorzugtes Thema. Die Steinbildhauerin orientiert sich am menschlichen Vorbild. Die biomorphen Tonplastiken von Traudel Hagmann schwanken zwischen archaisch und mariniert.

Die Schwarz-weiß-Fotografien des KIS-Gründers Jessen Oestergard arbeiten mit Überblendungen und Verfremdungen, KIS-Mitgründer Professor Josef Walch stellt knallbunte Papercut-Collagen dagegen. Auf die Besucher der Ausstellung wartet auf jeden Fall ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten.

Info: Bis 26. September in der Orangerie im Schwetzinger Schlossgarten. Mo. bis Fr. 13-18 Uhr; Sa./So. 11-18 Uhr. Künstlergespräch am 26. September um 11 Uhr.