Von Susann Behnke-Pfuhl

Die faszinierende Wirklichkeit vergangener Musik-, Tanz- und Artistikveranstaltungen und ihre heute längst vergessenen Ikonen beschwören die Collagen aus Plakatabrissen. Sie sind anhand der Bildteile nicht eindeutig einer Zeit zuzuordnen – hat man die Originale erst vor ein paar Jahren oder um die Jahrtausendwende gesehen? Die neueste Werkgruppe von Manfred Fuchs spiegelt zeitkritisch ein Stück Mannheimer Geschichte. Sie wird nun zusammen mit seinen abstrakten Gemälden aus den letzten drei Jahren in einer bemerkenswerten Schau im Xylon-Museum in Schwetzingen gezeigt.

Der 1939 geborene Unternehmer und ehemalige Geschäftsführer der Fuchs Petrolub-Werke hat sich seit seiner Jugend intensiv mit Malerei und Bildhauerei beschäftigt, besuchte zeitweise die Kunstschule Rödel in Mannheim, sieht sich aber als Autodidakt. Seit 1995 ist er kontinuierlich mit Einzel- und Gruppenausstellungen in Erscheinung getreten; zuletzt im Mannheimer Kunstverein. Als Sammler und Mäzen ist Fuchs über die Rhein-Neckar-Region hinaus bekannt.

Für seine Collagen riss er an einem Sonntag, wie er erzählt, alte Plakatfetzen von einer Mannheimer Plakatwand ab. Damit der Streetart, vor allem aber den französischen Affichisten der Nachkriegsjahre nahe stehend, schuf Fuchs ungewöhnliche Kompositionen von einer Originalität, die den Betrachter gefangen nimmt. Schrift verstärkt teils die Bildaussage wie in der Collage "Frei" (2020). Dem Ansinnen der Affichisten entsprechend, entsteht ein unverzerrtes Bild der Wirklichkeit. Wie bei seinen Gemälden zählt die spontane Geste, das prozesshafte Arbeiten. Dabei entscheidet das künstlerische Auge, welche zerrissenen Plakate ausschnitthaft das Leben wiedergeben.

Ganz anders sein abstraktes Werk, das vorwiegend auf Ferienerlebnisse zurückgeht. Immer mit dem Skizzenbuch unterm Arm dokumentiert Fuchs landschaftlich bizarre Orte in den Mittelmeerregionen oder auch in Namibia. Dass es Orte sind, die die Seele atmen lassen, zeigt sich häufig an den bläulichen Farbschattierungen seiner Acrylbilder. Der Künstler hat ein Faible für die Farbe der Ferne, etwa in seinem Werk "Erinnerung an Kreta" von 2020. Dabei pendelt er zwischen abstrakten und figurativen Ansätzen.

Seine Gemälde stehen dem abstrakten Expressionismus nahe, etwa die eindrucksvollen Schüttbilder auf Papier ("rot-schwarz", 2021). Auch das temperamentvolle Werk "Helle und Finsternis" erinnert an diese amerikanische Kunstrichtung. Fuchs arbeitet auch virtuos mit der Rakel und beherrscht im schnell trocknenden Acryl sicherlich den Moment des Loslassens.

Zur "Ästhetik des Zufalls" kommt lange Erfahrung hinzu, sagt Dr. Kristina Hoge, Inhaberin der Heidelberger Galerie p13, die mit dem Architekten Dr. Wolfgang Naumer das Xylon-Museum seit 2019 leitet. Mit dieser Ausstellung soll der entscheidende Schritt gelingen, das Museum, das einst von Otto Mindhoff als Stätte lebendiger Kunstvermittlung gegründet wurde, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Verkaufserlöse der Benefiz-Ausstellung kommen dem Skulpturenpark in Heidelberg zugute.

Info: Xylon-Museum Schwetzingen, Am Schlossgarten 2, bis 31. Juli. Zur Ausstellung ist auch ein ansprechender Katalog erschienen. Geöffnet So., 14-17 Uhr oder auf Anfrage: 0621/38021100 oder 0170-4516973.