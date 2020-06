Von Roland Mischke

Paris. "Ich rede von der Cholera, die seitdem hier herrscht, und zwar unumschränkt, und die ohne Rücksicht auf Stand und Gesinnung tausendweise ihre Opfer niederwirft", schrieb Heinrich Heine im April 1932 für die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Er lebte in Paris und war bemüht, nach Rückschlägen einen Standort als Schriftsteller zu finden. Als Auslandskorrespondent war er von Augsburg aus beauftragt worden, einen Bericht über den Choleraausbruch in der französischen Hauptstadt zu schildern. "Nur ein Tor kann sich darin gefallen, der Cholera zu trotzen", schrieb er, "es war eine Schreckenszeit, weit schauerlicher als die frühere, da die Hinrichtungen so rasch und geheimnisvoll stattfanden. Es war ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulent durch Paris zog."

Das Buch ist jetzt als Faksimile im Separatdruck aus Heines Feuilletonsammlung "Französische Zustände" veröffentlicht worden, herausgegeben von Tim Jung. Was Heine über die Pandemie von damals berichtet, wird Leser verblüffen – es wird ihnen bekannt vorkommen. Ende März, so Heine, war das Wetter "sonnig und lieblich" und "so tummelten sich die Pariser um so lustiger auf den Boulevards". Man lachte, vergnügte sich in "lauteste Musik" und beim "zweideutigen Tanze"... "schluckte dabei allerlei Eis und sonstig kaltes Getrinke". Bis auf einmal die ersten Toten zu beklagen waren, denen noch viele folgten.

Er nennt den Bericht sein "Bulletin, welches auf dem Schlachtfelde selbst, und zwar während der Schlacht, geschrieben worden ist und daher unverfälscht die Farbe des Augenblicks trägt". Er fügt hinzu: "Ich wurde in dieser Arbeit viel gestört, zumeist durch das grauenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera starb." Es war ungleich dramatischer, was Heine – wie in unserer – damals erlebte. Er erfindet eine Anekdote, um den "grenzenlosen Leichtsinne" der Pariser zu beschreiben. Sie liefen mit Karnevalsmasken herum und verspotteten die Lage. Bis "plötzlich der lustigste der Arlequine eine allzu große Kühle in den Beinen verspürte, und die Maske abnahm, und zu aller Welt Verwunderung ein veilchenblaues Gesicht zum Vorscheine kam".

Da begriffen die Leute, dass es ernst war. Die ersten Toten habe man umgehend in ihren Karnevalskostümen beerdigt, "lustig wie sie gelebt haben, liegen sie auch lustig im Grabe". Heinrich Heine schrieb so drastisch, weil er warnen wollte. Die in Leichensäcken gestapelten Toten erinnern heute an die Särge in Norditalien. Die vielen Toten brachten Verschwörungstheorien hervor. "Je wunderlicher die Erzählungen, desto begieriger wurden sie vom Volke aufgegriffen." Auf den Straßen tobte der Mob und verlangte, "einen Giftmischer" aufzuhängen, "A la lanterne!". Denn: "Die vielen Menschen, die so rasch zur Erde bestattet würden, stürben nicht durch eine Krankheit, sondern durch Gift", glaubte man. Heute verbreiten Fanatiker, der Coronavirus sei in einem chinesischen Labor bei Wuhan gezüchtet und dort ausgesandt worden. Immer ähnliche Gerüchte, jemand muss schließlich schuld sein. 20.000 Menschen verloren 1832 ihr Leben.

Heine war Zeuge eines grauenhaften Geschehens, aber kühl analysierte er die Epidemie. Die "ärmeren Klassen" seien besonders hart getroffen worden, die Reichen fliehen aus Paris auf ihre Landhäuser und Schlösser. Als Intellektueller verlangte er eine soziale Revolution, damit andere Intellektuelle – wenn alles vorbei sei – nicht bloß "wieder lachend und schäkernd ihren Einkäufen nachgehen". Diese Revolution zum Nutzen der Armen kam nicht zustande. Der absolutistische Adel und seine Schranzen blieben mit viel weniger Opfern unter sich. Heine wurde 1835 von den Preußen verboten, in Deutschland zu arbeiten.

Info: Heinrich Heine: "Ich rede von der Cholera: Ein Bericht aus Paris von 1932." Hoffmann und Campe 2020, 64 Seiten, 14 Euro.