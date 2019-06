Von Volker Oesterreich

Mannheim. Rein in den Bus, rauf mit den Kopfhörern auf die Ohren und los geht die Fahrt vom Nationaltheater Mannheim zur Multihalle im Herzogenriedpark. Das lange in Vergessenheit geratene architektonische Wunderding wird im Rahmen der 20. Internationalen Schillertage zur Spielstädte eines szenischen Parcours, den sich der aus Heidelberg stammende Regisseur Clemens Bechtel ausgedacht hat. "Mannheim 2.480 oder Die subjektive Sicherheit" nennt er seine Wandelperformance, die er zusammen mit Laienspielern des Stadtensembles, dem Audiodesigner Jan Christoph Godde, dem Ausstatter Till Kuhnert und dem Videospezialisten Benjamin Jantzen realisiert hat.

Happenings dieser Art liegen im Trend, das Publikum liebt sie. Die Multihalle ist dank ihrer atemberaubenden Holzgitterkonstruktion ein ganz besonders ungewöhnlicher Ort. Der Stararchitekt Frei Otto hat ihn anlässlich der Mannheimer Bundesgartenschau von 1975 entworfen. Sein Zeltdach für das Münchener Olympia-Stadion ist weltbekannt, die Multihalle dagegen ist zur "sleeping beauty" verkommen - eine schlafende Schönheit mit morbidem Charme. ACDC fetzte hier los und Heinz Schenk prostete sich unter der Holzkonstruktion durchs betuliche TV-Entertainment des "Blauen Bocks". Doch längst ist es aus mit der Betulichkeit an dieser Adresse. Als der Abriss der Halle diskutiert wurde, ging ein Raunen durch die Architekturszene. Nein, das dürfe nicht sein, lautete der Tenor. Die Argumente fruchteten, nun will auch die Stadt Mannheim die Multihalle retten. Gut so!

Gut auch, dass sie anlässlich der Schillertage in spielerischer Weise zum Angstort umfunktioniert wurde. Als Zuhörer wird man per Kopfhörereinflüsterung mit jenen mehr oder weniger diffusen Ängsten konfrontiert, von denen der öffentliche Diskurs seit Längerem bestimmt wird. Hinzu kommen die Befürchtungen, an Mannheimer Brennpunkten per Kameraüberwachung ausspioniert zu werden, schlimmer noch als von Orwell in seinem Roman "1984" vorhergesehen. Wird es gar in naher Zukunft möglich sein, mit intelligenten Kameras eine drohende Straftat zu vereiteln und potenzielle Täter vorher zu eliminieren? Eine dystopische Sicht, wie man sie aus dem einen oder anderen Hollywoodstreifen kennt.

Clemens Bechtel lässt die Theaterbesucher die muffige Luft der Multihalle schnuppern. In einem dunklen Gang huschen dunkle Gestalten vorbei. Im schummrigen Besucherklo und einer vernebelten Umkleidekabine hängen dubiose Gestalten herum. Sind es Junkies, Obdachlose oder womöglich Ensemblemitglieder, die geradewegs aus Gorkis "Nachtasyl" kommen? Keiner weiß das so genau. Ein Zombie scheint tatsächlich vor die Hunde gegangen zu sein, erkennbar an seiner Hundemaske. Weiter oben trügt eine Familienidylle ganz gewaltig. Überall verströmen die stummen Spieler ein Gefühl der Unsicherheit, bitten aber mittels Zettelbotschaften um "Vertrauen". Kann man es ihnen schenken? - Wohl kaum. Ein wenig erinnert die Produktion an das Spektakel, zu dem das Heidelberger Theater sein Publikum ins ehemalige Gefängnis "Fauler Pelz" geladen hatte. Hier wie da sah sich der Besucher am Ende mit heimlich aufgenommenen Bildern von sich selbst konfrontiert. Merke: Die Überwachung ist allgegenwärtig.

Info: An diesem Samstag ist "Mannheim 2.480" nochmals im Rahmen der Schillertage zu sehen, Beginn: 21 Uhr.