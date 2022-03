Von Peter Wiest

Mannheim. Es ist ein Ort der Begegnung und ein Spielplatz für Unterhaltung im besten Sinne. Es ist ein Ort der kulturellen Bereicherung in vielfältiger und oft ganz unterschiedlicher Hinsicht – und nicht zuletzt auch eine Austragungsstätte für sportlichen Wettkampf. Mit dieser Zielsetzung und Ausrichtung war die SAP Arena als Multifunktionshalle vor mittlerweile zwei Jahrzehnten konzipiert worden. Und genau das ist sie nach ihrer Fertigstellung dann auch geworden. Aber nicht nur das, sondern noch viel mehr: Tatsächlich ist die Arena auf ihre Art mittlerweile längst nicht weniger als ein echtes Wohnzimmer der Region.

Ein ziemlich großes Wohnzimmer allerdings, das alles in allem bis zu fast 15.000 Besuchern Platz bietet. Und eines, das von seinem Programm her der Region, aber auch Menschen weit darüber hinaus ein Angebot macht, wie es breiter und umfangreicher kaum sein könnte und wie es in dieser Form, mit dieser Kapazität und in diesem umfangreichen Spektrum so vorher in der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus in ganz Baden-Württemberg nicht vorhanden war. Und eines, durch welches nicht nur die Stadt Mannheim, sondern die gesamte umliegende Region aufgestiegen ist in die allererste Liga der Kultur-, Show-, Entertainment- und der Sport-Szene.

Alles in allem eine Erfolgsgeschichte also von Anfang an, wie sie im Vorfeld des Baus der Arena zwar erhofft, aber dann doch nicht unbedingt so absehbar gewesen war. Denn bevor im November 2002 mit dem Hallenbau begonnen werden konnte, mussten einige Probleme ausgeräumt werden. Für Schlagzeilen sorgte dabei unter anderem eine auf dem für den Bau vorgesehenen Mannheimer Bösfeld-Areal befindliche Kolonie der europaweit unter Artenschutz stehenden Feldhamster, die schließlich in ein großzügiges Areal in Straßenheim umgesiedelt werden konnten, was dann sogar gleichzeitig ausschlaggebend war für das Mannheimer Feldhamster-Artenschutzprogramm.

Danach ging es dann Zug um Zug mit der Arena voran, und bereits nach nicht einmal drei Jahren konnte die Halle am 2. September 2005 eröffnet werden. Pünktlich zum Richtfest hatte sich kurz zuvor Deutschlands größtes Software-Unternehmen in Walldorf als neuer Hauptsponsor der Multifunktions-Veranstaltungshalle präsentiert, die seitdem den Namen SAP Arena trägt.

Realisiert worden war der Bau ursprünglich durch ein Modell, bei dem SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, der auch Sponsor des Eishockey-Clubs Mannheimer Adler war, den Bau zinslos vorfinanzierte und die Halle seit der Eröffnung mit einer eigenen Gesellschaft während der ersten 30 Jahre auf eigenes Risiko betreibt. Die Stadt Mannheim zahlt die Baukosten in Höhe von 70 Millionen Euro für die sich über vier Ebenen erstreckende Haupthalle während dieser Zeit in Raten zurück; danach geht die Arena in städtisches Eigentum über.

Die beiden Nebenhallen, die sich über drei Ebenen erstrecken und vorwiegend als Trainingshallen genutzt werden, wurden für weitere 30 Millionen Euro als Stiftung von Dietmar Hopp selbst finanziert. Geschäftsführer ist seit deren Eröffnung Dietmar Hopps Sohn Daniel, für den die Arena mit allem, was sie darstellt und was sie den Menschen bietet, "letztlich ein Spiegel dessen ist, was unsere wunderbare Region hier ausmacht", wie er 2015 bei einer Feier zum zehnjährigen Bestehen des Hauses sagte. Und weiter: "Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Arena den Menschen hier bei uns als eine Art Kristallisationspunkt dient, an dem sie Emotionen und Glücksgefühle erleben können".

Genau solche Gefühle haben seit der Eröffnung der Arena mittlerweile weit über 13 Millionen Besucher in der Tat erleben können. Sie haben dabei im sportlichen Bereich mit den Mannheimer Adlern oder den Rhein-Neckar-Löwen bei deren Spielen gezittert und danach oft gefeiert; sie haben zudem Meilenstein-Sportereignisse von internationalem Format erleben können wie etwa einen Box-Weltmeisterschaftskampf von Wladimir Klitschko oder Eishockey- und Handball-Länderspiele. Darüber hinaus gibt es kaum noch einen großen und ganz großen Namen in der nationalen und internationalen Show- und Musikbranche, der sich nicht schon die Ehre gegeben hätte bei einem Auftritt in der SAP Arena.

Die Liste der Stars, die hier in Mannheim auf der Bühne standen, liest sich fast schon wie ein Who is Who der kompletten Szene. Sie reicht von internationalen Superstars wie Madonna, Bob Dylan, Eric Clapton, George Michael, Pink, Joe Cocker, Peter Gabriel, Sting, Tina Turner, Elton John, Shakira, Rod Stewart, Roger Waters oder Stevie Wonder über legendäre internationale Bands wie Deep Purple, Depeche Mode, The Police, ZZ Top, Metallica, Simply Red oder The Eagles bis hin zu fast allen Top-Namen der deutschen Show-Branche: Die Ärzte, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg, Udo Jürgens, Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay, Helene Fischer, Pur, die Scorpions, die Söhne Mannheims, die Fantastischen Vier, und, und, und.

Neben der Nutzung als Sport- und Entertainment-Location der obersten Kategorie eignet sich die SAP Arena zudem als Veranstaltungsort für Business-Events, Kongresse, Tagungen und Messen. Um das Ambiente bei solchen Veranstaltungen und um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich verschiedene Gastronomieeinrichtungen unter Leitung der hauseigenen Caterers Food affairs GmbH.

Die moderne Architektur der Halle sowie ihre flexible Raumgestaltung sorgen dafür, dass sich dabei stets alles gut zusammenfügt und zur jeweiligen Veranstaltung passt. So kann die Arena innerhalb kürzester Zeit problemlos von einem Eisstadion in ein Handballfeld und danach in einen Konzertsaal oder in eine Showbühne verwandelt werden. Ein Vorhang zur optischen Abtrennung des Oberrangs bietet darüber hinaus seit 2012 auch für kleinere Veranstaltungen in einer "Micro-Variante" die passende Live-Atmosphäre.

Die Zuschauer-Kapazität der Halle reicht bei all dem je nach Veranstaltung von maximal 5600 in der Micro-Variante über maximal 11.800, wenn die Bühne am Hallenende genutzt wird ("Endstage"), bis hin zu 14.700 beim "Centrestage", wobei die Bühne mitten in der Halle aufgebaut wird. Bei Eishockey-Spielen sind bis zu maximal 13.600 Zuschauer möglich; bei Handballspielen bis zu 13.200. Bei regulärem Betrieb, wie er ja leider in den zurückliegenden zwei Pandemie-Jahren gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war, fanden in der SAP Arena zuvor durchschnittlich zwischen 120 und 130 Veranstaltungen pro Jahr statt, bei denen im Schnitt in einem Jahr mehr als eine Million Besucher gezählt wurden.

Was die Halle für ihr Publikum zusätzlich zu ihrem außergewöhnlichen Programm attraktiv macht, ist ihre gute Infrastruktur und die relativ leichte Erreichbarkeit. Durch die geringe Entfernung zum Autobahnkreuz Mannheim, die direkte Anbindung an die A656 und über diese auch an die A5, die A6 und die A67 ist die SAP Arena gut und ohne Umwege anzufahren: zudem stehen rund um das Areal auch bei Veranstaltungen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Halle mit entsprechenden Haltepunkten der Stadtbahnlinie Mannheim und der S-Bahn Rhein-Neckar auch optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Der Flughafen Mannheim befindet sich zudem in der unmittelbaren Nachbarschaft, und selbst der Flughafen Frankfurt ist nur etwa 75 Kilometer entfernt.

