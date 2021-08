Von Marion Gottlob

Heidelberg/Speyer. Die zwei Brüder, Gérard und Etienne, wetten um ein Messer: Wer seinen Pfeil in die Nähe des Zentrums der Scheibe schießen kann, dem gehört ein kostbares Messer. Gérard setzt seinen Schuss kaum eine Handbreit vom Mittelpunkt entfernt und ist sich sicher, dass er die Wette gewonnen hat. Der 19 Jahre alte Etienne spannt nun ebenfalls den Bogen und trifft mitten ins Schwarze. Sein Bruder flucht: "Dreimal verfluchter Krüppel!" Als der Vater dazukommt, verbannt er den Sohn mit dem verkürzten Bein in die Kammer.

Etienne ist so wütend, dass er etwas tut, was er nie für möglich gehalten hätte. Als sich am Abend eine Runde von Freunden bei seinem Vater zum Festmahl versammelt, kommt er dazu. Die Gäste fragen erstaunt: "Wer ist das?" Etienne antwortet: "Ich bin Etienne d´Arembour, sein Sohn." Er zeigt auf seinen Vater, der ihn wegen der Behinderung jahrelang versteckt gehalten hat. Vater Basile wirft dem eigenen Sohn einen Hähnchenschlegel vor die Füße: "Nur ein Bastard."

Das ist der Auftakt zu einem packenden Mittelalter-Roman. Unter dem Titel "Krone des Himmels" erzählt Juliane Stadler in ihrem Debüt eine Geschichte rund um Liebe, Hass, Verrat und Tapferkeit. Etienne läuft an diesem Tag im Juni 1189 seiner Familie davon. Schon kurz darauf wird er überfallen, ausgeraubt und schwer verletzt. Er verdankt sein Leben nur der Kunst des Wundarztes Caspar – und er hat Glück. Der Arzt sucht einen Gehilfen und nimmt seinen Patienten in die Lehre. Er bereut es nicht: Etienne hatte seine Jugend dazu genutzt, Sprachen und Rechnen zu lernen. Nun setzt er alles daran, seinen neuen Lehrer zufriedenzustellen.

Es ist die Zeit der großen Kreuzzüge. Viele Tausend Menschen hören auf die Rufe der Päpste und ziehen los, um Jerusalem zu befreien: Ritter, fromme Pilger, Wegelagerer und viele andere. Die Autorin Stadler sagt: "Ich habe mich schon immer für diese Zeit interessiert. Warum haben sich so viele Menschen damals für einen Kreuzzug entschieden? Wie haben sie die logistische Herausforderung gemeistert, damit so viele Menschen mit Essen und Trinken versorgt werden konnten? Es gab weder Handy noch Internet. Die Organisatoren mussten sich per Boten verständigen."

Juliane Stadler ist in Speyer geboren und aufgewachsen. Als Schülerin nahm sie in den Ferien an einer Ausgrabung in Speyer teil: "Das war mein Ding." Später studierte sie in Heidelberg Frühgeschichte, Alte Geschichte und Archäologie und promovierte dann über die keltischen Bestattungsriten. Regelmäßig nahm sie an Ausgrabungen in Deutschland, Österreich und in der Türkei teil.

Auf dem Weg zu Ausgrabungen in der Türkei folgte sie mit dem Auto – eigentlich ohne Absicht – der Route der Kreuzzüge von Regensburg bis in die Türkei. "Meine Reise dauerte etwa zehn Tage. Früher waren die meisten Menschen zu Fuß unterwegs und brauchten für die Strecke mindestens ein Jahr. Wenn sie angekommen waren, warteten harte Kämpfe auf sie. Ich versuchte mir, diese Zeit von damals an den Original-Schauplätzen vorzustellen."

Sie beließ es nicht bei der Vorstellung. Über Jahre recherchierte sie, wie die Menschen im 12. und 13. Jahrhundert gelebt haben: Wie haben sie sich gekleidet? Was haben sie gegessen und getrunken? Welche Sehnsüchte und Sorgen hatten sie? Aus den Quellen zu Adel und Herrschern zog sie Rückschlüsse auf die Menschen, die normalerweise in den Quellen nicht genannt werden – Bauern, Fußsoldaten, Bettler und andere.

Nach dem Studium arbeitete Juliane Stadler zunächst im Deutschen Archäologischen Institut in Frankfurt. Nach der Heirat und der Geburt des ersten Sohns machte sie sich als Lektorin selbstständig. Sie begleitete Autoren beim Verfassen von wissenschaftlichen wie literarischen Texten: "Man lernt, wenn man die Texte anderer Menschen korrigiert."

Als sie mit dem zweiten Sohn schwanger war, begann sie ihren Roman: "Es war nicht gerade der ideale Zeitpunkt. Ich hatte wenig Zeit. So schrieb ich, wann immer es sich ergab." Fünf Jahre arbeitete sie an der Story über Etienne, der sich von einem hilflosen "Krüppel" in einen angesehenen Wundarzt verwandelt. Auf seinen Wanderjahren lernt er bei den Orientalen die schwierige Technik der Schädelöffnung kennen. Mit ihr konnte man schon damals Menschen vor dem Tod durch eine Hirnblutung retten. Stadler erklärt: "Mir macht es Freude, die Entwicklung meiner Figuren anschaulich zu machen."

Auf der langen Reise gen Osten trifft Etienne auf Aveline. Sie möchte nach Jerusalem, um eine Schuld zu sühnen. Zum eigenen Schutz hat sie sich als Mann und Soldat verkleidet. Die geschickte Bogenschützin lehrt andere das Fürchten. Als sie verletzt wird, läuft sie Gefahr, dass ihre Maskerade auffliegt und sie dafür mit dem Tod bestraft werden könnte. In der Not schenkt sie Etienne ihr Vertrauen und verliebt sich in ihn.

Eine Liebe mitten in Krieg, Hunger und Verderben? Seuchen fordern viel mehr Tote unter den Kreuzfahrern als die Kämpfe. Stadler schreckt nicht auch davor zurück, das Grauen sehr deutlich in ihr Buch aufzunehmen. Dazu gehört auch das Massaker an rund 3000 wehrlosen Gefangenen. "Es war für mich sehr schwer, diese Szenen zu beschreiben", gesteht sie.

Entstanden ist so ein sehr realistisches Historien-Panorama: Für die Kriegsführung werden neue Techniken entwickelt. Gleichzeitig entstehen mitten im Krieg Freundschaften zwischen Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten. Sie erfahren von fremden Speisen und neuen Heilmitteln. Sie schlagen Brücken über kulturelle Grenzen hinweg. Ganz grandios. Und die Autorin? Sie schreibt bereits an ihrem nächsten Roman.

Info: Juliane Stadler: "Die Krone des Himmels". 700 Seiten, Piper Verlag, 24 Euro.