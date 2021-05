Von Daniel Schottmüller

Rhein-Neckar. Der "Alphorn Gruß" ist gerade mit einem letzten brummenden Ton im Innenhof des Brühler Seniorenheims verklungen, da meldet sich ein Zuhörer zu Wort. "Sie haben gesagt, dass Sie aus Norddeutschland stammen, wie sind Sie denn dann zu diesem Instrument gekommen?", erkundigt sich der ältere Herr in der letzten Reihe. Eine berechtigte Frage. Joachim Bänsch und seine Frau Julia Ströbel-Bänsch sind modisch gekleidet – sie trägt eine Bluse in sommerlichen Grün, er ein hellblaues Hemd und einen lässig um die Schulter geschwungenen Pulli. Nichts mit Lederhose, Dirndl oder Gamsbart.

"Sie haben recht, unser Bezug zum Alphorn kommt nicht über das Brauchtum", antwortet Julia Ströbel-Bänsch. "Uns als Berufsmusiker hat das Instrument einfach fasziniert." Ihr Mann ergänzt: "Das Alphorn hat etwas Durchdringendes, Körperliches", schwärmt er. Selbst für die Oboistin und den Hornisten ist die Spieltechnik herausfordernd, denn das fast vier Meter lange Naturhorn hat keine Ventile. Alleine mit den Lippen kann der Klang verändert werden. 16 verschiedene Töne lassen sich den beiden in F-Dur gestimmten Alphörnern entlocken, die das Ehepaar mit in die Rhein-Neckar-Region gebracht hat. "Dabei wird das Horn, obwohl es aus Holz ist, angeblasen wie ein Blechblasinstrument", erklärt Julia Ströbel-Bänsch.

Alphorn-Konzerte in der Pandemie Kamera: Daniel Schottmüller / Produktion: Götz Münstermann

Nicht die einzige Überraschung: Denn seinem Namen zum Trotz liegen die Wurzeln des Instruments nicht in Bayern, Österreich oder der Schweiz, sondern in Rumänien. Die beiden Musiker erzählen, dass man sogar in Mecklenburg historische Vorbilder des Alphorns gefunden hat – gar nicht so weit von Joachim Bänschs Heimat entfernt. Seine Blasmusik-Karriere begann damals in Lüneburg – wie könnte es anders sein? – mit der Blockflöte. "Ich bin ein Pfarrerssohn", erzählt der Norddeutsche. Auch als Kind sei er in der Weihnachtszeit vor älteren Menschen aufgetreten. Das Vorspiel bei Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park: für ihn eine kleine Zeitreise.

Eigentlich ist das Ehepaar Auftritte in großen Konzertsälen gewohnt. Joachim Bänsch spielt seit 42 Jahren als Solohornist im Sinfonieorchester des SWR, seine Frau ist Oboistin des Stuttgarter Kammerorchester. Doch Corona hat sie und ihre Arbeitgeber ausgebremst. "Im März 2020 haben wir mit dem SWR-Orchester noch vor Senioreneinrichtungen gespielt", blickt Joachim Bänsch zurück. Im Zuge des Lockdowns wurden diese Auftritte aber verboten. "Daraufhin hab’ ich mir gedacht: Ich mache auf eigene Faust weiter." Und wie: Fast 300 ehrenamtliche Auftritte vor und in Seniorenwohnheimen hat er seitdem absolviert.

Das Alphorn, ein Instrument, das er vor Jahren auf der Terrasse eines Freunds zum Spaß ausprobiert hatte, sollte sich dabei als perfektes Pandemie-Instrument entpuppen. "Bei 3,70 Metern Länge ist das Einhalten von Abständen kein Problem", erklärt Bänsch verschmitzt. Das Instrument ließe sich aber rasch in drei Teile auseinanderbauen und gut im Auto transportieren. Ein weiterer Pluspunkt: "Das Alphorn ist für das Spielen im Freien ausgelegt, selbst im Winter friert das Holzmundstück nicht an den Lippen fest." Dazu kommt die enorme Tragweite. Gäbe es keine Störquellen, würden die Töne bis zu neun Kilometer weit wandern, sagt Julia Ströbel-Bänsch.

In den Alpen wurde das Instrument genutzt, um dem Vieh den bevorstehenden Almauf- oder -abtrieb zu signalisieren. "Man hat sich auch unter Nachbarn eingeladen oder vor Gefahren gewarnt", berichtet ihr Mann. "Und auf den Marktplätzen haben die Bergbewohner früher stundenlang den wohltuenden Melodien der Alphörner zugehört."

Auch die 30 Senioren in Brühl lauschen andächtig. Ihre Pfleger halten die exotischen Sounds per Smartphone fest. "Heute blicken wir in strahlende Gesichter", sagt Joachim Bänsch. Gerade zu Beginn des Lockdowns habe er aber dramatische Szenen miterlebt. "Oft sind nach wenigen Sekunden die Tränen geflossen - und das, obwohl die Senioren das Konzert nur geschützt hinter Glasscheiben verfolgen konnten." Um den anfangs noch von Freunden und Verwandten isolierten Menschen eine Abwechslung zu bieten, hat Bänsch – häufig von seiner Frau begleitet – weite Wege auf sich genommen. "Wir haben von Darmstadt bis an den Bodensee gespielt", blickt er zurück. "Bis zu vier Konzerte am Tag."

Besonders bewegt hat ihn ein Erlebnis: Die 80 Jahre alte Bewohnerin eines Seniorenheims brachte ihre Mutter in einem Rollstuhl zu ihm, damit er ihr ein Geburtstagsständchen spielt: "Sie wurde an diesem Tag 101 Jahre alt", erzählt Joachim Bänsch. Gut erinnern kann er sich auch noch, wie er nahe seines eigenem Wohnorts im Kloster Maulbronn spontan das Alphorn auspackte. "Trotz Abständen und Masken entstand eine Art Volksfeststimmung", freut er sich. "Die Menschen sehnen sich einfach nach Musik und Miteinander."

Für ihn sind diese Liveerfahrungen essenziell. "Beifall ist für Berufsmusiker wie Nahrung", sagt er und schmunzelt. Mit seiner mehr als einjährigen Konzerttour durch die Seniorenheime Süddeutschlands schenkt er nicht nur anderen eine Freude, er lässt sich auch von ihrer Freude anstecken. Dafür lohnt es sich, Zeit und Mühe zu investieren. Geprobt wird jeden Tag im Wohnzimmer – mindestens eineinhalb Stunden: "Sonst hält man einen solchen Auftritt konditionell gar nicht durch", meint Joachim Bänsch. "Dadurch, dass das Holz anders schwingt, ist das Alphorn von der Anstrengung her nicht mit anderen Blasinstrumenten zu vergleichen." Er muss es wissen. Der Perfektionist hat an der Karajan-Akademie studiert und den Maestro persönlich kennenlernen dürfen.

Jetzt ist es Sohn Jakob, der in Köln ein Musikstudium absolviert. Auch der Jazztrompeter hat Gefallen an der neuen Leidenschaft seiner Eltern gefunden und begleitet sie gerne zu Auftritten. Stücke, die für mehrere Alphörner komponiert sind, gibt es übrigens nicht viele. Eines der allerersten war das "Engelberger Echo". Zu diesen meditativen Klängen kann man sich fortträumen – einige der Zuschauer in Brühl haben die Augen geschlossen. Vielleicht erinnern sie sich gerade an ihren letzten Urlaub in den Schweizer Alpen? Dass eher experimentelle, jazzige Stück, das das Ehepaar danach anstimmt, sorgt für nicht ganz so versonnene Mienen. Zum Abschluss wird es mit "In Balderschwang" aber noch einmal herrlich getragen und alpin.

Danach sind Joachim Bänsch und Julia Ströbel-Bänsch sichtlich aus der Puste. "So ein Auftritt ist vergleichbar mit fünf, sechs Kilometer Jogging", sagt Joachim Bänsch beim Zusammenpacken. Bevor es zum nächsten Auftritt nach Schwetzingen geht, nähert sich eine ältere Dame mit ihrem Rollator. "Vielen Dank", wendet sie sich an das Ehepaar. "Das war mal etwas ganz anderes."