Von Peter Wiest

Schwetzingen/Ludwigshafen. Er ist das, was man einen Weltmusiker nennt – ja, für ihn hätte dieser Begriff erfunden werden können. Im Lauf der Jahrzehnte hat er sich mit seiner Gitarre durch die verschiedenen Musikstile gespielt vom Blues über den Jazz bis hin zu indischen und fernöstlichen Klängen. Und er war einer der Geburtshelfer dessen, was seit Anfang der 70-er Jahre als Fusion-Musik bekannt geworden ist: das Zusammenführen von Rock und Jazz zu einem ganz eigenen Genre. Quasi im Vorübergehen hat John McLaughlin dabei seinen ureigenen Stil gefunden und ist mit diesem zum Weltstar geworden.

Sein 80. Geburtstag ist noch lange kein Grund zum Zurücklehnen für den Gitarristen, der nichts mehr liebt, als auf der Bühne vor Publikum zu stehen. Das hat er in der hiesigen Region letztmals vor gut zwei Jahren bewiesen, bei einem Konzert im Oktober 2019 mit seiner Band The 4th Dimension in der Schwetzinger Wollfabrik. Genau dort wird McLaughlin sich dieses Jahr erneut die Ehre geben und voraussichtlich im Juli wieder auftreten. Damit nicht genug: Da er die Rhein-Neckar-Region mittlerweile kennen und lieben gelernt hat, wird er bereits im März im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus einen Auftritt im Rahmen des Enjoy Jazz-Festivals geben.

McLaughlins musikalische Reise durch die Welt nahm ihren Ausgang im heimischen England, wo er Anfang der 60-er Jahre mit großen Namen wie Georgie Fame und Brian Auger auftrat. Danach spielte er mit dem Bassisten Jack Bruce und dem Schlagzeuger Ginger Baker in der "Graham Bond Organization", was diese auf gewisse Art zum Vorläufer der Supergruppe Cream mit Eric Clapton an der Gitarre machte. McLaughlin allerdings zog es bereits Mitte der 60-er Jahre hin zum Jazz und später dann in die USA, wo er unter anderem mit Miles Davis arbeitete und an dessen legendärem Album "Bitches Brew" mitwirkte.

Prägend waren dann die 70-er Jahre, in denen McLaughlin mit seinem "Mahavishnu Orchestra", in dem er unter anderen mit dem Pianisten und Keyboarder Jan Hammer und dem Schlagzeuger Billy Cobham zusammenspielte, selbst weltbekannt wurde. Mit dem 1971 veröffentlichten Album "The Inner Mounting Flame" fuhr die Gruppe internationalen Erfolg ein. Spätestens ab da entwickelte der Gitarrist einen gerade für die damalige Zeit eigenen Stil mit einer Zusammenführung von Jazz-, Rock- und Weltmusik-Elementen, von indischen Sitar- bis zu spanischen Flamenco-Einschlägen und offen nach allen Seiten.

Anfang der 80-er Jahre gab es das legendäre Konzert mit Paco de Lucia und Al di Meola in San Francisco, dessen Live-Mitschnitt über zwei Millionen mal verkauft wurde. Weitere Alben des Super-Gitarreros-Trios folgten; ebenso weltweite Live-Auftritte – bevor es McLaughlin in den 90-ern wieder zu neuen Ufern zog und er die Gruppe "The Free Spirits" mit dem Schlagzeuger Dennis Chambers und dem Organisten Joey DeFrancesco gründete. Mit Beginn des neuen Jahrtausends folgte dann die Zusammenarbeit mit Chick Corea in der "Five Peace Band", aus der unter anderem ein ebenfalls äußerst erfolgreiches Live-Album resultierte. 2009 startete John McLaughlin schließlich sein eigenes "4th Dimension"-Projekt mit dem Schlagzeuger Ranjit Barot, dem Bassisten Étienne M’Bappé und dem Keyboarder Gary Husband, mit denen er bis zur Corona-Pandemie weltweit Konzerte spielte, von den USA über das Montreux Jazz Festival bis eben zur Schwetzinger Wollfabrik.

Dass ihm im Lauf der Jahre fast im Vorübergehen zahlreiche Auszeichnungen verliehen wurden, versteht sich von selbst. So wurde er vom Magazin "Downbeat" neunmal zum Jazzgitarristen des Jahres gewählt. 2012 erhielt McLaughlin den Frankfurter Musikpreis; 2018 bekam er einen Grammy für das beste improvisierte Gitarrensolo im Stück "Miles Beyond" von seinem Album "Live at Ronnie Scott’s". Vom Fachmagazin "Rolling Stone" wird er auf Platz 68 der besten Gitarristen aller Zeiten gelistet.

Info: John McLaughlin & The 4th Dimension, 19. März BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. Ein weiteres Konzert in der Schwetzinger Wollfabrik ist für Juli eingeplant; ein genauer Termin steht noch nicht fest.