Heidelberg. (RNZ) Treibend, pulsierend, vital. Raffinierte Rhythmen, freie Improvisation und Stücke, deren Melodien das Zeug zum Ohrwurm haben – mit scheinbar so gegensätzlichen Instrumenten wie Sitar, Piano und Drums lässt das Pulsar Trio nicht nur einen neuartigen Klangraum entstehen, sondern auch eine groovige Fusion aus freiem Jazzdenken und originären Worldbeats. 7

Trotz ihrer vielen Taktwechsel, Breaks und Generalpausen wirkt die Musik nie verkopft oder kompliziert, sondern bleibt nachvollziehbar und zugänglich, vielfach – dank eines ausgeprägten Gespürs für griffige Melodiebögen – sogar geradezu eingängig. Die creole-Preisträger konnten die hohe Qualität ihrer musikalischen Entdeckungsreise auf einer Vielzahl von Konzerten unter Beweis stellen. So gastierten sie auf den Leverkusener Jazztagen, dem Fusion-Festival, dem Glastonbury Festival, dem Rudolstadt Festival sowie dem Jazzfestival Izmir.

Matyas Wolter, Sitar, Beate Wein, Klavier, und Schlagzeuger Aaron Christ sind jetzt wieder live auf Tour und kommen in der Konzertreihe "Welten hören" ins Kulturfenster. "Live in Berlin" heißt ihr neues Album, in dem das Trio den Reifeprozess ihres Repertoires aus mittlerweile 500 Konzerten hörbar macht. Auch neue, bislang unveröffentlichte Stücke sind darauf zu hören und erlauben einen Blick in die Zukunft.

Info: Heidelberg, Samstag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, Kulturfenster, Kirchstraße 16. Karten gibt es online im RNZ-Ticketservice ab 18,60 Euro.