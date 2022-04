Von Jesper Klein

Heidelberg. Werden zwei Ereignisse als miteinander verbunden wahrgenommen, ohne dass beide in einem kausalen Zusammenhang stehen, spricht Carl Gustav Jung von Synchronizität. Mit Blick auf den Heidelberger Frühling meint das: Mitten hinein in ein schockierendes Weltgeschehen feiert ein Musikfestival seinen 25. Geburtstag. Sein Publikum bringt den gedanklichen Ballast des Ukraine-Krieges, der immer wieder zum Thema gemacht wird, mit in die Konzerte. Gut 20.000 Euro kamen bei der Spendenaktion des Festivals zusammen.

Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse zog sich durch vergangenen vier Wochen. Fast zur Nebensache geworden ist die einst größte Herausforderung, ein Festival ohne geeigneten Konzertsaal zu veranstalten. Keine Frage: Die Plätze der Stadthalle fehlen. Ob es der richtige Weg ist, als Kompensation teils vier (!) Konzerte parallel anzusetzen, darf man anzweifeln. Manchmal wäre man gern an zwei Orten zugleich, aber wer kann das schon?

So auch am Abschlusswochenende. Während Günther Groissböck am Freitag mit gewaltigem Stimmorgan durch die Neue Aula orgelt, ehrt das Quatuor Béla in der Alten den 100. Geburtstag des griechischen Neutöners Iannis Xenakis (1922-2001). Schon in François-Bernard Mâches "Eridan" feiert das Streichquartett die Dissonanz in einem wilden rhythmischen Ritt. Im Mittelpunkt der zweiten Hälfte steht dann die Uraufführung "2NS/XNK" des französischen Komponisten Loic Guénin, viel rare Kost also.

Die Versuchsanordnung abenteuerlich, das Klangerlebnis großartig! Die Musiker stehen teils vor ihren auf Klavierhockern platzierten Instrumenten. Ein an der Geige befestigtes Bogenhaar wird wie eine Saite gestrichen. Später pusten die Musiker, die hier zu Handwerkern werden, sogar in ihre Instrumente hinein. Sie liefern so ein faszinierendes Spiel mit den Möglichkeiten der Tonerzeugung. Wer denkt, er hätte schon alles gehört, darf sich von diesem Ideenfeuerwerk immer wieder überraschen lassen. Die waghalsige Unternehmung gelingt aber nur deshalb so gut, weil das Quartett in letzter Konsequenz zu Werke geht. In Karl Naegelens "The fall of Rebel Angels" irrlichtern die Klänge in die Höhe, um schließlich dezent wieder hinabzugleiten. Das Quartett spielt leicht, fast behutsam. Pure Klangzauberei.

Ganz anders der Samstag, an dem das Quartetto Prometeo einen Ausflug nach Venedig unternimmt. Zunächst mit Andrea Liberovicis "Dialogo successivo" (im Andenken an Luigi Nono), schließlich mit dessen Uraufführung "Venice: Water Postcards" für Streichquartett und vier Lautsprecher. Die kommt zunächst über das Prädikat "interessant" nicht hinaus, auch weil Tonband-Einspielungen und Live-Musik nicht perfekt ineinandergreifen und es dem Quartett nicht immer gelingt, als Einheit überzeugende musikalische Aussagen zu tätigen. Nach den für sich stehenden Klangpostkarten, die mit gesprochenem Text und einer Prise Humor den Geist von "La Serenissima" einfangen, überzeugt besonders der dritte Teil des Werks mit unter Wasser aufgenommenen Geräuschen aus der Lagunenstadt. Als Zugabe, recht überraschend, noch ein Ausflug nach Mexiko.

Was bleibt von diesem ersten Festival nach zwei mageren Jahren? Viel Positives. Der Herausforderung, ein Festival ohne Stadthalle zu bewältigen, hat man kreative Ideen entgegengesetzt. Über die Vielfalt der bisher teils unbekannten Konzertorte kann man sich freuen – von der Kirche St. Paul auf dem Boxberg bis zum SNP Dome, selbst wenn Letzterer akustische Schwächen offenbarte. Doch in einem solchen "ersten" Jahr kann nicht alles gelingen. Die Situation um die Spielstätten wird sich zunächst nicht bessern, ein Konzertsaal fehlt der Stadt an allen Ecken und Enden. So ist das neue künstlerische Führungsduo Schmidt und Levit weiter gefordert. Vielleicht findet man für die Late-Night künftig ja auch einen schöneren Ort als die Neue Aula.

Weiterhin Bauschmerzen bereitet im Kulturbetrieb die Rückkehr des Publikums. Dem Heidelberger Frühling ist es besonders mit den kostenlosen Angeboten der Reihe "re:start" gelungen, musikalische Erlebnisse in die ganze Stadt zu tragen. In den Konzertsälen gab es neben viel Licht aber auch Schatten. Eine grundsätzliche Dankbarkeit für die vielen gelungenen Konzerte zeigte sich in einem Publikum, das mit stehenden Ovationen nun wirklich nicht sparte. Die zum Teil spärlich besuchten Uraufführungen kann man mit einem festen Experiment-Ort oder einer thematischen Reihe sicher noch prominenter ins Licht stellen. Hier begegnen die Festivalmacher der wahrlich nicht neuen Aufgabe, zeitgenössischer Musik aus der Nische zu verhelfen.