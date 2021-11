Heidelberg. (RNZ) Längst hat man sich daran gewöhnt, die Unberechenbarkeit des Portico Quartet nicht mehr als Unsicherheit, sondern als ein Versprechen zu werten. 2005 in London gegründet und somit noch zur ersten Welle des jungen Brit-Jazz-Wunders der Nullerjahre gehörend, bastelte das Quartett an einem unverwechselbaren "signature sound" um das Perkussionsinstrument Hang, das den minimalistischen, aber durchaus melodischen "Post-Jazz" des Quartetts mal karibisch, mal afrikanisch einfärbte. Bereits das Debütalbum "Knee deep in the North Sea" schaffte es 2007 auf die Shortlist des renommierten "Mercury Prize". Doch der frühe Erfolg führte die Band nicht etwa in die Routine, sondern im Gegenteil ins Experiment.

Enjoy Jazz bot über die Jahre wiederholt die Gelegenheiten, die Band bei ihren Metamorphosen in Augenschein zu nehmen. So auch in diesem Jahr: Anfang 2021 veröffentlichte Portico Quartet das sehr weit ausholende dunkel-ambiente Album "Terrain" mit einer kaum überhörbaren Hommage an den japanischen Electronics-Pionier Midori Takada, und ganz aktuell am 12. November legt die Band mit "Monument" nach: deutlich rhythmischer, mit pulsierenden Beats, konzeptuell weltzugewandt und licht.

Info: Heidelberg, Samstag, 13. November, 19 Uhr, Commissary, Patrick-Henry-Village. Tickets in den RNZ-Geschäftsstellen; 29,50 Euro.