Weinheim. (RNZ) Es ist spektakuläre und virtuose Klavierkunst an zwei Flügeln mit Show und Gesang, die das international erfolgreiche Pianisten-Duo David und Götz bietet, eine spannende Mischung zwischen Entertainment, Theater und prickelnder Tastenkunst. David und Götz, das sind David Harrington und Dr. Götz Östlind.

Die Show wird mit feinem Humor präsentiert. David Harrington, schwarz gekleidet am weißen Flügel und Götz Östlind in weißer Kleidung am schwarzen Flügel. Die Instrumente stehen sich gegenüber und beide Pianisten blicken sich beim Spiel an. Die Show der Künstler beinhaltet neben Rock, Pop, Swing und Klassik auch humoristische Titel. Beide Pianisten moderieren und singen. Auch Soloeinlagen am Instrument oder mit Gesang gehören zur Show. Alle Stücke sind eigenhändig arrangiert, jedes ist ein Unikat. Die Rollenverteilung auf der Bühne: David, der geborene Entertainer, und Götz, der smarte Gentleman. Durch die Gegensätzlichkeit entsteht ein kunstvolles Gesamtbild – ein Balanceakt zwischen Absurdität und Können.

Info: Weinheim, Mittwoch, 1. Dezember, 20 Uhr, Stadthalle. Karten von 28 bis 32 Euro bei RNZ-Ticket.