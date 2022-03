Von Monika Frank

Der Kreis schließt sich. Ursprünglich hatte Anton Tschechows sein 1887 in Moskau uraufgeführtes Theaterstück "Iwanow" als Komödie konzipiert. Nach mehrfachen Überarbeitungen wurde es am Ende zur Tragödie, die jetzt aber in der eindringlichen Inszenierung von Johan Simons wieder starke komödiantische Akzente erhält. Die nicht zuletzt dank Jens Harzers faszinierender Verkörperung der Titelfigur bereits mit viel prominentem Kritikerlob bedachte Regiearbeit des niederländischen Intendanten am Schauspielhaus Bochum war nun im Pfalzbau Ludwigshafen zu sehen. Ein Gastspiel, das mit starkem, lang anhaltenden Beifall gefeiert wurde.

In der Neuübersetzung von Angela Schanelec wirkt die sarkastische Milieustudie aus dem vorrevolutionärem Russland, in dem so viel Aufbruch nötig wäre wie lähmender Stillstand herrscht, alles andere als weit hergeholt. Und in Iwanows verzweifeltem Überfordertsein durch die selbst gesteckten Ziele drängen sich die Parallelen zum Burnout-Syndrom unserer Krisenzeit geradezu auf. Ein hölzernes Gerüst im karg möblierten Einheitsbühnenbild (Johannes Schütz) umrahmt die Szenen im Vordergrund als Andeutung einer Behausung, die längst nicht mehr existiert. Die über die ganze Bühnenbreite gezogene dunkle Regalwand im Hintergrund dient dagegen als Wartebereich und Garderobe für den gerade nicht auftretenden Teil des elfköpfigen Ensembles.

Gleich der erste Blick auf die Gestalt, die hier in sich und die Lektüre eines Buches versunken vor der Rampe hockt, offenbart, dass diesem Mann wohl kaum zu helfen ist. Schon gar nicht vom umtriebigen Gutsverwalter Borkin (glänzend gespielt von Thomas Dannemann), dessen gute Laune und nie erlahmender Geschäftssinn der Devise folgen: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Nur zum Spaß, um den lethargischen Leser ein wenig zu erschrecken, feuert Borkin die Flinte ab, mit der Iwanow zum Schluss dann tatsächlich Selbstmord begehen wird.

Dazwischen liegt ein langer Leidensweg, der durch eine Hölle von Selbstvorwürfen, Angst, Scham- und Schuldgefühlen führt, die uns Jens Harzer in jeder Faser seines hoch gespannten, nervös überreagierenden Körpers vor Augen führt. Er weiß, wie zwiespältig ihn die anderen sehen: Für die einen ist er der enttäuschte Mitgiftjäger, der seine ihm zuliebe konvertierte jüdische Frau in den Tod treibt, weil sie von ihren Eltern verstoßen und enterbt wurde, für die anderen ist er ein liebenswerter Kerl, der alles, was er besaß, in vorbildliche Reformprojekte gesteckt hat, die sich leider nicht ausgezahlt haben. Beide Seiten haben ja recht, und keiner könnte ihn schonungsloser analysieren als er selbst es tut. Aber warum er so widersprüchlich fühlt und irreführend handelt, das kann er sich nicht erklären.

Mehr noch als die sehr dem Text verpflichtete, gelegentlich zu allzu plakativen Bildern neigende Inszenierung imponiert die schauspielerische Leistung des gesamten Bochumer Ensembles. Zu nennen wären da neben Jens Harzer vor allem Gina Haller als unbändig vital um ihre große Liebe Iwanow kämpfende Sascha, Jele Brückner als todkranke Anna Petrowna, die den Treuebruch ihres Mannes nicht fassen kann und Karin Moog in der Rolle der geldgierig geizigen Sawischna Lebedew. Nicht zu vergessen das wunderbar farbige, wodkaselige Trio Borkin (Thomas Dannemann), Lebedew (Bernd Rademacher) und Schabelskij (Martin Horn).

