Machen sich Hoffnungen auf die begehrte Trophäe (von links oben im Uhrzeigersinn): „The Sound of Metal“, „The Father“, „Nomadland“, „Minari“, „The Trial of the Chicago 7“, „Judas and the Black Messiah“, „Promising Young Woman“ und „Mank“. Fotos: dpa (7), Warner Bros (1)

Von Daniel Schottmüller

In der Nacht zu Montag finden in Los Angeles die 93. Academy Awards statt. Höchste Zeit für eine Einordnung: Wovon handeln die acht Oscar-Favoriten in der Kategorie Bester Film? Wie stehen ihre Chancen auf die begehrte Trophäe – und wo kann man sich die Filme ansehen?

> "Mank": Die Zeiten, in denen in Hollywood Meisterwerke für die Ewigkeit produziert werden, scheinen vorüber. David Finchers Antwort: Er erzählt einfach die Entstehung eines dieser Meisterwerke nach. "Mank", das ist Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman). Der unter Kollegen als abgehalfterter Alkoholiker geltende Drehbuchautor hilft Orson Welles, einen der größten Filme überhaupt zu erschaffen: "Citizen Kane". Gezeigt wird diese auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte in Schwarz-Weiß. Dass eine detailverliebte Rückschau auf die Glanzzeiten der Filmbranche ankommen kann, hat bereits 2012 "The Artist" bewiesen. Selbstverliebt und nostalgisch ist Hollywood noch immer, trotzdem dürfte "Mank" geringere Siegchancen haben. Es fehlt dem Film an Dringlichkeit. Zu sehen bei Netflix

> "The Father": Der Franzose David Zeller ist Schriftsteller und Theaterregisseur. Dass sein Filmdebüt als Bester Film nominiert ist, dürfte mit der brillanten Besetzung zu tun haben. Anthony Hopkins spielt – logisch – Anthony. Er ist 80 und mittlerweile so dement, dass seine Tochter Anne (Olivia Colman) die Geduld verliert. Oder spielen sich in der Wohnung des verwirrten älteren Herren tatsächlich düsterere Dinge ab, als es den Anschein hat? Das Thema Demenz in Form eines Thrillers zu behandeln, ist innovativ. Einen Oscar dürfte aber, wenn überhaupt, eher Anthony Hopkins für seine Schauspielleistung gewinnen. Zu sehen bei iTunes/Apple TV (US-Store)

> "Minari – Wo wir Wurzeln schlagen": Ist es möglich, dass nach "Parasite" (2020) gleich der nächste südkoreanische Film bei den Oscars abräumt? Immerhin spielt "Minari" in den USA. Lee Isaac Chung erzählt die herzerwärmende Geschichte koreanischer Einwanderer, die im Arkansas der Achtziger Jahre im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln schlagen wollen: Als Gemüsebauern versuchen sie, der Armut zu entkommen. Anrührend, aber nicht zwingend oscar-verdächtig. Zu sehen bei iTunes/Apple TV (US-Store)

> "The Trial of the Chicago 7": Je nach Gusto kann man diesen Film als emotional oder kitschig beschreiben. Fest steht: Aaron Sorkin gelingt es einmal mehr, mit einem Ensemblecast und spritzigen Dialogen politischen Stoff unterhaltsam auszurollen. Auch dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten: Nachdem es am Rande des Nominierungsparteitags der Demokraten 1969 zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen ist, soll mit dem anschließenden Prozess ein Exempel statuiert werden. Erzählt wird das auf spannende und immer wieder recht ulkige Art und Weise. Ob das aber ausreicht, um am Ende die Auszeichnung als Bester Film einzuheimsen? Zweifelhaft. Zu sehen beiNetflix

> "Judas and the Black Messiah": Es mag zynisch klingen, aber nach der Ermordung George Floyds, den Black-Lives-Matter-Protesten des Sommers und dem Prozess um Floyds Mörder könnte man diesem mitreißenden Film einen Überraschungserfolg à la "Moonlight" (2017) zutrauen. Der im Titel erwähnte schwarze Messias ist Fred Hampton – beeindruckend gespielt von Daniel Kaluuya –, ein Black-Panther-Aktivist, der von einem ebenfalls schwarzen FBI-Spitzel zu Fall gebracht werden soll. Wie schon bei Sorkins Film geht es auch hier um reale Aktivisten im Chicago der späten Sechziger. Seinem Titel zum Trotz vermeidet "Judas and the Black Messiah" aber eine Überhöhung seiner Protagonisten. Stattdessen wird aufgezeigt, wie komplex die Beziehungen zwischen Polizei und schwarzer Bevölkerung waren und sind. Zu sehen bei iTunes/Apple TV (US-Store)

> "Promising Young Woman": Die Grundidee hätte auch von Quentin Tarantino stammen können: Nachdem ihre beste Freundin vergewaltigt wird, schwört die 30-jährige Cassie (Carey Mulligan) Rache. Teil ihres Plans: Sie gibt sich in Bars betrunkener, als sie wirklich ist. Sobald ein angeblicher Retter sie nach Hause bringen und sich dort angekommen an ihr vergreifen will, schlägt Cassie zu. Emerald Fennell legt ein furioses Regiedebüt vor, das mit cleveren Referenzen glänzt. Und doch: Die Chancen, dass ein Rachethriller mit dem prestigeträchtigsten Oscar ausgezeichnet wird, stehen erfahrungsgemäß eher schlecht. Zu sehen bei iTunes/Apple TV (US-Store)

> "The Sound of Metal": Ein Heavy-Metal-Schlagzeuger verliert sein Gehör. Darius Marder erzählt diese Geschichte als Drama, denn Ruben (Riz Ahmed) droht an seinem Schicksal zu zerbrechen. Was den Film auch für den Zuschauer schmerzvoll macht, ist, dass er immer wieder gezwungen wird, Rubens Perspektive einzunehmen. Eine eindrückliche Erfahrung, die aber eher Arthouse-Fans als die Academy ansprechen dürfte. Zu sehen bei Amazon Prime

> "Nomadland": Als ihr Mann stirbt und die Firma, für die sie gearbeitet hat, dicht macht, entschließt sich Fern, ihr Hab und Gut zu verhökern. Sie kauft einen Van und lebt als Nomadin. "Nomadland" basiert auf dem gleichnamigen Buch der Journalistin Jessica Bruder. Darin geht es um ältere Amerikaner, die nach dem Finanzcrash 2008 gezwungen waren, ihre Sesshaftigkeit aufzugeben und als Saisonkräfte zu arbeiten. Auch Chloé Zhaos Verfilmung hat dokumentarischen Charakter – neben Frances McDormand treten hauptsächlich Nicht-Schauspieler auf. Die Mischung aus hartem Realismus und betörenden Landschaftsaufnahmen machen "Nomadland" zum Top-Favoriten. In einem Jahr, in dem sich die Academy Vielfalt auf die Fahnen geschrieben hat, dürfte diesem von und mit starken Frauen erzählten Roadmovie der Sieg nicht zu nehmen sein. Das einzige, was gegen "Nomadland" spricht: Das gemächliche Erzähltempo und die Naturaufnahmen entfalten eigentlich erst auf der großen Leinwand volle Wirkung. Zu sehen bei Hulu