Von Klaus P. Hunzinger

Wer wandernd in der freien Natur unterwegs ist, der stellt sich immer mal wieder die dringende Frage: Wo bin ich? Pfadfinder mit klassischer Ausbildung holen Karte und Kompass aus dem Rucksack, norden die Karte ein, nehmen eine Kreuzpeilung mit dem Kompass zu zwei markanten Punkten in der Landschaft vor, tragen die Linien in die Karte ein und stehen, wenn alles stimmt, am Schnittpunkt der Linien. Eine neue Marschzahl gibt dann die Richtung auf das Ziel vor.

Aber so kompliziert war Wandernavigation gestern. Heute hat jeder Wanderer ein Smartphone dabei, vielleicht auch ein GPS-Gerät. Mit beiden kann man ganz einfach über die Satelliten, die permanent um die Erde kreisen, seinen aktuellen Standort bestimmen. Einer, der sich damit auskennt, ist Peter Niklaus, Geoinformatiker und passionierter Wanderer sowie Bezirkswegewart beim Odenwald-Klub. Die Frage, wo bin ich, beantworten sowohl Smartphone in Kombination mit einer Wander-App als auch GPS-Gerät zuverlässig. Aber was ist besser? Da hat der Fachmann eine klare Antwort: Smartphone mit App – und zusätzlich immer die gedruckte Karte dabei. Aber klären wir erst mal den Unterschied:

Hintergrund Orientierungshilfen GPS: Heißt Global Positioning System, auf Deutsch Globales Positionsbestimmungssystem. Es dient der exakten Standortbestimmung mittels Satelliten, die ständig um die Erde kreisen und ihre aktuelle Position und Uhrzeit [+] Lesen Sie mehr Orientierungshilfen GPS: Heißt Global Positioning System, auf Deutsch Globales Positionsbestimmungssystem. Es dient der exakten Standortbestimmung mittels Satelliten, die ständig um die Erde kreisen und ihre aktuelle Position und Uhrzeit ausstrahlen. GPS-Handgeräte: Empfangen die Signale der Satelliten. Aus den Signalen von mindestens vier Satelliten wird der aktuelle Standort berechnet. Einfache Handgeräte gibt es ab rund 90 Euro von unterschiedlichen Herstellern. Smartphone-App: Ermöglicht die Orientierung auf einer Wanderung mit einem Programm, das auf das Smartphone geladen wird. Es gibt kostenlose Versionen für einfache Nutzung oder kostenpflichtige Versionen mit mehr Funktionen und mehr/besserem Kartenmaterial. Die bekanntesten sind Outdooractive, Komoot und Bergfex. Für die besseren Versionen gibt es je nach Anbieter Monatsabos ab 2,50 Euro, Jahresabos für knapp zehn Euro oder auch regionale Kartenpakete für unter zehn Euro. Vergleichsportale helfen bei der Auswahl. Wanderkarten: Unterschiedliche Anbieter mit detaillierten Karten zur jeweiligen Region. Der Naturpark Neckartal-Odenwald bietet einen Satz mit 21 Rad- und Wanderkarten für die Region an, Maßstab 1:20.000, Preis pro Karte 8,90 Euro.(pit)

Das GPS-Handgerät: Ist handlich-klein und dient nur der Navigation. Weil für draußen gebaut, sind die Geräte robust, oft wassergeschützt und haben im Vergleich zum Smartphone meist eine längere Akkulaufzeit. Bei schlechtem Wetter sind sie mitunter mit Tasten statt Touchscreen besser bedienbar. Aber Peter Niklaus nennt zahlreiche Nachteile: Das GPS-Gerät schränkt den Nutzer meist bei der Kartenauswahl ein und die Karten sind oft teurer als bei einer App. Datentransfer und eventuelle Streckenänderungen sind umständlicher, und das GPS-Gerät braucht nach dem Einschalten eine gewisse Zeit zur Positionsbestimmung, was eventuell noch durch äußere Bedingungen wie dichter Wald oder enge Schlucht erschwert wird. Das Fazit von Niklaus: Wegen seiner zahlreichen Nachteile ist das GPS-Gerät für Wanderer nicht so geeignet, eher was für Radtouren oder Expeditionen.

Das Smartphone mit Wander-App: "Da braucht man kein separates Gerät kaufen, das hat heute eigentlich jeder beim Wandern dabei", sagt Niklaus. Auch beim Smartphone läuft die Positionsbestimmung über integriertes GPS. "Die Ortung über die Funkmasten wäre zu ungenau", so der Fachmann. Über die Wander-App erhält der Nutzer kostengünstig, in einfachen Versionen auch kostenfrei, das Kartenmaterial. "Aber was nichts kostet, hat auch begrenzten Wert", schränkt Niklaus ein. Es kommt also darauf an, wo und wie man wandern möchte. Wichtig bei den Karten: Der Nutzer sollte darauf achten, dass die passende Karte aus dem Internet heruntergeladen und auf dem Smartphone gespeichert wird. "Sonst ist die Karte weg, wenn das Handy keinen Funkempfang mehr hat", warnt Niklaus. Fazit: Das Smartphone mit Wander-App hat klar die Nase vorne.

Für die Nutzung hat Peter Niklaus noch ein paar Ratschläge aus der Praxis parat. Wer nur seine gelaufenen Kilometer und Höhenmeter aufzeichnen wolle, komme gut mit einer minimalen App oder einem GPS-Handgerät aus. Zum Herunterladen der aufgezeichneten Wegstrecke reiche eine einfache Schnittstelle.

Höhere Ansprüche an die App stellt der "Nachwanderer", der sich eine fertige Tour herunterladen und nachlaufen möchte. Und natürlich will er unterwegs immer wissen: Wo bin ich gerade mit Positionsangabe. Das Herunterladen einer Wanderung aus einem Tourenportal sollte einfach möglich sein, ebenso die Bedienung unterwegs.

Und dann gibt es noch die "Königsklasse", die passionierten Profiwanderer, die auch unterwegs mal spontan eine Routenänderung vornehmen möchten. Und die müssen dann mit der App im Gelände klassisch wie mit Karte und Kompass navigieren können. "Da ist gutes Offline-Kartenmaterial mit Höhenmarkierungen von Vorteil und die App sollte erweiterte Bedienmöglichkeiten wie Routing bieten", sagt Peter Niklaus.

Und was ist mit der guten alten Papierkarte? Auch die hat nach wie vor eine wichtige Funktion. Sie ist immer verfügbar, nicht auf Strom angewiesen und hilft bei der groben Orientierung. "Die Papierkarte ist für den Gesamtüberblick über eine Landschaft, die Orientierung über die nächste Kreuzung hinaus, das freie Erkunden einer Gegend und vor allem die Planung eigener Wanderungen unverzichtbar", sagt Peter Niklaus.

Außerdem enthalten Papierkarten häufig die örtlichen Wegmarkierungen, ein weiteres gutes Orientierungsmittel bei Wanderungen, das Organisationen wie der Odenwald-Klub, Naturparks oder regionale Wanderverbände seit Jahrzehnten pflegen.

Und diese Organisationen bieten teilweise eigene Wander-Apps oder Touren-Portale an, über die man Wanderungen herunterladen oder selbst planen kann – auf gesicherten und gepflegten Wanderwegen.