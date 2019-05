Von Volker Oesterreich

Neckargemünd. Durchdacht, besonnen und von einer ansteckenden Freundlichkeit - das waren die auffälligsten Eigenschaften des Neckargemünder Schriftstellers Michail Krausnick. Er war ein Streiter für die Toleranz und für ein kritisches Geschichtsbewusstsein. Beides prägte sein literarisches Schaffen auf unnachahmliche Weise. Wie erst am Wochenende bekannt wurde, ist Krausnick am Sonntag vor einer Woche im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmemacher gehörte zu jenen überaus angenehmen Zeitgenossen, die sich niemals mit lautstarker Stimme oder trumpistischem Ellenbogen-Einsatz in den Vordergrund drängen, sondern mit guten Argumenten und faktenkundiger Recherche zu überzeugen wissen. Ein Vorbild im Zeitalter der Fake News und der populistischen Hetzer, die das Grauen der NS-Zeit zu einem "Fliegenschiss" verharmlosen wollen. Hätte der parlamentarische Brandstifter, der so dummdreist schwafelte, Krausnick gelesen, er wäre vermutlich vor solch einem Fauxpas gefeit gewesen.

In seinem vielfach preisgekrönten Werk beleuchtete Krausnick die Demokratiebewegung genauso wie den Nationalsozialismus, den Antisemitismus oder den Völkermord an den Sinti und Roma. Seine ganz persönliche Ahnenforschung bildete den Anlass für das Buch "Weißer Bruder, Schwarzer Rock". Darin gedachte Krausnick seines Ururgroßvaters, der 1847 als Indianermissionar nach Michigan zog. Ein interkultureller Roman, der viel Anklang bei den Lesern fand, geschrieben in einer einfühlsamen, klaren Sprache. Als Grundlage dienten Briefe des Vorfahren.

Im Juni 2018 wurde Krausnick für dieses Buch mit dem erstmals vergebenen Heidelberger Autorenpreis ausgezeichnet. Lange zuvor schon erhielt er den deutschen Jugendliteraturpreis "Die eiserne Lerche", eine Drehbuchprämie des Bundesinnenministeriums für den Film "Grandison", den Louise-Zimmermann-Preis für "Emma Herwegh" oder den Hildegard-Lagrenne-Preis der Stadt Mannheim.

Geboren wurde Michail Krausnick am 30. November 1943 in Berlin, aufgewachsen ist er Hannover, 1962 zog er nach Heidelberg, später nach Neckargemünd. Er volontierte beim Süddeutschen Rundfunk, studierte Germanistik und Soziologie und wurde 1973 promoviert. Schon während seines Studiums schrieb er Essays, Gedichte, Satiren und Hörspiele. Als Drehbuchautor wirkte Krausnick an mehr als 120 Fernseh-Produktionen mit. Dazu gehörte 1976 auch der in Heidelberg spielende Film "Grandison".

Krausnicks bekanntestes Werk ist der 1978 bei Rowohlt erschienene, vielfach neu aufgelegte historische Roman "Beruf: Räuber". Er wurde zum Schulstoff, kam auf die Theaterbühne und gab den Anstoß für die TV-Produktion "Das Lied des Räubers Mannefriedrich".