Von Monika Frank

Mannheim. Dreimal im Verlauf von eineinhalb Jahren musste aufgrund der Corona-Pandemie der Premierentermin verschoben werden, der vierte Start schien schon zu glücken, da tauchten technische Probleme auf, die noch einmal eine Verlegung von einem Tag auf den anderen nötig machten. Doch nun hieß es endlich Bühne frei für den zweiten Teil von Elena Ferrantes neapolitanischer Tetralogie "Meine geniale Freundin", in der Regie von Felicitas Brucker, die mit demselben Produktionsteam in der Spielzeit 18/19 bereits Band eins und zwei der breit angelegten Geschichte einer lebenslangen Frauenfreundschaft erfolgreich in Szene gesetzt hatte.

Auch aus Band drei und vier haben die Regisseurin sowie ihre Dramaturginnen Anna-Sophia Güther und Kerstin Grübmeyer wieder eine auf die wichtigsten Ereignisse reduzierte Strichfassung extrahiert, die in 37 Bildern die Zeit von den 1960er bis zu den 1990er-Jahren Revue passieren lässt. Das funktioniert recht gut dank der vielen Erzählbrücken, die zu den Spielszenen überleiten.

Das räumlich durch viele mobile Elemente sehr variable Bühnenbild von Viva Schudt, atmosphärisch bereichert durch viel Musik (Mark Badur), Videoeffekte und Licht (Damian Chmielarz), bietet gute Voraussetzungen für das intensiv agierende siebenköpfige Ensemble, das zum Teil auch in Mehrfachbesetzung zu sehen ist.

Herausragend Paula Hans als so unbändig wie furchtlos um Selbstbehauptung ringende Lila, eine Hochbegabte ohne Chance, der von Männern dominierten Welt im Armenviertel Rione zu entrinnen. Ebenso überzeugend Maria Munkert als deren ängstlichere, von Selbstzweifeln geplagte Freundin Elena, für die wohlmeinende Lehrerinnen den Weg ins Gymnasium und an die Eliteuniversität geebnet haben. Ein großer Gewinn für die Aufführung ist auch Ragna Pitoll in der Erzählerinnenrolle der alten Elena, die in der Rückschau auf das Erlebte nach Erklärungen sucht für die Brüche in der Freundschaft und das spurlose Verschwinden Lilas, mit dem sie sich nicht abfinden kann.

Die Männer rund um die beiden höchst unterschiedlichen Frauen werden von der Regie vor allem in ihrer Funktion als mehr oder weniger große Emanzipationshindernisse wahrgenommen. Das macht es den Darstellern schwer, mehr als flache Abziehbilder der Charaktere im Buch zu liefern. Sogar so schillernde Figuren wie die Mafia-Brüder Michele (Arash Nayebbandi) und Marcello Solara (Matthias Breitenbach) oder der bindungsscheue Herzensbrecher Nino Sarratore (Eddie Irle) bleiben hier seltsam blass. Elenas Ehemann Pietro Airota (Christoph Bornmüller) gerät gar zur Lachnummer im karierten Anzug, weit unter seinem intellektuellen Niveau in Ferrantes Vorlage.

Egal, was geschieht in den ausgesprochen bewegten Zeiten des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs, ob Ehen scheitern, Kommunisten gegen Faschisten kämpfen oder Studenten gegen die reaktionäre Gesellschaft, im Mittelpunkt der Aufführung steht immer die komplizierte Beziehung der zwei Frauen untereinander. Sie streiten und verletzen sich, gehen wütend auf Distanz und bleiben doch stets auf nahezu symbiotische Weise verbunden. Lila ist für Elena die treibende Kraft und Inspirationsquelle ihrer schriftstellerischen Arbeit. Elena wiederum soll Lila den Beweis dafür liefern, dass Frauen der Aufstieg in ein repressionsfreies Leben gelingen kann. Eine von ihnen wird es halbwegs schaffen, die andere geht an der Rache der Männer zugrunde.

Am Ende gab es viel Beifall vom sichtlich beeindruckten Premierenpublikum für fast drei kurzweilige Stunden anspruchsvoller Unterhaltung.

Info: Weitere Termine am 16. u. 28. 12., www.nationaltheater-mannheim.de