Von Monika Frank

Mannheim. Sind wir gefangen "im ewigen ice der spätmoderne", einem Zug zur Hölle? Können wir nur noch zuschauen oder wegschauen, ein ausgebrannter Chor der Verirrten, Gehetzten und Unglücklichen, die sich ihr vermeintlich paradiesisches Konsumentenleben nicht rauben lassen wollen von denen, die es aus den bereits zu Grunde gerichteten Teilen der Welt nach Europa drängt, das doch längst selbst zum Brandherd geworden ist? Ein ziemlich hoffnungsloses Bild vermittelt uns Thomas Köck im letzten Teil seiner Klimatrilogie, den er - nach "paradies fluten" und "paradies hungern" - mit "paradies spielen (abendland. ein abgesang) überschrieben hat.

Seinem Ruf, einer der sprachmächtigsten Nachwuchsdramatiker zu sein, wird der junge Österreicher mit diesem Stück erneut gerecht, das nun im Studio des Mannheimer Nationaltheaters uraufgeführt wurde, wo Thomas Köck 2015/ 16 Hausautor war. In ihrer lebendigen, vielfarbigen Inszenierung hat sich Maria Bues redlich bemüht, die metaphernreich ausufernde Textflut mittels hohem Sprechtempo in eine eher knapp bemessene Aufführungsdauer von 90 Minuten zu zwängen, was leider zur Folge hat, dass poetisch Verschlüsseltes gelegentlich so unverstanden wie wirkungslos am Ohr des Zuhörers vorüberrauscht.

Zeit zum Nachhall haben die Worte nur im Eingangs- und Schlussmonolog von David Müller in der Rolle eines Sohnes, der sich auf der Intensivstation für Brandverletzte Stufe drei nicht hereintraut ans Bett des Vaters, weil er den Anblick der mit Polyester verklebten "Hautpartikelwüste" nicht ertragen kann, Reste eines Arbeitshemdes aus Billigstoff, das Feuer fing, warum auch immer.

Der Vater ist bei Köck ein Symbol für den Brandherd Europa, Schauplatz von zwei weiteren Geschichten, die in wechselnder Folge erzählt werden. Im Vordergrund steht das Schicksal einer fünfköpfigen Reisegesellschaft im verspäteten ICE von Hamburg nach Nirgendwo. Das hat auch seine komischen Seiten, was die Regie wohl zu dem Missgriff verleitete, die ohnehin schon stark typisierten Figuren in comicartige Tierkostüme zu stecken. Das zielt auf billige vordergründige Effekte und zwingt die Schauspieler Anne-Marie Lux, Carmen Witt, Ragna Pitoll, Reinhard Mahlberg und Julius Forster zu albernem Gepfötel und Gehopse.

Wirklich anrührend gestaltet sich dagegen die Umsetzung der stillen Geschichte von den zwei chinesischen Wanderarbeitern durch Katharina Hauter und Sven Prietz, die in Großaufnahme auf derselben Videowand zu sehen sind, die sonst die rasende Zugfahrt aus der Führerstandsperspektive zeigt (Video: Regina Hess). Von Henan Zhengzhou sind sie in die Toskana gekommen, in der Hoffnung, hier etwas Besseres zu finden als menschenverachtende Ausbeutung, um dann wieder in einer der ebenso miesen chinesischen Enklaven zu landen, in denen Kleider aus Billigstoffen "made in Italy" fabriziert werden, die so leicht Feuer fangen wie das Hemd des Vaters, von dem im Prolog die Rede ist.

Ein Gewinn für die ganze Aufführung ist der für den tollen Soundtrack verantwortliche Musiker Anton Berman als schillernder Kondukteur, Sänger, Racheengel und eiskalter Killer, wenn die finale Beseitigung der Zugbesatzung unumgänglich geworden ist.

