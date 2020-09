Szene aus „Dark Spring“: Shachar Lavi (Wendla) und Christopher Diffey (Melchior) oben in den Boxen (v.l.), unten Magid El-Bushra (Moritz) und Anna Hybiner (Ilse). Foto: Hans Jörg Michel

Von Matthias Roth

Frank Wedekinds "Frühlings Erwachen" aus dem Jahre 1891 (uraufgeführt 1906) trägt den Untertitel "Eine Kindertragödie". Man unterschied noch nicht zwischen Kindern, Jugendlichen, Pubertierenden oder Heranwachsenden. Das ist heute anders. Und vieles mehr. Hans Thomalla, 1975 in Bonn geboren, interessierte sich dennoch für das alte Stück und machte sein drittes Musiktheater daraus (nach "Fremd", 2011, und "Kaspar Hauser", 2016). In Mannheim wurde "Dark Spring" nun, Corona-bedingt verschoben, im Nationaltheater uraufgeführt.

Man trifft, wie bei Wedekind, auf Wendla (Shachar Lavi, Mezzosopran), Ilse (Anna Hybiner, Alt), Melchior (Christopher Diffey, Tenor) und Moritz (Magid El-Bushra, Countertenor), die alle Probleme mit oder wegen ihrer beginnenden Geschlechtsreife haben – aber Sex ist nicht alles in diesem Stück, zu dem der Komponist Wedekinds Text bearbeitete und Joshua Clover neue Songtexte schrieb. Der Zugriff auf das Textmaterial ist ein heutiger: Die Gesangsnummern sind denn auch keine Arien, sondern Songs. Der Komponist lehnt sich hier durchaus an Kurt Weill etwa an, verschärft aber die Harmonik mit feinen Dissonanzen und rezipiert dabei Macharten der Minimal Music.

Regisseurin Barbara Horáková Joly, die erstmals in Mannheim arbeitete, inszenierte das Stück als Bühnenshow. Sie lenkt dabei den Blick auf den wesentlichen Unterschied zum Originalstück: Es ist der fast musicalhafte Show-Charakter von "Dark Spring", der zwar immer wieder gebrochen wird, aber letztlich doch die 90 Minuten dominiert. Das ist auch der Unterschied zwischen der Jugend vor 130 Jahren und heute: Diese jungen Leute leiden nämlich nicht nur an sich selbst und der sie umgebenden Gesellschaft, sondern sie leiden vor allem auch am Bild ihrer selbst, ihrer eigenen Außenwirkung und dem Wunsch, einer nicht selten kommerziell geschaffenen Idealvorstellung nahezukommen: Man ist nicht mehr man selbst, sondern performt sich, und wenn es nicht anders geht, auch mit Hilfe von Drogen. Das Leben ist dabei der Laufsteg, den man als Bühne nutzt.

Annemarie Bullas Bühne verläuft zickzack rechts und links um das reich besetzte Schlagzeug herum und wird von solistischen Bläsern und Streichern flankiert. Der Dirigent Alan Pierson stammt aus Chicago, wo der Komponist Thomalla an der Northwestern University unterrichtet. Pierson hat die musikalische Sache gut im Griff. Vier drehbare, kubische Hohlkörper über jeweils zwei Stockwerke sind Zellen, Rückzugsorte oder Kopfkino für jeden der Protagonisten: Gedreht sind sie Projektionsflächen (Videos: Sergio Verde).

Inwieweit Corona-Abstandsbestimmungen die Inszenierung beeinflussten, lässt sich nicht genau sagen, denn die Themen Einsamkeit und Isolation sind auch dem Stück immanent, wo jeder nur mit sich selbst Sex hat.

Die Sänger und Darsteller profilieren die Bühnencharaktere als insgesamt dünnhäutige Wesen zwischen körperlich betonter Außenwirkung und innerer Seelen-Gefangenschaft: Besonders der schwule Moritz leidet stark an der Diskrepanz zwischen Innen und Außen. Die rund 200 Premierenbesucher im Opernhaus dankten allen beteiligten Akteuren für diese Produktion mit begeistertem Beifall.

Info: Nationaltheater Mannheim, nächste Aufführung am Freitag, 25. September. Kartentelefon 0621 / 1680.150. Internet: www.nationaltheater-mannheim.de