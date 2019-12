Von Heribert Vogt

Mannheim. Es herrscht hoher Wellengang im Mannheimer Schauspielhaus, bei gleichzeitiger gesellschaftlicher Windstille. Während der Stagnation des zaristischen Russlands im ausgehenden 19. Jahrhunderts weht kaum ein Hauch. Und auch in Anton Tschechows absurder Komödie „Die Möwe“ (1895) ist die Gesellschaft auf einem Landgut weitgehend von Lähmung befallen. Aber halt: Das stimmt nicht ganz. Denn in Christian Weises Inszenierung des Bühnenklassikers bewegt sich zwar äußerlich wenig – es dauert, bis die Sommergäste schließlich nach Moskau abreisen –, aber im Inneren der Menschen geht es doch hoch her.

Alle sind unglücklich, nicht im eigenen Leben angekommen, in unerreichbare Menschen verliebt, heillos in Widersprüche verstrickt. Da gehen die Seelenwogen hoch. Aber was den Verzweifelten nicht bewusst ist: In Wirklichkeit schwellen auch die Wogen der Zeit bereits an – in zehn Jahren beginnen die revolutionären Umwälzungen. Noch erscheint die See der Geschichte glatt. Jedoch in den Menschen tobt ein Kampf gegen die Aussichtslosigkeit, der bereits zu vereinzelten Schaumkronen führt. Wenn das keine Übergangsgesellschaft ist.

Das Bühnenbild von Paula Wellmann (auch Kostüme) zeigt riesige aufsteigende Wellenformen. Sie vermitteln eine erstarrte Dynamik, die irgendwann auch wieder losbrechen kann. Und das wird mitunter durch raffinierte Lichteffekte (Robby Schumann) auch simuliert: Dann scheinen die Wellen tatsächlich ins Rollen zu kommen. Sie sehen allerdings nicht wie Wasser aus, sondern sind in verschiedene Farben getaucht: mal sattgrün, mal sandgelb – da erinnern sie an Wanderdünen in einer lebensfeindlichen Wüste. Winkt hier der Treibhauseffekt?

Wohin die Lebensströmung die Menschen auch irgendwann treiben mag, ihre überschaubaren Wellentäler scheinen in der Gegenwart von unendlicher Langeweile und Trostlosigkeit überwölbt. Im ewigen Auf und Ab der Zeit versuchen die Figuren immer einmal wieder, eine Wellenwand hoch zu krabbeln, aber aufs Ganze gesehen, rutschen sie doch wieder ab oder purzeln herunter, bevor sie sich erneut mühsam berappeln. Vom freien Flug der Möwe können sie nur träumen.

So ergeht es auch dem jungen Konstantin (László Branko Breiding), der Schriftsteller werden will und von neuen Formen des Theaters träumt. Seine Mutter Irina (Johanna Eiworth) hingegen ist eine arrivierte Schauspielerin, die in der Vergangenheit gefangen bleibt. Der alte und gebrechliche Gutsbesitzer Sorin (Boris Koneczny) hadert mit seinem Leben der verpassten Chancen. Die junge Nina (Vassilissa Reznikoff) verlässt den noch um Anerkennung kämpfenden Konstantin zugunsten des bereits erfolgreichen Schriftstellers Boris (Christoph Bornmüller), der jedoch der Liebhaber von Konstantins Mutter Irina ist.

Gleichfalls zerrissene Menschen sind der Gutsverwalter Ilja (Eddie Irle), seine Frau Polina (Almut Henkel) und beider Tochter Mascha (Sarah Zastrau), die unglücklich in den von Nina verlassenen Konstantin verliebt ist. Der Arzt Jewgeni (Patrick Schnicke) und der Lehrer Semjon (Rocco Brück) komplettieren die ländliche Gesellschaft mit aufgewühlter Weltseele, deren Gewoge von dem Musiker Jarkow (Jens Dohle) untermalt wird.

Da geht – oder wankt – alles seinen tragikomischen Gang. Am krassesten wehrt sich die Schauspielerin Irina gegen den Determinismus: Mitunter wie von der Tarantel gestochen, tobt Johanna Eiworth über die Bühne – sie will und will sich nicht unterkriegen lassen und am ländlichen Seeufer weiterhin standesgemäß Hof hal-ten. Dafür teilt sie auch kräftig aus, nicht zuletzt gegen ihren Sohn Konstantin. Dieser startet zu Beginn mit Sturm und Drang, um jedoch bald zu resignieren. Eine zarte Person ist seine Geliebte Nina, die sich immerhin selbst treu bleibt.

Insgesamt eine dreistündige Aufführung über Vereinzelung. Scheinbar ohne Zusammenhang werden die Menschen vom Schicksal hierhin und dorthin gespült. Aber dennoch gibt es den vitalen Traum von einem glücklichen Leben. Der Zuschauer sieht die Schaumkronen unerfüllter Sehnsucht auf den Wellen tanzen. Und diese werden einmal eine neue Zeit erreichen. Die Hoffnung lebt also weiter – und deshalb auch in der Übergangsgesellschaft unserer Gegenwart.

Begeisterter Beifall für frappierende Bühneneffekte und klasse Darsteller.

Info: Termine: 13., 19., 25. Dezember; www.nationaltheater-mannheim.de