Von Peter Wiest

Heidelberg. Wunder gibt es bekanntlich immer wieder. Aber dieses gar nicht so kleine Wunder, das Freddy Wonder da zustande gebracht hat, ist wirklich außergewöhnlich. Gut 15 Jahre nach der ersten Aufführung seiner "Philharmonic Wonders", einem epochalen musikalischen Großprojekt mit Band und Philharmonischem Orchester 2004 in der Heidelberger Stadthalle, hat es der Lokal-Matador in Sachen Rock und Pop tatsächlich geschafft, dieses erneut auf die Bühne zu bringen, im Königssaal des Schlosses. "Ein Herzensanliegen" war ihm das, wie Freddy Wonder bei der Premiere sagte. Das war denn auch nicht nur den Musikern auf der Bühne anzumerken - auch das Publikum war zwei Abende lang mit Leib und Seele dabei.

Große und kleine Wunder beinahe im Minutentakt gab es da, als sich die Junge Südwestdeutsche Philharmonie gemeinsam mit der Freddy Wonder Combo in deren klassischer Besetzung sowie drei absolut "wondervollen" musikalischen Gästen die Ehre gab und ein Programm bot, das eine Art Quintessenz dessen darstellte, was gute Rock- und Pop-Musik der letzten Jahrzehnte prägte. Nicht nur diese allerdings: Einer wie Freddy Wonder kennt schließlich keine musikalischen Grenzen und hat absolut kein Problem damit, sich auch auf Bereiche der Klassik vorzuwagen, des französischen Chansons - oder sogar der italienischen Ballade.

Ganz im Gegenteil: Gerade die Songs aus diesen Genres gehörten mit zu den Höhepunkten dieses Abends, der immer wieder nicht nur bestes Entertainment, sondern auch jede Menge Überraschungen bot. Zu Letzteren gehörten die Gesangs-Parts von Ex-Wonder Sängerin Pat Appleton, mittlerweile mit der Gruppe "DePhazz" international erfolgreich, sowie von Kai Häfner und Markus Zimmermann. Alle drei vollbrachten an diesem Abend echte Stimm-Wonder - man kann es tatsächlich kaum anders ausdrücken. Die gesanglichen Höhen, in die sich etwa Markus Zimmermann bei Stücken wie "Eloise" von Barry Ryan oder "Music" von John Miles aufschwang, waren nicht minder Gänsehaut erregend wie Kai Zimmermanns "Unchained Melody" der Righteous Brothers. Ganz zu schweigen von dessen Duett mit Pat Appleton bei "Caruso" von Lucio Dalla, wobei man beinahe das Gefühl hatte, der berühmte Tenor stehe selbst auf der Bühne.

Stehender Applaus immer wieder für diese Darbietungen - aber auch für eher klassischen Rock wie Deep Purples "Smoke on the Water" mit einem exorbitanten Gitarren-Solo von Johannes Krayer oder für die unter die Haut gehenden Saxofon-Parts von Michael Steiner. Deutlich zu bemerken war, wie sich in der Combo brillante Individualisten zusammengefunden haben zu einem einheitlichen Ganzen, das dann mehr als nur Unterstützung erhielt durch die Jungen Philharmoniker unter Dirigent Volker Christ, deren geballte Kraft sich förmlich ergoss in den Königssaal und das diese "Wonders" perfekt abrundete. Christ, der die "Philharmonic Wonders" bereits 2004 dirigiert hatte, hielt die musikalischen Fäden nach wie vor fest in der Hand.

Welch ein Team, welche absolut passgenaue Kombination und welche Kooperation! Freddy selbst war denn auch deutlich anzumerken, welch lang gehegter Wunsch für ihn mit diesen beiden Aufführungen in Erfüllung ging. Vielleicht auch deshalb fiel es dem Mastermind hinter dem Projekt leicht, sich selbst immer wieder zurückzunehmen - und dann dennoch markante Höhepunkte zu setzen mit eigenen Darbietungen. Derzeit sind leider keine weiteren Konzerttermine geplant - was sich, Veranstalter aufgemerkt, möglichst schnell ändern sollte.