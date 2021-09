Von Andrea Döring

Mannheim. "Er war von Anfang an der Witzbold für jedermann", heißt es im Musical "Blume Peter" über das Mannheimer Original. Im Capitol feierte man Premiere mit einem Stück, das ein schwieriges Kapitel aus der Geschichte der Stadt aufgreift.

Seine Familie schickte Peter Schäfer, geboren 1875, abends in die Mannheimer Kneipen, um Blumen an den Mann zu bringen. "Kaaf mer ebbes ab!", bettelt der geistig behinderte Kleinwüchsige. Bald galt Blumepeter als Original. Man verschickt Ansichtskarten, auf denen er in verschiedenen Posen abgebildet war. Für Karnevalisten war er ein Maskottchen.

Doch das Musical beleuchtet vor dem Hintergrund des schillernden Mannheimer Nachtlebens auch die dunklen Seiten im Leben des Mannes. Nicht nur die Familie, auch Kneipen- und Varietébesitzer nutzen sein Anderssein, um Geld zu verdienen. Vor dem Spott und der Gewalt auf der Straße schützen sie ihn allerdings nicht. Sehr berührend gibt Hauptdarstellerin Sandra Maria Germann der Not und der Verwirrung dieses gequälten Menschen Ausdruck. Capitol-Geschäftsführer Torsten Riehle produzierte auf der Basis von Buch und Regie von Georg Veit mit Kompositionen von Rino Galiano unter der musikalischen Leitung von Michael Herberger ein Musical, das unter die Haut geht.

"In dunklen Winkeln meines Herzens", Refrain eines der gefühlvollen Lieder von Galiano, sehnt sich Susanne, Peters Schwester, gespielt von Ronja Rückgauer, nach Normalität. Überzeugend stellt sie die Zerrissenheit dar zwischen dem Verantwortungsbewusstsein als Schwester und dem Wunsch, das eigene Leben zu gestalten.

Vom Schicksal gebeutelt ist auch Freund Karl Buck. Vor dem Ersten Weltkrieg stellt ihn Sascha O. Bauer schwungvoll als Hans-Dampf in allen Gassen dar. Als gebrochenen Mann nach der Zeit im Schützengraben, der darunter leidet, Peter im Stich gelassen zu haben, zeigt er sich eindrucksvoll. Wie Susanne nimmt auch Karl Buck Peter immer wieder an die Hand. Doch sie führen ihn an Orte, an denen der nicht sein will. "Die sin all bekloppt", erklärt Peter, warum er aus Weinheim ausgerissen ist. Blumepeter wurde zunehmend aggressiv, galt als Exhibitionist. In die "Nervenklinik" nach Weinheim muss Peter Schäfer im Jahr 1919. Zehn Jahre später kommt er in die geschlossene Abteilung der "Heil- und Pflegeanstalt" Wiesloch, wo er 1940 unter ungeklärten Umständen stirbt.

In dieser Klinik findet das Musical Anfang und Ende. "Wie beginnen wir?", fragen sich die Insassen mit lose hängenden Zwangsjacken angesichts der Aufgabe, die Geschichte des Blumepeters zu erzählen. "Ruft ihn bei seinem Namen!", rät die Brunslissl, die vor ihrer Einweisung ins Irrenhaus für die Sauberkeit in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt zuständig war. Mit dem Ärmel der Zwangsjacke putzt sie den Boden der Bühne. Wie fast alle Darsteller schlüpft Schauspielerin Susan Horn überzeugend in mehrere Rollen. So spielt sie Peters Mutter, eine Varietébesitzerin, eine Krankenschwester und eine Kranke aus der Anstalt. Thomas Simon gibt ebenfalls einen Insassen, aber auch den Vater und einen Kneipenwirt. Hartmut Lehnert wird vom Doktor schnell zum Irren und dann zum Obernazi. Auch Rosa Sutter schlüpft nahtlos vom schicken 20er-Jahre-Kleid in den weißen Kittel.

Praktisch sind die Zwangsjacken: Dreht man sie um, wird aus ihnen der Arztkittel. Das Stück arbeitet mit Zeitsprüngen. In einem großen Würfel befinden sich Möbel und Requisiten. Mit Gummibändern sind die Seiten aneinander befestigt. Viel Einfühlungsvermögen zeigt die Band unter der Leitung von Pianist Daniel Prandl: Mit flotten Charleston-Klängen und Marschmusik versetzen sie die Zuschauer in die Zeit vor rund 100 Jahren, als das Leben nicht nur für Behinderte kein Zuckerschlecken war.

"Ich her se kumme, die sin bees", wiederholt Germann immer wieder eindringlich zu Walzerklängen am Ende des Stückes. Wahrscheinlich wurde Peter Schäfer Opfer des "Euthanasieprogramms" der Nazis. Satzfetzen aus Goethes "Erlkönig" kontrastiert von Paul Celans "Todesfuge" stellen das Publikum erneut vor die Frage, warum die Kulturnation Deutschland im Nationalsozialismus so viel Schuld auf sich geladen hat. Das Musical stellt das alte Mannheimer Original wieder ins Rampenlicht, doch der Blick auf den Blumepeter ist ein neuer, menschlicherer.

