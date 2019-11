Von Arndt Krödel

Heidelberg. Heiner Knaub, der gebürtige Eberbacher, ging im Alter von 24 Jahren an das Bauhaus in Dessau und durfte keine Geringeren als Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer und Paul Klee zu seinen Lehrern rechnen. Bei jedem der Meister studierte er eine bestimmte Fertigkeit. Durch seine außerordentlichen Begabungen wurde er in die exklusive „Baulehre“ aufgenommen, nach den Worten von Bauhaus-Gründer Walter Gropius „die wichtigste, letzte Zone der Lehre am Bauhaus“. Auf dem Unterrichtsplan standen unter anderem Baukonstruktion, Statik und Eisenbeton. Einen Namen machte sich Knaub aber mit seiner Malerei, in der Einflüsse von Klee unübersehbar sind.

Insgesamt 62 seiner Werke zeigt jetzt eine Ausstellung im Museum Haus Cajeth in der Heidelberger Altstadt. Barbara Schulz von der Stiftung Sammlung Hassbecker hat die Exponate zusammengetragen, darunter viele Leihgaben von Ricarda Wottawa, Tochter des 1975 gestorbenen Malers. Er malte sie als Kind, Blockflöte spielend, ein Bildnis, das ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wird.

Es finden sich wiederkehrende Motive, fast immer in Tempera auf Karton gemalt – Landschaften, Häuser, Stillleben, Boote am Meer, Tauben. Es ist das „Naheliegende“, wie Schulz in ihrer Einführung eine Charakterisierung der Kunsthistorikerin Barbara Riederer zitierte: „Er malte seine Motive in dieser Zeit in einfachen, fest umrissenen Formen, wie jemand, der sich seines Gegenstandes versichern will“.

In „Fischer im Boot“ fängt Knaub den kraftvoll-dynamischen Moment des Einholens eines gefüllten Netzes ein. Das Kahnmotiv nimmt er erneut in „Barche e Case“ auf (1969), wo kubische Häuser in leuchtenden Farben mit den zugespitzten Ovalformen der Boote kontrastieren. Es sind mediterrane Motive, die in der Ausstellung einen breiten Raum einnehmen. Sie spiegeln einen Sehnsuchtsort des Malers wider, der etliche Reisen auf die italienische Insel Ischia unternahm.

Eine „Sensation“ unter den Exponaten ist nach Barbara Schulz Knaubs in seinem Dessauer Studium entworfener Plan für die „Wochenendkolonie Wassersport-Verein Klein-Köris“, die er 1930 auf Karton zeichnete und klebte, mit konkreten Angaben für die Standorte von Bäumen und Sträuchern. In Knaubs späteren Bildern traten formale Aspekte in den Vordergrund, seine Motive vereinfachten sich immer mehr und wurden auf Grundlinien zurückgeführt.

Kombiniert ist die Knaub-Ausstellung mit Objekten und Bildern von Costante Pezzani, einem italienischen Künstler der Outsider Art, den Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts der Stadt Heidelberg, vorstellte. Seine fröhlich anmutenden Flugzeugmodelle sind dem Besucher des Museums bereits gegenwärtig. Die Bilder von Pezzani, der 30 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt zubrachte, zeigen Fantasiearchitektur, inspiriert von seiner Heimatstadt Sabbioneta in der Poebene.

Die Charakteristiken des Bauhauses Dessau veranschaulichte der Historiker Florian Schmidgall vom Deutschen Verpackungsmuseum Heidelberg, wo gegenwärtig die Ausstellung „bauhaus populär“ gezeigt wird. Heiner Knaub kam 1928 ans Bauhaus Dessau, als der Schweizer Hannes Meyer dessen Leitung von Walter Gropius übernahm. Er transformierte die Kunstschule, wie Schmidgall erläuterte, in ein „Labor der Moderne“ und führte so viele Neuerungen ein, dass er schon nach zwei Jahren wieder entlassen wurde. Knaub untersuchte unter Meyer unter anderem die Funktion des Gartens „als Erweiterung des Lebensraumes“.

Info: Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, bis 7. März. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, Samstag 11.30 bis 17 Uhr.