Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Ihre Sprünge sind waghalsig und riskant. In ihnen liegt ein Gefühl der Freiheit und der Schwerelosigkeit. Wenn sich die jugendlichen Klippenspringer von einem der schroffen Felsen an der malerischen Küste von Marseille stürzen, schweben sie für einen langen Moment zwischen Himmel und Meer im reinen Blau. Mehdi (Alain Demaria), Marco (Kamel Kadri) und ihre Clique springen, um sich lebendig zu fühlen; sie lieben die Gefahr, weil sie eine Art Existenzbeweis ist. "Ich flirte mit dem Tod", sagt Mehdi, der Mutigste von ihnen.

Dominique Cabrera inszeniert mit ihrem nach einem Roman von Maylis de Kerangal entstandenen Film "Corniche Kennedy", der bei den Filmtagen des Mittelmeeres im Karlstorkino gezeigt wird, zunächst und vor allem eine Faszination. Offen und ohne doppelten Boden huldigt die französische Regisseurin der Schaulust und dem Rausch der Gefahr, den Körpern der Jugend und ihrer Sehnsucht nach Entgrenzung. Dabei entstehen zwar schöne, auf Dauer aber auch etwas langweilige, merkwürdig spannungsarme Bilder. Denn Cabrera versäumt es, diese in den Kontext einzuordnen und mit ihnen jene Geschichte zu erzählen, in der - so ihr Ansatz - die soziale Differenz durch die Erfahrung des Körperlichen aufgebrochen wird.

Das beginnt schon damit, dass sich Suzanne (Lola Créton), eine Schülerin aus wohlhabendem Milieu, die aus einer Bewunderung heraus Anschluss an die Gruppe sucht, eher ungeschickt und seltsam verschüchtert den arabischstämmigen Vorort-Jugendlichen nähert.

Ihre Motive, ihr Charakter und ihr sozialer Hintergrund bleiben blass. Doch auch die Lebensbedingungen der sozialen Außenseiter, die teilweise in undurchsichtige kriminelle Geschäfte verstrickt sind, gewinnen kaum Kontur. Dominique Cabrera fokussiert vornehmlich auf die Sprache der Körper. Und da ist es offensichtlich kein Widerspruch, dass die schweigsame Suzanne, Medhi und Marco bald verliebte Freunde sind und der Rest der Clique mehr oder weniger aus dem Blickfeld gerät.

Stattdessen widmet sich die Regisseurin in einer etwas holprig erzählten Parallelhandlung den kriminellen Machenschaften, in die Marco als Fahrer einer Drogenbande verstrickt ist. Ein verdeckter Ermittler wird enttarnt und getötet; und Marco soll unter dem erpresserischen Druck der Polizei den Aufenthaltsort der Täter verraten. Währenddessen träumen Mehdi und Suzanne nach einer gemeinsam verbrachten Nacht in einer Strandidylle von romantischer Weltflucht. In diesen Momenten stiller Poesie und Vertraulichkeit, in denen die Natur zum Rückzugsort wird, gewinnt das idealische, unbedingte Lebensgefühl der Jugend eine Schönheit, von der "Corniche Kennedy" hauptsächlich zehrt. Dominique Cabrera hat sich offensichtlich von der Anmut ihrer Helden bereitwillig verführen lassen und dabei das soziale Potenzial ihres Dramas vergessen.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, Originalton mit englischen Untertiteln: 25. Januar, 15.30 Uhr.