Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wer Picasso, Kirchner und Co. noch sehen möchte, sollte sich beeilen: Noch bis 17. Februar zeigt das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) die Ausstellung "Unwirklichkeiten. Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso". Sie wurde am 14. Oktober 2018 eröffnet und ist die erfolgreichste Ausstellung, die je im KMH gezeigt wurde. Von der Besucherzahl her überflügelt sie bereits jetzt die Ausstellung "Eine Stadt bricht auf. Heidelbergs wilde 70er", die 2014 zu sehen war. Voraussichtlich werden rund 17.000 Besucher die 100 Exponate gesehen haben, wenn sie ab 18. Februar wieder zu ihren Leihgebern zurückreisen.

Hintergrund Die Ausstellung "Unwirklichkeiten - Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso" ist bis einschließlich Sonntag, 17. Februar, zu sehen im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Hauptstraße 97. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (www.museum.heidelberg.de). Dazu bieten die [+] Lesen Sie mehr Die Ausstellung "Unwirklichkeiten - Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso" ist bis einschließlich Sonntag, 17. Februar, zu sehen im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Hauptstraße 97. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (www.museum.heidelberg.de). Dazu bieten die Museums-Mitarbeiter noch folgende Führungen: Samstag, 9. Februar, 15 Uhr mit Elisabetta Beghini Sonntag, 10. Februar, um 11 Uhr mit Elisabetta Beghini sowie um 15 Uhr mit Kai Lichtenauer Montag, 11. Februar, 10 bis 12 Uhr: Museums Montag 60 plus "Am Waldrand", Spaziergang zu den Wäldern aus Farben und Formen mit Angelika Dirscherl, Anmeldung unter Tel.: 06221.5834010, Gebühr 4,50 Euro. Dienstag, 12. Februar, 12.15 bis 12.45 Uhr "Kunst am Mittag" mit Eva Wick, "Verträumt, verklärt, verspielt: Kunstgeschichte kompakt" sowie am Mittwoch, 13. Februar, mit Yvonne Stoldt "Aquarell, Gouache, Lithographie" und am Donnerstag, 14. Februar, von 12.15 bis 12.45 Uhr mit Angelika Dirscherl "Die andere Hälfte des Tages - Gemalte und gezeichnete Nacht". Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr Finissage (siehe Artikel) Samstag, 16. Februar, um 15 Uhr: Führung mit Elisabetta Beghini, ebenso am Sonntag, 17. Februar, um 11 Uhr sowie um 15 Uhr mit Kai Lichtenauer.

Möglich sei dieser Erfolg auch durch die starke und engagierte Unterstützung des Freundeskreises des KMH und seines Vorsitzenden Dr. Manfred Lautenschläger gewesen, so Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp. Lautenschläger hat Werke von Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner und Max Pechstein aus seiner eigenen Sammlung zur Verfügung gestellt. Das motivierte weitere Privatsammler ebenso wie hochrangige Museen aus Deutschland und der Schweiz.

Kuratorin Dr. Dagmar Hirschfelder hat mit der Auswahl der Bilder die Tür in die Moderne weit geöffnet, analog zur Ausstellung "Weitsicht", die dies vom 29. September 2016 bis 29. Januar 2017 im fotografischen Bereich unternommen hatte. Formate wie die "Künstlergespräche" im Rahmen der ‚Weitsicht‘ und jetzt die Reihe "Kunst aus Leidenschaft. Heidelberger Sammler und Persönlichkeiten" tragen zusätzlich dazu bei, dass Kunst aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird.

Für die Finissage am Freitag, 15. Februar, haben sich die Ausstellungsmacher ein spanisches Programm "Bienvenido y adiós" ausgedacht: Nach der Begrüßung um 18 Uhr durch Dr. Frieder Hepp gibt es um 18.30 und um 19 Uhr Sonderführungen mit Josua Walbrodt zu den spanischen Meistern Goya, Dalí, Miró und Picasso. Um 20 und um 20.30 Uhr führt Dr. Dagmar Hirschfelder zu den Highlights der Ausstellung. Jonas Khalil spielt spanische Musik auf der klassischen Gitarre, es gibt Tapas und Cava.