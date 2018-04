Von Rainer Köhl

Mannheim. Strahlende Helden sind sie nicht, das Protagonistenpaar in Monteverdis Oper "Die Krönung der Poppea". Eher das Gegenteil: bad guys. Die schöne Kurtisane Poppea, die durch unbeirrten Macht-willen auf den Thron gelangt, und Kaiser Nero, der alle aus dem Weg räumt, um die Geliebte zur Kaiserin zu machen, das ist eine antike Geschichte, die im Barock ungewohnt modern war und eher für heutige Verhältnisse zugeschnitten ist. Das Zeitlose dieser Oper hat Regisseur Lorenzo Fioroni in seiner stürmisch umjubelten Neuinszenierung am Mannheimer Nationaltheater packend umgesetzt.

Antike Vorlage, barocke Weltsicht und heutige Perspektive ließ der Regisseur mit seinem Team spannend aufeinandertreffen. An Monteverdis Wirkungsort Venedig wurde die Oper uraufgeführt, und in der Lagunenstadt wird sie auch in der Neuinszenierung verortet. Es wird kein Postkarten-Venedig gezeigt, Paul Zoller (Bühne) deutet die dunklen Seiten an: Wasser steht knöchelhoch auf der Bühne, die Darsteller waten hindurch, und Müll verschmutzt es, wie heute noch.

Die schwarzen Gondeln werden hereingetragen von der Dienerschaft. Mal lässt Amor sich so kutschieren, mal kommt das Liebesnest von Nero und Poppea auf der Gondel herbei. An heiteren Momenten und ironischen Aperçus ist die Inszenierung reich und ebenso an wunderschönen Bildern. Große Staatsaktion wird aufgefahren zu den Funeralien von Neros toter Mutter: Dabei lässt der Kaiser gleich seinen ganzen Palast vom Volk an Stricken herbeiziehen zu den martialischen Klängen einer Trauermusik. Befehligt von Nero, der ohnehin gerne Gott spielt in einer Inszenierung, die das barocke Spektakel nicht scheut.

Etliches von dem frühbarocken Weltbild fließt in die Aufführung. Die Jesuiten geistern über die Bühne, und das Interesse daran, den Dingen des Lebens auf den Grund zu gehen, wird entwickelt in der Sezierung des toten Seneca, der sein Leben verbüßte, nachdem er Kritik am liederlichen Lebenswandel Neros wagte. Dekadent sind dieser Kaiser Nero und seine Weltordnung sicherlich, aber fast schon auch sympathisch in seiner schonungslosen Offenheit. Beherzt reißt er in seinem Palast die schmückenden Stofftapeten von den Wänden, sodass die nackten Kulissen seines Staates sichtbar werden. Und wie Poppea tritt er kaum im prunkenden Ornat auf, sondern in derbem barocken Kampfanzug. Stattdessen hat Kostümbildnerin Sabine Blickenstorfer den Chor prächtig in Schwarz, mit weißen Halskrausen, gekleidet.

Auch musikalisch ist die Aufführung überragend. Mit den barocken Techniken und Gesangsweisen haben die Sänger keine Mühe, gehen vielmehr fabelhaft darin auf. Insbesondere Nikola Hillebrand als Poppea, die beseelte Lyrik mit inniger Wärme strömen lässt, um dann wieder mit attackenreichen Koloraturen sängerischen Furor zu entfachen. Immer klangschön und hochpräsent.

Der Tenor Magnus Staveland als Gast gab dem Nero wütende Eindringlichkeit und virtuose Gestaltung. Wenn er am Ende mit Poppeas Hilfe Amor erwürgt, so mag dies verstörend wirken, lässt aber wenig Zweifel an Neros Herrscher-Charakter, welcher der Liebe nicht bedarf. Leidvolle Klagen lässt Marie-Belle Sandis als Ottavia klangvoll strömen, und als Ottone, Poppeas Ex, lässt Terry Wey starke Nuancen seiner ausdrucksstarken, schmiegsamen Stimme hören.

Stimmlich und darstellerisch fesselnd war der Seneca das Bartosz Urbanowicz, der mit farbenreich wohlgetöntem Bassbariton dem Philosophen ebenso viel Weisheit wie Witz gab. Uwe Eikötter als Arnalta in köstlicher Travestierolle, Amelia Scicolone als fein gestaltende Drusilla, Valentin Anikin als prächtig getönter Mercurio, der Knabensopran Fridolin Bosse als Amor: Diese und noch viel mehr Solisten sorgten für große Begeisterung.

Der Alphabet-Chor aus Mannheim übernahm die Aufgabe des Volkschors am Kaiserhof, sang eigens arrangierte barocke Chorstücke mit folkloristisch getöntem Elan.

Wie schon in Monteverdis "Heimkehr des Odysseus" musizierte das Ensemble "il Gusto Barocco" unter der agilen Leitung von Jörg Halubek auf historischen Instrumenten: überaus mitreißend, vital und erlesen klangvoll. Eine eigene Fassung der Oper wird geboten, die durch einige barocke Fremdwerke sehr stimmig bereichert wird.