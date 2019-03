Von Milan Chlumsky

Mannheim. Diversität und Experimente in der Architektur machen eine Stadt lebendig und schützen vor Langeweile. Der Mannheimer Kunstverein zeigt jetzt, welche Möglichkeiten es in der Vergangenheit für deutsche und österreichische Architekten gab, um ungewöhnliche Projekte zu entwickeln und Elemente der Kunst mit der Architektur zu verbinden.

Auf den ersten Blick ein leichtes Unterfangen, doch bei näherem Betrachten schwierig. Denn die Architektur hat die Aufgabe, bestimmte Funktionen zu erfüllen, Regeln einzuhalten und Vorschriften (etwa der Brandschutzverordnung) zu genügen. Ist es überhaupt möglich, Kunst und Architektur organisch zu verbinden?

Zwei österreichische Architekten, Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und der Maler Klaus Pinter haben 1967 die Gruppe Haus-Rucker-Co in Wien gegründet, um sich intensiv mit der Idee einer Vereinigung der beiden Positionen auseinanderzusetzen. Das Ziel war aber die Horizonterweiterung und das intensive Erleben der Stadtarchitektur als wesentlicher Faktor des Gemeindelebens.

Den Dreien fiel auf, dass die meisten Menschen achtlos an vielen Bauten in der Stadt vorbeigehen und sie überhaupt nicht wahrnehmen, auch wenn diese es verdient hätten. Eine schräg aufgestellte Betonplatte auf dem Wiener Naschmarkt dagegen brachte die Passanten dazu, auf eine etwas erhöhte Plattform zu steigen, bevor sie durch die Öffnung in der Platte weitergingen und schließlich wieder auf der festen Erde landeten. Die meisten haben dann innegehalten, um den schon 1780 gegründeten ursprünglichen Bauernmarkt bewusst wahrzunehmen. Und sich bei den Haus-Rucker-Co Architekten zu bedanken, dass dadurch auch der Bau der Westautobahn durch den Markt vereitelt wurde.

1970 eröffnete die Gruppe eine Nebenstelle in Düsseldorf, 1971 schloss sich der Architekt Manfred Ortner der Gruppe an. 1972 siedelte der Maler Klaus Pinter nach New York über, um dort mit anderen Künstlern das zweite Haus-Rucker-Studio zu öffnen. Fünf Jahre später wurde es wieder geschlossen, die Künstler gingen eigene Wege. 1987 eröffnete Laurids Ortner ein eigenständiges Architekturbüro, 1992 wurde die Haus-Rucker-Co endgültig aufgelöst.

Einigen sind die Aktivitäten der Gruppe während der documenta 5, 6 und 8, vor allem der "Rahmenbau" am Friedrichsplatz in Kassel geläufig, wo sie einen quadratischen Rahmen aufstellten, der einen ausschnittartigen Blick auf die dahinter liegende Landschaft und das Orangerie-Gebäude ermöglichte. Auch hier ist das Bewusstmachen der umliegenden Landschaft und Architektur das Ziel - gemäß der ursprünglichen Idee von Haus-Rucker-Co: Diese kam vom österreichischen Ausdruck für Hausruck, das auch Wegrücken bedeutet, einer neuen Wahrnehmung statt eines gleichgültigen Blickes auf die städtische Architektur.

Die schöne Ausstellung im Mannheimer Kunstverein erinnert anhand von Zeichnungen und Modellen an zahlreiche Projekte der Gruppe. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die eine oder andere Idee sehr gut in den architektonischen Lösungen der Konversionsflächen - sowohl in Mannheim wie auch in Heidelberg - ausnehmen würde, um der Monotonie-Falle zu entgehen.

Info: "Haus-Rucker-Co, Städtisches Werkzeug" im Mannheimer Kunstverein bis 12. Mai.