Von Milan Chlumsky

Mannheim. "Nulla dies sine linea", soll der Universalgelehrte Plinius der Jüngere dem größten griechischen Maler der Antike, Apelles, in den Mund des gelegt haben: Kein Tag ohne eine Linie. Apelles ging im Streit mit seinem Malerkollegen Protogenes um die feinste gemalte Linie als Sieger hervor. Protogenes war zuvor bei Apelles erschienen und gab ihm ein Blatt mit einer fein gepinselten Linie. Apelles erkannte sofort die Herausforderung, er antwortete mit einer noch feineren Linie. Er ließ keinen Tag verstreichen, an dem er sich nicht im Ziehen feiner, gerader Linie übte.

Diese Geschichte kommt dem Betrachter in den Sinn, wenn er vor den wandgroßen Zeichnungen des Holländers Robbie Cornelissen in der Mannheimer Kunsthalle steht. Seine bis zu 13 Meter breiten Architekturzeichnungen verweisen – obgleich nur mit Bleistift oder Graphit (gelegentlich auch Pigment) gezeichnet – ebenfalls auf diesen antiken Streit. Eine 13 Meter lange Linie zu ziehen und dabei der Fantasie freien Raum zu lassen, ist eine Herausforderung.

Schon zwei Mal hat Cornelissen im Centraal Museum in Utrecht Ausstellungen mit dem Titel "The Line" (2011 und 2018) gezeigt und dabei die Besucher gebeten, ihm bei einer der Linien, die er durch den Ausstellungsraum zog, behilflich zu sein. Somit haben die Besucher selbst erfahren können, was es bedeutet, in solchen Dimensionen zu arbeiten.

Was freilich den Künstler von anderen unterscheidet, ist die Fantasie, mit der er seine Architekturen verändert. Oft entsteht das Gefühl, dass ein funktionales Raumgefüge ins Reich des Märchenhaften driftet, weil ein oder zwei Elemente das räumliche Konzept sprengen. Er scheint das Rätselhafte regelrecht zu suchen.

Der zweite Teil der Ausstellung ist Cornelissens filmischen Arbeiten gewidmet. Ähnlich wie der große südafrikanische Künstler William Kentridge (dessen Arbeit "The Refusal of Time" im Kubus der Kunsthalle zu sehen ist) hat der Holländer in einen Teil der animierten Zeichnungen auch Personen eintreten lassen. Diese fehlen gänzlich in seinen Zeichnungen, dafür ersetzen die Bildabfolgen das Auge, das bei den Zeichnungen bis ins kleinste Detail wandern kann. Auch der Ansatz ist anders: Robbie Cornelissen will sich den Themen widmen, die ihn besonders interessieren: dem Klima oder der Rolle des Menschen in der heutigen Gesellschaft, die, wie er glaubt, völlig "entgleist ist". "Terra Nova" lautet der Titel dieser Animation, die auf der Basis unzähliger Zeichnungen entstand und, wie der Kurator Thomas Köllhofer sagt, "... aus additiven Bildsequenzen und Assoziationsräumen besteht, ohne einem eindeutigen Erzählstrang" zu folgen. Dennoch ist die Botschaft klar: Die Welt, in der wir leben, wird zunehmend von Menschen (verschiedener Professionen) zerstört, eine "Rettung" erscheint unwahrscheinlich. Cornelissen verlangt auch nicht von seinem Astronauten, dass er eine Lösung findet, und lässt daher offen, wohin seine Reise durchs All führt.

Summa summarum üben die Riesenformate durch ihre leeren Räume und überraschenden Sichtweisen eine starke Anziehungskraft auf den Besucher aus. Cornelissen Zeichnungen bleiben bis zur letzten Linie spannend. Auch wenn die Räume menschenleer sind.

Info: Kunsthalle Mannheim, bis 13. 3. 2021. Katalog im DCV-Verlag, Engl./Deutsch, 24 Euro.