Von Milan Chlumsky

Mannheim. Kaum fünfzehnjährig, begann Henri Laurens nicht nur eine Steinmetzlehre, sondern absolvierte auch einen Zeichenkurs und geriet unter den Einfluss von Auguste Rodin, des wohl größten Bildhauers des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite stand Aristide Maillol, der um die Jahrhundertwende erste Erfolge mit weiblichen Körpern feierte. In welche Richtung also sollte Laurens gehen, mit wem darüber reden?

Als er 1907 nach Montparnasse zog, freundete er sich mit Georges Braque an, der ihn nicht nur in das Künstlermilieu einführte, sondern ihm auch die Hauptmerkmale des synthetischen Kubismus erklärte. Radikal änderte sich sein Stil und ab 1915 griff Laurens die Gestaltungsprinzipien seiner Malerkollegen auf, die er ins Dreidimensionale übertrug.

1917 schloss er auch Freundschaft mit Juan Gris, Pablo Picasso und Amedeo Modigliani, allesamt Künstler, die einen neuen Weg wagten und mit unterschiedlichen Materialien experimentierten. Henri Laurens tat es ebenfalls: Sein Material ist nicht nur Stein, sondern auch Holz, Ton, und Blech, meist farbig gefasst. In der Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle ist ihm ein ganzer Saal gewidmet, in dem diese erste Periode und der allmähliche Übergang zu voluminösen abstrakten - menschenähnlichen - Formen, nicht selten von prismatischen Brechungen und kantigen Konturen begleitet, zu sehen ist.

Zwei Arbeiten dominieren die Suche nach der neuen Form: der fragile Clown (1915), der eigentlich nur aus Kegel und Zylinder gebaut ist, und die farbige Assemblage Flasche und Glas, die am Ende eines Lernprozesses stehen und den neuen Weg vorzeichnen. Hier machte der junge und bescheidene Bildhauer die ersten Schritte in der Zerlegung einzelner Elemente verschiedener Körper und auch Stillleben in stereometrische Raumelemente, die jedoch fast immer die menschliche Gestalt als künstlerisches Ergebnis haben. Laurens kam seinem Ziel näher, das Innere und Äußere einer Figur auszudrücken.

Die 1930er Jahre waren von der Suche nach neuen Volumina gekennzeichnet. Das Hauptmaterial ist jetzt die Bronze. "Obwohl er ungern über seine Kunst sprach, erklärte er mir, wie die Bronze, ein weicheres und geschmeidigeres Medium, ihm erlaubt hatte, kühner zu werden, sich vom statischen, geometrischen Kubismus fort - und auf einen dynamischeren und plastischeren Lyrismus zu bewegen," so charakterisierte der Fotograf Brassaï diese Arbeiten. Laurens war nie bekennender Surrealist, sein Bemühen, das Innere und Äußere in fließenden Formen und Volumina auszudrücken, passte in keine Kunstschublade.

Der Bildhauer beschränkte sich zunehmend auf die Darstellung des weiblichen Körpers, wohl auch deswegen, weil es seiner Vorstellung von Geschmeidigkeit der Form am besten entsprach. Beim Beginn einer Arbeit wusste er nicht unbedingt, was daraus resultieren würde. Es war das Verfahren der Formung, das ihn zu immer neuen, kühnen und dynamischeren Gestaltungskonzepten führte. Wie facettenreich seine Frauenakte sind, lässt sich beispielsweise in seiner "Geflügelten Sirene" (1948) erkennen, in der die eleganten Flügel dem scheinbar mythologischen Wesen gewachsen sind, das zugleich Tier und Mensch ist, mit einer mächtigen Flosse anstelle von Füßen.

Schon in den 1930er Jahren hatte Laurens begonnen, den geordneten Aufbau des Körpers in Frage zu stellen und mit Ausdrucksformen zu experimentieren. Die ersten schönen Wellentöchter entstanden fast aus dem Nichts. So ist zwar in einer der schönsten Arbeiten zu sehen, wie sich in seiner "Okeanide" der schlanke Rumpf mit den mächtigen Oberschenkeln verbindet, wie dieser linke Fuß auf einer Muschel steht und wie die rechte Hand Haare, Schal oder eine aufkommende Welle festhält, doch die Skulptur erfasst man nur, wenn man langsam um sie herum schreitet und ihre Formen im Geist komplettiert. Eine unbekannte Harmonie wohnt diesen mythologischen Frauenwesen inne, voll von "plastischem Lyrismus".

An die 60 Plastiken, 50 graphische Blätter, Zeichnungen, Collagen und Künstlerbücher umfasst diese schöne Retrospektive des 1954 gestorbenen Bildhauers und begnadeten Autodidakten.

Info: "Henri Laurens - Wellentöchter", bis 16. Juni. Katalog: 29,80 Euro. www.kuma.de