Mannheim. (hab) Prof. Wilfried Rosendahl ist seit Beginn des Jahres neuer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (rem). Er folgt auf Alfried Wieczorek. Rosendahl gilt als kompetenter und erfahrener Kenner aller Bereiche der Reiss-Engelhorn-Museen. Im Rahmen seiner vielfältigen Tätigkeiten in den Reiss-Engelhorn-Museen war er unter anderem Projektleiter und Kurator verschiedener großer Sonderausstellungen wie beispielsweise "Schädelkult" (2011), "Die Medici – Menschen, Macht, und Leidenschaft" (2013) und "Javagold – Pracht und Schönheit Indonesiens" (2019). Ebenso gehören zahlreiche Kinder- und Familien-Mitmachausstellungen zu seinem Aufgabenschwerpunkt. Seit 2004 leitet Rosendahl das "German Mummy Project", ein großes, interdisziplinär und international aktives Mumienforschungsprojekt.

Rosendahl, geboren 1966 in Ratingen, ist bereits seit 2004 in verschiedenen Positionen in den Reiss-Engelhorn-Museen tätig. Seit 2016 ist er Direktor für den Bereich "Archäologie und Weltkulturen" sowie seit 2017 stellvertretender Generaldirektor für den gesamten Museumskomplex. Darüber hinaus ist er Wissenschaftlicher Vorstand und Geschäftsführer des Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie.

Rosendahl studierte von 1986 bis 1992 Geologie, Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte und Zoologie in Köln. 1994 schloss seine Promotion daran an. Von 1994 bis 1996 absolvierte er ein Volontariat am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Aufbauend auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit der eiszeitlichen Tierwelt Mitteleuropas folgte von 1996 bis 1998 die Mitarbeit in einem EU-Projekt zur pleistozänen Umwelt am Institut für Paläontologie der Universität Bonn. Von 1998 bis 2003 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU-Darmstadt mit dem Forschungsschwerpunkt Mensch, Klima und Umwelt.

"Die Reiss-Engelhorn-Museen stehen für wissenschaftlich fundierte und zugleich publikumsorientierte Ausstellungen und eine familienfreundliche Ausrichtung. Sie sind überregional und international als Ort der Bildung, Unterhaltung und Forschung anerkannt. Ich bin davon überzeugt, dass es Wilfried Rosendahl gelingt, diese ausgezeichnete Positionierung in der Museumslandschaft auszubauen und die Verbindung der REM mit den wichtigen Themen der Stadtentwicklung weiter zu vertiefen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Update: Sonntag, 10. Januar 2021, 20 Uhr