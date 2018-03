Von Rainer Köhl

Mannheim. Eine umjubelte Siegerband, das war das Vincent Eberle Quintett beim Publikumswettstreit um den Neuen Deutschen Jazzpreis 2018. Drei Formationen waren zum Finale in der Alten Feuerwache Mannheim angetreten, belohnt wurde das Siegerquintett für seine mitreißende Spielfreude, instrumentale Bravour und homogene Bandstruktur.

Am Jazz-Institut der Münchner Musikhochschule haben sich die fünf zusammengefunden. Technisch und musikalisch zeigten sie sich enorm auf Zack, musizierten traditionsverbundenen Modernjazz mit lustvoller Bravour und klanglicher Brillanz. Einen sehr klaren und präsenten Ton zeigte Bandleader Vincent Eberle aus dem Flügelhorn, spannte ausdrucksvolle Melodiebögen. Raffiniert strukturierte Kompositionen waren dabei zu erleben, wechselnd in Dichte und Ausdruck.

Eine starke Vorstellung lieferte aber auch das Sebastian Böhlen Sextett. Der Berliner Gitarrist und Komponist, der an der Mannheimer Musikhochschule unterrichtet, begeisterte mit einer Vielschichtigkeit der Stile. An Charles Mingus erinnerte etwa "Mexico" mit seinen entspannt swingenden Kontrapunkten, bluesigem Gestus, reichen Farben, Rhythmus- und Tempowechseln. Seine fantasiereiche Klangsprache öffnete Böhlen ebenso in "Fun Flowers", einer modalen, orientalisch gefärbten Nummer, oder in "Erst muss die Katze raus", mit einem quirlig rasant und verwegen daherkommenden Thema. Bei alldem gab der Gitarrist der harmonisch frei fantasierenden Lust ebenso Raum wie seine exzellenten Mitstreiter Matthias Bergmann (Trompete), Stefan Karl Schmid (Saxofon) oder Volker Engelberth (Klavier).

Mit einem ganz eigenen Stil brachte eingangs "Salomea" weitere Frische in den Abend. Eine hippe, clubbige und tanzbare Musik präsentierte Sängerin Rebekka Salomea mit ihrer Band. Unkonventionelle Melodien und Harmonien verband das Quartett mit einer rhythmischen Komplexität, welche die Asymmetrien des drum & bass zugrunde legte. Avantgardistisch sind die rockigen Sounds, ein mitreißender Artpop, der von elektrischen Klängen aus Keyboard und Synthesizer getragen wird. Darüber ließ Rebekka Salomea ihre coole Stimme modulationsreich in weiten Sprüngen und schwierigen Intervallen ausschwingen, konnte aber auch soulig schmiegsam singen.

Als Kurator wurde der Trompeter Wallace Roney verpflichtet und der hatte auch selber einen gefeierten Auftritt mit seinem Quintett. Eine exzellente Mannschaft hat Roney in seinem Quintett vereint, um mit diesem in großer Expressivität die Tradition des Hardbop aufzumischen. Attackenreiche Soli startete der Bandleader, mit ebenso viel Bravour wie furiosem Ausdruck erfüllt. Packend und prägnant nagelte er seine Töne und Läufe über dem satten Groove, womit der Bassist Curtis Lundy und Eric Allen am Schlagzeug grundierten.

So wie Miles Davis einst Mentor für ihn war, erfüllt Roney diese Rolle nun für den blutjungen Tenor-Saxofonisten Emilio Modeste, einen starken Mitstreiter an seiner Seite. Furios aufgewirbelte, abgebrühte Spiellust vereinte dieser mit großer Meisterschaft. Und an der harmonischen Spannkraft dieses Jazz schürte der Pianist Oscar Williams nicht minder eingebungsvoll.

Mit dem Neuen Deutschen Kompositionspreis hat die veranstaltende IG Jazz Rhein Neckar zum zweiten Mal zu einem eigenen Wettbewerb aufgerufen und mit 2000 Euro ausgelobt. Siegerin war Alexandra Lehmler, deren rhythmisch sehr agile Komposition sich durchsetzte. Die ungeraden Taktarten und melodischen Eigenheiten orientalischer Musik brachte die ausführende Band lustvoll zum Tönen.