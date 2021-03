Mannheim. (dasch) In Zeiten der Corona-Pandemie setzen viele Kulturschaffende auf digitale Alternativen. Beim Theater Oliv in Mannheim ist das Internet aber nur der Startpunkt für eine einzigartige und intime Art von Vorstellung. Angelehnt an das jüngst zugelassene Konzept für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz hat man das Angebot "Click and Meet" genannt. Die Idee: Ab Montag, 8. März, bietet das Theater Interessierten auf seiner Website einen "Stücke-Shop" an.

Dabei handelt es sich laut einer Pressemitteilung des Theaters um Kurzstücke von 10 bis 20 Minuten. Nachdem man sich für eines entschieden hat, kann man sich dieses als Kleingruppe in den Theaterräumen anschauen. "Man darf mit bis zu fünf Personen kommen, vorausgesetzt alle wohnen in ein und demselben Haushalt", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das träfe beispielsweise auf Studenten-WGs und ähnliche Wohnformen zu und lasse sich durch ein Vorzeigen des Personalausweises einfach nachweisen.

"In unseren Räumen werden die bestehenden Hygienevorschriften strengstens eingehalten. Als Zuschauer muss man für die Dauer des nicht allzu langen Aufenthaltes eine medizinische Maske tragen, der Aufenthalt selbst ist auf die Dauer der Performance beschränkt." Bevor der nächste Haushalt Zutritt ins Theater erlangt, werde 30 Minuten lang gelüftet und desinfiziert. "Wir Akteure spielen circa sechs Meter vom Publikum entfernt und sind untereinander durch Plexiglas getrennt oder haben einen aktuellen Schnelltest negativ absolviert", schreiben die Theatermacher weiter.

"Das Tolle: Man genießt zwar nur kurz, aber dafür sehr exklusiv!" Sicher sei die ganze Aktion wirtschaftlich betrachtet keine Dauerlösung. Es gelte aber ein Zeichen zu setzen. Denn: "Kultur ist Leben, Kultur ist Gesundheit, Kultur ist unser Dasein", so der eindringliche Appell.

Bereits für die Spielzeit 2019/20 habe das Theater Oliv ein Konzept entwickelt, bei dem kleine Gruppen individuell Stücke buchen können. "Zur Verwirklichung soll uns jetzt endlich die Ironie des Pandemie-Schicksals verhelfen."