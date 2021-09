Von Stefan Otto

Mannheim. Lediglich an vier Wochenenden in jedem Jahr öffnen sich die Pforten zum sehenswerten Alten Pumpwerk in Mannheim-Neckarau. Wer sie passiert, betritt zunächst einen exotischen Garten, der dann in die Galerie, das Atelier und die privaten Wohnräume des Künstlers Dietmar Brixy hinüberleitet. In allen Bereichen sind nun seine Gemälde sowie stählerne Skulpturen von Sonja Edle von Hoeßle zu sehen.

Er lasse sich nicht gerne bei der Arbeit über die Schulter blicken, erklärt der Mannheimer. Doch in seinem Garten läuft ein jüngst erst fertiggestellter Film ("Bildentstehung"), der genau dies ermöglicht. Wie Brixy die Farben anrührt, auf die Leinwand tropft und spritzt und mit verschiedenen Werkzeugen – aber ohne Pinsel – auf der Fläche verteilt, ist hier Schritt für Schritt zu verfolgen. Dicke Würste aus der Tube landen unmittelbar auf der Leinwand, bevor er sie mit den Fingern oder der ganzen Hand in teils kleinen, sanften, teils ausladend großen Gesten verstreicht. Farbgetränkte Feigenblätter, die gleichsam in greifbarer Nähe hier im Garten gewachsen sind, kommen ebenso zum Einsatz wie Spatel, Spachtel und Kelle. Und gleich neben dem Bildschirm hängt das Resultat dieses Prozesses: ein monumentales, annähernd vier Meter langes Diptychon mit dem Titel "Reflect".

So heißt auch die aktuelle Ausstellung genau wie Brixys jüngste Werkserie mit Ölgemälden, die bei aller Abstraktion und Ornamentik unwillkürlich an Landschaftsbilder denken lassen: mit Bergketten in der Ferne, davor Spiegelungen im Wasser und regenbogenbunten Schlangenlinien, die als Repoussoir oder wie ein rahmender Theatervorhang den Eindruck von Raumtiefe erzeugen. Die oftmals auftauchenden Feigenblätter bekräftigen die Vorstellung noch, im Vordergrund ragten Äste, knorrig wie Weinreben, in den Himmel, die wie auf einer Ansichtskarte den Blick erst so richtig in die Tiefe lenkten.

Am Anfang von Brixys Kunst steht dabei stets das Schwarz. Die unbunte Farbe dient ihm als Grund für alle weiteren Schichten, die aufgetragen und auch wieder abgenommen werden. So schreiben sich verschiedene Malspuren ein und vermischen sich sehr spannungsvoll mit dem Untergrund. Von Brixys vorhergehenden Bildserien "Horizon" (2018/19) und "Happy" (2020) unterscheidet sich sein neuer Zyklus nicht im Wesen, nur in Teilen. Immer noch ist da die Strahlkraft der Farben, die seine Bilder nachgerade leuchten lassen. Nun aber dominiert das Rot die Szenerie, als natürliche, laute Signalfarbe, hinter der defensivere Farben und zarte Pastelltöne unweigerlich zurücktreten.

Arbeiten aus den letzten drei Jahrzehnten, also aus vielen verschiedenen seiner Schaffensphasen, seit er früh von der Plastik abgekehrt ist und sich der Malerei zugewandt hat, sind besonders im Präsentationsraum des Pumpwerks ausgestellt. Hier stammt das älteste Bild, "Dschungel", aus dem Jahr 1989. Die Mehrzahl der rund 80 Exponate, die im offenen Atelierbereich, den beeindruckenden Privaträumen, der ehemaligen Klärhalle und im Pumpenhaus Seite an Seite etwa mit einer alten Dampfmaschine der Gebrüder Sulzer aus Ludwigshafen gezeigt werden, stammen jedoch aus dem jüngsten Zyklus "Reflect", der auch einige dekorative Rundbilder, "Bamboo Bubbles" genannt, einschließt.

"Die Lichtverhältnisse durch die Bogenfenster rundum sind ideal, und ich kann jederzeit in den Garten sehen", freut sich der 60 Jahre alte Künstler in Neckarau, ganz in der Nähe des Großkraftwerks. Kamelien, Magnolien, Bambus und die nach dem Künstler benannte Iris "Dietmar Brixy" wachsen um das 1903 vom Mannheimer Stadtbaumeister Richard Perrey im neugotischen Stil errichtete Alte Abwasserpumpwerk, dessen Architektur ihn ebenso wie die umgebende Flora "jeden Tag aufs Neue anregt und beflügelt", wie Brixy erklärt. "So viel Platz zu haben, ist natürlich wie ein Geschenk."

Info: Die Ausstellung ist bis 17. Oktober im Alten Pumpwerk zu sehen, Aufeldstraße 19, Mannheim-Neckarau